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Σχεδόν 300 γυναίκες που καταγγέλλουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από τον πρώην ιδιοκτήτη του Harrods, Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, διεκδικούν αποζημιώσεις που μπορεί να φτάσουν συνολικά έως και τις 150 εκατ. λίρες, ποσό υπερδιπλάσιο από την πρόβλεψη που έχει σχηματίσει το πολυκατάστημα.

Η υπόθεση, που αφορά σε καταγγελίες για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και παρενοχλήσεις επί δεκαετίες, εξελίσσεται πλέον σε μια μεγάλη νομική και οικονομική μάχη, με τις γυναίκες να ζητούν ταχύτερη αποκατάσταση και το Harrods να βρίσκεται αντιμέτωπο με απαιτήσεις πολύ υψηλότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Έως £150 εκατ. οι απαιτήσεις

Η δικηγορική εταιρεία KP Law, που εκπροσωπεί περίπου 275 άτομα, στην πλειονότητά τους πρώην εργαζόμενες του Harrods, εκτιμά ότι οι συνολικές αποζημιώσεις θα ανέλθουν τουλάχιστον στα 100 εκατ. λίρες και ενδέχεται να φτάσουν έως τα 150 εκατ. λίρες.

Η εκτίμηση βασίζεται στην εξέταση των επιμέρους υποθέσεων και συνυπολογίζει απώλειες εισοδημάτων και συντάξεων, έξοδα θεραπείας και άλλες οικονομικές απώλειες. Η KP Law έχει εξετάσει φορολογικά στοιχεία και έχει συνεργαστεί με ειδικούς σε θέματα απασχόλησης, προκειμένου να υπολογίσει τις αποδοχές που θα μπορούσαν να έχουν οι γυναίκες στην πορεία της επαγγελματικής τους ζωής.

Το Harrods έχει σχηματίσει πρόβλεψη 62 εκατ. λιρών για τις αποζημιώσεις. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι το ποσό αποτελεί εκτίμηση και όχι ανώτατο όριο.

Περισσότερα από 260 θύματα έχουν ήδη απευθυνθεί στο πρόγραμμα αποζημιώσεων, ενώ μέχρι σήμερα έχουν διευθετηθεί 113 υποθέσεις.

Από τα πρώτα τους χρόνια στη δουλειά, σε μια ζωή διεκδικήσεων

Ανάμεσα στις γυναίκες που εκπροσωπεί η KP Law βρίσκονται αγοράστριες μόδας, προσωπικές βοηθοί και εργαζόμενες που είχαν επιλεγεί για το πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών του Harrods.

Για αρκετές από αυτές, η κακοποίηση συνέβη όταν βρίσκονταν ακόμη στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους ζωής. Οι οικονομικές απώλειες που υπολογίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν πλέον σε εκατομμύρια λίρες, καθώς συνυπολογίζεται η επαγγελματική πορεία που ενδέχεται να χάθηκε.

Ειδικός σε υποθέσεις απώλειας εισοδήματος σημειώνει ότι αποζημίωση ύψους 1 εκατ. λιρών δεν θεωρείται ασυνήθιστα υψηλή όταν κάποιος βρισκόταν σε συγκεκριμένη επαγγελματική τροχιά που στη συνέχεια διακόπηκε.

Το Harrods αναγνωρίζει την ευθύνη

Ο Αλ Φαγιέντ ήταν ιδιοκτήτης του Harrods από το 1985 έως το 2010, όταν η οικογένειά του πούλησε το πολυκατάστημα στο κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κατάρ. Ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας πέθανε το 2023 σε ηλικία 94 ετών.

Μετά από χρόνια κατά τα οποία αρνούνταν τις καταγγελίες, το Harrods δήλωσε το 2024 ότι ήταν «απόλυτα συγκλονισμένο» από τις αποκαλύψεις και δεσμεύτηκε να πράξει το σωστό.

Η εταιρεία έχει έκτοτε αποδεχθεί την «έμμεση ευθύνη» (vicarious liability) για τις πράξεις του Φαγιέντ κατά την περίοδο που ήταν πρόεδρος.

Τον Μάρτιο του 2025 δημιούργησε ειδικό πρόγραμμα αποζημιώσεων, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει μια ελκυστική λύση στα θύματα, καθώς δεν απαιτεί από αυτά να αναλάβουν επιπλέον νομικά έξοδα. Η διαδικασία για νέες αιτήσεις έκλεισε τον Μάρτιο.

Μέχρι τον Ιανουάριο, το Harrods είχε καταβάλει 4 εκατ. λίρες σε αιτούντες.

Η κληρονομιά του Φαγέντ στο επίκεντρο

Η ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουν οι αποζημιώσεις συνδέεται πλέον και με μια ξεχωριστή δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο Harrods και την κληρονομιά του Φαγιέντ.

Το πολυκατάστημα ζητεί τον διορισμό ανεξάρτητων διαχειριστών στη θέση των μελών της οικογένειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις που στρέφονται τόσο κατά του Harrods όσο και κατά της περιουσίας του πρώην ιδιοκτήτη.

Η Harrods έχει υποστηρίξει ότι επιδιώκει να εξασφαλίσει οικονομική συνεισφορά από την περιουσία του Φαγιέντ για την κάλυψη του κόστους των αποζημιώσεων, ενώ έχει ενημερώσει την KP Law ότι δεν θα προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις πριν ολοκληρωθεί η σχετική δικαστική διαδικασία.

Η ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο.

«Έχουν ήδη περιμένει 30 ή 40 χρόνια»

Για τις καταγγέλλουσες, πάντως, η καθυστέρηση αποτελεί ακόμη ένα κεφάλαιο σε μια υπόθεση που ξεκίνησε πριν από δεκαετίες.

«Το Harrods έχει περάσει δύο χρόνια λέγοντας στον κόσμο ότι στέκεται στο πλευρό των επιζωσών. Αυτό που έχουν πραγματικά δει οι γυναίκες είναι καθυστέρηση», δήλωσε ο Κίτον Στόουν, η σύζυγος του οποίου, Σοφία, είχε καταγγείλει επίθεση από τον Φαγιέντ στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

«Ορισμένες από αυτές τις γυναίκες περιμένουν ήδη 30 ή 40 χρόνια. Κάποιες είναι πλέον στη δεκαετία των 70», πρόσθεσε.

Η έρευνα της αστυνομίας

Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ερευνά εάν υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες για τις πράξεις του Φαγιέντ.

Έχει ήδη ανακρίνει επτά άτομα υπό προειδοποίηση και έχει διαβιβάσει φάκελο στην Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος, ζητώντας γνωμοδότηση για το ενδεχόμενο άσκησης δίωξης σε άνδρα ηλικίας άνω των 80 ετών.

Το Harrods διερευνά επίσης εάν υπήρχαν στο εσωτερικό της εταιρείας πρόσωπα που γνώριζαν για την κακοποιητική συμπεριφορά του Φαγιέντ.

Η υπόθεση έχει πλέον και σαφές οικονομικό αποτύπωμα για την εταιρεία. Η πρόβλεψη των 62 εκατ. λιρών συνέβαλε στην εμφάνιση ζημίας 34 εκατ. λιρών για τη χρήση έως τον Φεβρουάριο του 2025. Στην πιο πρόσφατη χρήση, ωστόσο, το Harrods επέστρεψε στην κερδοφορία, καταγράφοντας κέρδη 85 εκατ. λιρών.

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