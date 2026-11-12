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Σε τροχιά ανάκαμψης παραμένει η Burberry, καταγράφοντας καλύτερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις, παρά την ευρύτερη επιβράδυνση που πλήττει την παγκόσμια αγορά ειδών πολυτελείας. Η βρετανική εταιρεία μόδας στηρίζεται στα πλέον αναγνωρίσιμα προϊόντα της, τις εμβληματικές καμπαρντίνες και τα κασκόλ με το χαρακτηριστικό καρό μοτίβο, προσελκύοντας ξανά το ενδιαφέρον των καταναλωτών.

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4% το δεύτερο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας ελαφρώς τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Πέμπτη ο βρετανικός οίκος.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίδοση στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας, όπου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 5%. Αν και ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο και υπολείπεται του 7% που ανέμεναν οι αναλυτές, η Burberry εξακολουθεί να εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από αρκετούς ανταγωνιστές της.

Η στρατηγική που επαναφέρει την Burberry στο προσκήνιο

Δύο χρόνια μετά την έναρξη του σχεδίου αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει ο διευθύνων σύμβουλος Τζόσουα Σούλμαν, η Burberry αρχίζει να βλέπει αποτελέσματα από τη στροφή της προς την παραδοσιακή της ταυτότητα.

Η στρατηγική περιλαμβάνει μειώσεις τιμών, περιορισμό του προσωπικού και μεγαλύτερη έμφαση στα εμβληματικά προϊόντα που έχουν καθιερώσει τη βρετανική εταιρεία στον χώρο της πολυτελούς μόδας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα κασκόλ με το χαρακτηριστικό καρό σχέδιο και οι καμπαρντίνες, δύο κατηγορίες προϊόντων που αποτελούν διαχρονικά βασικά στοιχεία της ταυτότητας του οίκου.

Παράλληλα, ο Σούλμαν έχει επικεντρωθεί στους καταναλωτές που επιδιώκουν να αποκτήσουν προϊόντα πολυτελείας, χωρίς απαραίτητα να ανήκουν στην κατηγορία των ιδιαίτερα εύπορων πελατών.

Η προσέγγιση αυτή έχει συμβάλει στην επιστροφή παλαιότερων αγοραστών, αλλά και στην προσέλκυση νέων, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο απογοητευτικών πωλήσεων.

Η γενιά Ζ και ο Πιρς Μπρόσναν

Σημαντικό μέρος της προσπάθειας ανανέωσης της Burberry αφορά στην προσέγγιση νεότερων ηλικιακών ομάδων και ιδιαίτερα της Gen Z.

Η εταιρεία έχει επενδύσει σε προσωρινά καταστήματα και ειδικές εκδηλώσεις (pop-up events) σε μεγάλες πόλεις, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της σε ένα νεότερο καταναλωτικό κοινό.

Παράλληλα, αξιοποιεί διαφημιστικές καμπάνιες με γνωστά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός Πιρς Μπρόσναν, συνδυάζοντας τη βρετανική κληρονομιά του οίκου με μια πιο σύγχρονη εικόνα.

Η στρατηγική αυτή φαίνεται να αποδίδει τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Κίνα, όπου η Burberry έχει καταφέρει να αυξήσει τις πωλήσεις της, την ώρα που άλλοι μεγάλοι οίκοι πολυτελείας καταγράφουν υποχώρηση.

Καλύτερη εικόνα στην Κίνα από LVMH και Kering

Οι επιδόσεις της Burberry στην κινεζική αγορά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χώρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της παγκόσμιας βιομηχανίας ειδών πολυτελείας.

Η ζήτηση στην Κίνα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη για αρκετούς από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους του κλάδου.

Τόσο η LVMH, στην οποία ανήκει μεταξύ άλλων η Louis Vuitton, όσο και η Kering, μητρική της Gucci, ανακοίνωσαν αδύναμες επιδόσεις στη χώρα κατά τις τελευταίες περιόδους αναφοράς.

Αντίθετα, η Burberry παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, παρά την επιβράδυνση του δεύτερου τριμήνου.

Η εικόνα αυτή ενισχύει τις ενδείξεις ότι η επιστροφή στα διαχρονικά προϊόντα και η πιο προσιτή εμπορική στρατηγική μπορούν να προσφέρουν στον βρετανικό οίκο ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια ζήτηση για είδη πολυτελείας παραμένει υπό πίεση.