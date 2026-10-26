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Στην κατάργηση περίπου 25.000 θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, σχεδιάζει να προχωρήσει η ολλανδική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει εξοικονόμηση 900 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2027, με τον στόχο να αυξάνεται σταδιακά στα 3,5 δισ. ευρώ τον χρόνο από το 2035. Η μείωση των θέσεων εργασίας θα πραγματοποιηθεί σε βάθος αρκετών ετών και θα συνοδευτεί από αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.

Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό θα διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη, με την κυβέρνηση να προγραμματίζει την παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων για την αξιοποίησή της στις κρατικές υπηρεσίες στις αρχές του 2027.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε όσα κάναμε μέχρι σήμερα», δήλωσε ο υφυπουργός αρμόδιος για την Αποτελεσματική Διακυβέρνηση, Έρικ φαν ντεν Μπουργκ, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται δύσκολες αποφάσεις για τη δημιουργία ενός κράτους «πιο απλού, πιο έξυπνου και μικρότερου».

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη σημαντική αύξηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων τα προηγούμενα χρόνια. Στα τέλη του 2025, το προσωπικό της κεντρικής κυβέρνησης έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 160.000 εργαζομένων, καταγράφοντας αύξηση 41% σε σχέση με το 2018, παρά τις δεσμεύσεις προηγούμενων κυβερνήσεων για περιορισμό του κρατικού μηχανισμού.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ολλανδία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα σε σύγκριση με τους ευρωπαίους εταίρους της. Με έλλειμμα 1,8% του ΑΕΠ, συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες δημοσιονομικές ανισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, η πορεία των κρατικών δαπανών και οι μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές προοπτικές εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία σε μια χώρα με παραδοσιακά αυστηρή προσέγγιση στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Το σχέδιο της ολλανδικής κυβέρνησης αναδεικνύει και μια ευρύτερη διάσταση της εξάπλωσης της τεχνητής νοημοσύνης: τη δυνατότητά της να αναδιαμορφώσει την απασχόληση και στον δημόσιο τομέα, περιορίζοντας την ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό σε ορισμένες διοικητικές λειτουργίες.

Η επόμενη φάση θα καθοριστεί από τις συγκεκριμένες εφαρμογές AI που θα επιλεγούν, τον ρυθμό μείωσης του προσωπικού και τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες.