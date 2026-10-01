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Αθροιστικό τζίρο 290,35 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,5%, και βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων κατέγραψαν το 2025 οι τρεις ελληνικές εταιρείες της Mondelez, σύμφωνα με τους ισολογισμούς που δημοσιοποιήθηκαν στο ΓΕΜΗ. Η άνοδος των πωλήσεων προήλθε από την εμπορική δραστηριότητα, ενώ η ενίσχυση της κερδοφορίας από την επιστροφή της παραγωγής αρτοσκευασμάτων στα κέρδη, με σημαντική επίδραση έκτακτων στοιχείων. Παράλληλα, συνεχίστηκαν η αναδιάταξη του παραγωγικού εξοπλισμού και οι επενδύσεις στο εργοστάσιο Παυλίδη.

Για τη Μαρίνα Χάντροβιτς (κεντρ. φωτ.), γενική διευθύντρια της Mondelez International για Ελλάδα και Κύπρο, η εμπορική κατεύθυνση που είχε παρουσιάσει τον Ιούνιο είναι η επέκταση ισχυρών σημάτων, όπως η Lacta, σε νέες κατηγορίες και η ανάπτυξη συνδυασμών προϊόντων, όπως τα Molto Oreo και 7Days Oreo. Η έκθεση διοίκησης της εμπορικής εταιρείας επαναβεβαιώνει αυτή την κατεύθυνση, ενώ οι οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν τις διαφορετικές επιδόσεις της εμπορίας, των αρτοσκευασμάτων και της σοκολατοποιίας.

Τα καθαρά αποτελέσματα της Mondelez Ελλάς, της Mondelez Ελλάς Snacks Production και της Mondelez Ελλάς Παραγωγή αθροίζονται σε 17,66 εκατ. ευρώ, από 12,78 εκατ. ευρώ το 2024. Τόσο αυτά όσο και ο συνολικός τζίρος αποτελούν άθροισμα των επιμέρους εταιρικών μεγεθών, πριν από ενοποιητικές απαλοιφές, και όχι ενοποιημένες πωλήσεις ή κέρδη του ομίλου στην ελληνική αγορά.

Οι προσθήκες ενσώματων παγίων ανήλθαν σε 3,57 εκατ. ευρώ, ενώ στις εκθέσεις τους τα διοικητικά συμβούλια της εμπορικής και της παραγωγής αρτοσκευασμάτων πρότειναν διανομές 14,58 εκατ. ευρώ προς την ελβετική μητρική. Την ίδια ώρα, ο συνολικός μέσος αριθμός εργαζομένων των τριών εταιρειών μειώθηκε από 799 σε 764.

Η εμπορική δραστηριότητα

Η Mondelez Ελλάς παραμένει η βασική πηγή πωλήσεων και κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 3,1%, στα 257,24 εκατ. ευρώ, από 249,42 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν στα 50,79 εκατ. ευρώ, από 48,79 εκατ. ευρώ, και τα λειτουργικά κέρδη στα 16,97 εκατ. ευρώ, από 16,05 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση δεν πέρασε στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς η μείωση των εσόδων από τόκους συνέβαλε στην υποχώρηση των κερδών προ φόρων στα 17,68 εκατ. ευρώ, από 17,81 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 13,83 εκατ. ευρώ, έναντι 13,95 εκατ. ευρώ.

Σημαντική πηγή εσόδων αποτελούν τα δικαιώματα, τα οποία απέφεραν 16,42 εκατ. ευρώ, από 15,63 εκατ. ευρώ. Στον ισολογισμό της εμπορικής βρίσκεται το σήμα 7DAYS, με λογιστική αξία 188,31 εκατ. ευρώ. Ο έλεγχος της 31ης Δεκεμβρίου 2025 δεν έδειξε ανάγκη απομείωσης, ενώ οι σημειώσεις δεν προσδιορίζουν ποιο μέρος των εσόδων από δικαιώματα αφορά το συγκεκριμένο σήμα.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές υποχώρησαν στα 7,70 εκατ. ευρώ, από 26,51 εκατ. ευρώ, επηρεασμένες κυρίως από τις μεταβολές απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 19,90 εκατ. ευρώ, από 23,99 εκατ. ευρώ.

Ο μέσος αριθμός εργαζομένων μειώθηκε από 325 σε 304, αλλά το συνολικό κόστος μισθοδοσίας αυξήθηκε στα 15,12 εκατ. ευρώ, από 13,46 εκατ. ευρώ. Στη μεταβολή επέδρασε το κονδύλι αποζημιώσεων προσωπικού, το οποίο ανήλθε σε 3,03 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 567 χιλ. ευρώ.

Η εταιρεία κατέβαλε μέρισμα 12,98 εκατ. ευρώ μέσα στο 2025, ενώ το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε διανομή 12,66 εκατ. ευρώ από τα αποτελέσματα της χρήσης. Βασικός μέτοχος είναι η ελβετική Kraft Foods Schweiz Holding GmbH.

Η επιστροφή στα κέρδη

Στη Mondelez Ελλάς Snacks Production, στην οποία βρίσκονται οι παραγωγικές δραστηριότητες της πρώην Chipita στην Ελλάδα, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε ελαφρά στα 23,58 εκατ. ευρώ, από 23,85 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από επεξεργασία φασόν αυξήθηκαν κατά 12,4%, στα 21,24 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση του συνολικού τζίρου προήλθε από τις άλλες ενδοομιλικές υπηρεσίες, τα έσοδα των οποίων περιορίστηκαν στα 2,34 εκατ. ευρώ, από 4,94 εκατ. ευρώ.

Η παραγωγική εταιρεία τιμολογεί τη Mondelez Europe GmbH βάσει προϋπολογιστικών στοιχείων και πραγματοποιεί εκκαθάριση στο τέλος του έτους. Η αύξηση των εσόδων φασόν δεν αποτυπώνει συνεπώς κατ’ ανάγκη αντίστοιχη μεταβολή της παραγωγής, για την οποία δεν δημοσιοποιούνται στοιχεία όγκου.

Η Snacks Production εμφάνισε καθαρά κέρδη 3,54 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,54 εκατ. ευρώ το 2024. Το προηγούμενο έτος είχαν καταγραφεί απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 4,25 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν επαναλήφθηκαν το 2025. Επιπλέον, η χρήση 2025 περιλαμβάνει κέρδη 2,03 εκατ. ευρώ από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων. Τα μικτά κέρδη, αντίθετα, μειώθηκαν στα 2,89 εκατ. ευρώ, από 3,17 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση εξηγεί ότι μηχανήματα που είχαν απαξιωθεί πουλήθηκαν ή καταστράφηκαν μέσα στο 2025 και η σχετική ζημία τιμολογήθηκε στη μητρική. Στις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη καταγράφεται επαναχρέωση ζημίας από πώληση μηχανημάτων 4,52 εκατ. ευρώ, ενώ οι σημειώσεις συνδέουν προηγούμενες αποσύρσεις εξοπλισμού με τον επανασχεδιασμό των γραμμών παραγωγής.

Οι προσθήκες παγίων ανήλθαν σε 2,11 εκατ. ευρώ, έναντι 4,43 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της Chipita Espana, με επιστροφή 770,7 χιλ. ευρώ στη Snacks Production και ζημία 229,3 χιλ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 59,40 εκατ. ευρώ, από 41,15 εκατ. ευρώ, με τη βελτίωση να συνοδεύεται από μείωση απαιτήσεων και εισπράξεις 5,73 εκατ. ευρώ από πωλήσεις παγίων. Ο μέσος αριθμός εργαζομένων παρέμεινε σχεδόν σταθερός, στους 365 από 366.

Η εταιρεία δεν κατέβαλε μέρισμα το 2025, αλλά το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε διανομή 1,92 εκατ. ευρώ από τα αποτελέσματα της χρήσης προς την Kraft Foods Schweiz Holding GmbH.

Η εικόνα του Παυλίδη

Η Mondelez Ελλάς Παραγωγή, στην οποία ανήκει το εργοστάσιο σοκολατοποιίας Παυλίδη, εμφάνισε κύκλο εργασιών 9,53 εκατ. ευρώ, από 9,66 εκατ. ευρώ, και καθαρά κέρδη 287,5 χιλ. ευρώ, έναντι 365 χιλ. ευρώ.

Ο τζίρος της αφορά τη δραστηριότητα της παραγωγικής εταιρείας και δεν αντιστοιχεί στις πωλήσεις των σοκολατών Παυλίδη στους καταναλωτές. Η εταιρεία παράγει για λογαριασμό του ομίλου και τιμολογεί υπηρεσίες φασόν προς τη Mondelez Europe. Δηλώνει μάλιστα ότι δεν αγοράζει η ίδια πρώτες και βοηθητικές ύλες, ενώ οι χρεώσεις εκκαθαρίζονται στο τέλος του έτους βάσει των πραγματικών δαπανών.

Η εγκατάσταση στην Πειραιώς 135 παραμένει στην ιδιοκτησία της, με συνολική αναπόσβεστη αξία ενσώματων παγίων 22,45 εκατ. ευρώ. Οι προσθήκες παγίων ανήλθαν σε 1,20 εκατ. ευρώ, έναντι 1,65 εκατ. ευρώ το 2024, με τη διοίκηση να αναφέρει ως στόχο την τεχνολογική αναβάθμιση και την περαιτέρω αυτοματοποίηση των υφιστάμενων γραμμών.

Ο μέσος αριθμός εργαζομένων μειώθηκε από 108 σε 95. Το εργατικό προσωπικό υποχώρησε από 54 σε 39, ενώ το υπαλληλικό αυξήθηκε από 54 σε 56. Η έκθεση δεν εξηγεί την αιτία της μεταβολής ούτε τη συνδέει με την αυτοματοποίηση.

Η εταιρεία ελέγχεται κατά 99,99% από την εμπορική Mondelez Ελλάς. Το προτεινόμενο μέρισμα των 273,1 χιλ. ευρώ έχει επομένως ως βασικό αποδέκτη την ελληνική μητρική και αποτελεί διανομή μέσα στην ελληνική εταιρική δομή.

Τα επόμενα προϊόντα

Οι επενδύσεις σε πάγια συνολικού ύψους 3,57 εκατ. ευρώ βρίσκονται κοντά στις ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 4 εκατ. ευρώ που είχε αναφέρει η διοίκηση τον περασμένο Ιούνιο. Τα περίπου 18 εκατ. ευρώ που είχαν ανακοινωθεί τότε αφορούσαν σωρευτικές επενδύσεις από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Chipita.

Για το 2026, οι εκθέσεις επισημαίνουν την πίεση από πρώτες ύλες, ενέργεια και μεταφορές. Η διοίκηση αναφέρει προσαρμογές στο πρόγραμμα παραγωγής και στα αποθέματα, παράλληλα με επενδύσεις στη συσκευασία και στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

Στο εμπορικό σκέλος, η έκθεση διοίκησης περιγράφει είσοδο σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, νέες γεύσεις στα βασικά σήματα και συνεργασίες διεθνών με τοπικά σήματα. Δεν κατονομάζει τα επόμενα προϊόντα ούτε δίνει χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας ή αριθμητική πρόβλεψη πωλήσεων και κερδών.

Η ανάπτυξη προϊόντων υποστηρίζεται και από το παγκόσμιο κέντρο προϊόντων ζύμης στη Λαμία, ενώ η Αθήνα φιλοξενεί την έδρα της περιφέρειας Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης, που καλύπτει 12 χώρες. Η Snacks Production διευκρινίζει στην έκθεσή της ότι η έρευνα και ανάπτυξη αρτοσκευασμάτων ασκείται από ξεχωριστή εταιρεία του ομίλου.

Η κ. Χάντροβιτς είχε παρουσιάσει τον Ιούνιο την επέκταση της Lacta στα μπισκότα και την προοπτική περαιτέρω συνεργασιών σημάτων, μετά τα Molto Oreo, 7Days Oreo και Milka Croissant. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν απολογισμό της πορείας αυτών των σχεδίων μέσα στο 2026.

Η εμπορική επιδίωξη που είχε περιγράψει τότε ήταν χαμηλή μονοψήφια ανάπτυξη, με προτεραιότητα την επιστροφή των όγκων πωλήσεων σε θετικό πρόσημο, καθώς οι καταναλωτές στρέφονταν σε μικρότερες συσκευασίες. Μαζί με τα νέα προϊόντα, η διοίκηση είχε αναδείξει ως πεδίο ανάπτυξης την παρουσία σε ξενοδοχεία και εστίαση, με συνεργασίες που θα αξιοποιούν την τουριστική κίνηση.

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