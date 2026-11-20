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Η Take-Two Interactive Software ανακοίνωσε ότι το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI απέφερε έσοδα 3,79 δισ. δολαρίων παγκοσμίως το πρώτο 24ωρο της κυκλοφορίας του, κατακτώντας, σύμφωνα με την εταιρεία, τον τίτλο της εμπορικά πιο επιτυχημένης κυκλοφορίας προϊόντος ψυχαγωγίας στην ιστορία.

Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι οι προπωλήσεις έφτασαν τα 32,5 εκατομμύρια αντίτυπα, καταγράφοντας ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ.

Η βασική έκδοση του παιχνιδιού πωλείται έναντι 80 δολαρίων, ενώ μια ακριβότερη έκδοση, που περιλαμβάνει επιπλέον οχήματα, όπλα, ενδυμασίες και άλλα αντικείμενα εντός του παιχνιδιού, κοστίζει 100 δολάρια.

Η έκδοση για προσωπικούς υπολογιστές (PC) αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα, όπως και η διαδικτυακή λειτουργία του παιχνιδιού.

Στη Wall Street, η μετοχή της Take-Two ανέτρεψε τις αρχικές απώλειες της Παρασκευής και έκλεισε με άνοδο ελαφρώς χαμηλότερη του 1%, παρά το γενικευμένο ξεπούλημα στον τεχνολογικό κλάδο.

Δεκατρία χρόνια αναμονής και οκτώ χρόνια ανάπτυξης

Η προσμονή για την κυκλοφορία του παιχνιδιού στις 19 Νοεμβρίου ήταν τεράστια. Είχαν περάσει 13 χρόνια από την τελευταία ολοκαίνουργια προσθήκη στη σειρά Grand Theft Auto, ένα από τα δημοφιλέστερα franchise στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών.

Το νέο παιχνίδι επιτρέπει στους παίκτες να εξερευνούν μια φανταστική εκδοχή του Μαϊάμι, γνωστή ως Vice City, και να συμμετέχουν σε ληστείες και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες μέσα στον εικονικό κόσμο του.

Η Rockstar Games, θυγατρική της Take-Two, η οποία απασχολεί πλέον περισσότερους από 4.700 εργαζομένους, χρειάστηκε περισσότερα από οκτώ χρόνια για την ανάπτυξη του GTA VI.

Οι κριτικές που απέσπασε το παιχνίδι είναι οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ για βιντεοπαιχνίδι, με το Bloomberg να το χαρακτηρίζει «αριστούργημα».

Η Αλίσια Ρις, αναλύτρια της Wedbush Securities, δήλωσε την Παρασκευή στο Bloomberg TV, πριν ανακοινωθούν τα στοιχεία των πωλήσεων, ότι το παιχνίδι δημιουργεί μια νέα βάση για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Rockstar.

«Πρόκειται για μια νέα πλατφόρμα πάνω στην οποία η Rockstar μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα παιχνίδια και να αναπτύξει επιπλέον περιεχόμενο, με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας», ανέφερε. «Αυτό θα πρέπει να ωφελήσει την Take-Two για πολλά χρόνια», πρόσθεσε.

Το Μαϊάμι στους ρυθμούς του GTA VI

Η κυκλοφορία του GTA VI έχει εξελιχθεί σε μείζον γεγονός της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας, ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών.

Η Take-Two χρηματοδότησε μια εκτεταμένη διαφημιστική εκστρατεία στο Μαϊάμι, μετατρέποντας την πόλη σε κέντρο προώθησης του παιχνιδιού.

Η κυκλοφορία γιορτάστηκε με διάφορες εκδηλώσεις, αν και η διαφημιστική κατάληψη της πόλης προκάλεσε αντιδράσεις από ορισμένους κατοίκους.

Ακόμη και η ομάδα μπάσκετ Miami Heat, που αγωνίζεται στο NBA, συμμετείχε στον εορτασμό, πραγματοποιώντας την Τετάρτη έναν αγώνα σε γήπεδο διακοσμημένο με αναφορές στο παιχνίδι.

Παράλληλα, η Rockstar και η PlayStation προγραμματίζουν συναυλία το Σάββατο 21/11σ το Μαϊάμι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την κυκλοφορία.

Την ίδια στιγμή, δημιουργοί διαδικτυακού περιεχομένου και influencers πραγματοποιούν πολύωρες ζωντανές μεταδόσεις του παιχνιδιού σε πλατφόρμες όπως το Twitch της Amazon και το YouTube της Alphabet.

Οι μεταδόσεις αυτές έχουν εξελιχθεί σε διαδικτυακούς μαραθωνίους, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δημοσιότητα γύρω από το GTA VI.

Άδειες από τη δουλειά και οικογενειακές διαφωνίες για το Thanksgiving

Η απήχηση του παιχνιδιού είναι τόσο μεγάλη, ώστε πολλοί θαυμαστές του πήραν άδεια από την εργασία τους την Πέμπτη, προκειμένου να αφιερώσουν την ημέρα στην εξερεύνηση του νέου κόσμου της Rockstar.

Μάλιστα, η κυκλοφορία του GTA VI αναμένεται να επηρεάσει και τον χρόνο που αφιερώνουν οι Αμερικανοί στις οικογένειές τους κατά την επερχόμενη γιορτή των Ευχαριστιών (Thanksgiving).

Η χρονική σύμπτωση με την εορταστική περίοδο δημιουργεί ήδη προστριβές μεταξύ όσων επιθυμούν να αφιερώσουν πολλές ώρες στο παιχνίδι και των οικογενειακών υποχρεώσεων που συνοδεύουν τις παραδοσιακές συγκεντρώσεις.

Το ρεκόρ του GTA V που έμεινε πολύ πίσω

Η νέα εμπορική επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με την προηγούμενη κυκλοφορία της σειράς.

Το Grand Theft Auto V, που κυκλοφόρησε το 2013, είχε αποφέρει 800 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις κατά το πρώτο 24ωρο.

Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, οι συνολικές εισπράξεις του είχαν φτάσει το 1 δισ. δολάρια, σημειώνοντας τότε ένα από τα πιο εντυπωσιακά εμπορικά επιτεύγματα στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών.

Το GTA VI, με έσοδα 3,79 δισ. δολαρίων έως το τέλος της ημέρας κυκλοφορίας του και δεκάδες εκατομμύρια προπωλήσεις, ξεπέρασε κατά πολύ τις επιδόσεις του προκατόχου του.