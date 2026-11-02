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Η BP ολοκλήρωσε τη συμφωνία πώλησης της δραστηριότητας λιπαντικών Castrol, εξασφαλίζοντας 6 δισ. δολάρια που θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους της, στο πλαίσιο των προσπαθειών του πετρελαϊκού και ενεργειακού κολοσσού να εξυγιάνει τον ισολογισμό του.

Η BP είχε συμφωνήσει στα τέλη του περασμένου έτους να πουλήσει ποσοστό 65% της Castrol στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία Stonepeak Partners, σε μια συναλλαγή που αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της, έπειτα από χρόνια απογοητευτικών επιδόσεων.

Η εταιρεία κατευθύνει τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμά της στη μείωση των χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν συμβατικό δανεισμό, υβριδικά ομόλογα, μισθώσεις και πληρωμές διακανονισμών που συνδέονται με την καταστροφή του Deepwater Horizon.

Το καθαρό χρέος της BP ανερχόταν σε 13,87 δισ. δολάρια στο τέλος του τρίτου τριμήνου, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την περασμένη εβδομάδα, παρουσιάζοντας παράλληλα ιδιαίτερα ισχυρή κερδοφορία.

«Η συμφωνία αυτή εξασφαλίζει σήμερα σημαντικά ταμειακά έσοδα για την BP, ενώ παράλληλα μας επιτρέπει να διατηρήσουμε ένα πολύτιμο μερίδιο στη μελλοντική ανάπτυξη της Castrol», δήλωσε τη Δευτέρα η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Μεγκ Ο’Νιλ (Meg O’Neill).

«Η Castrol θα διαθέτει πλέον μεγαλύτερη ανεξαρτησία, ώστε να επιταχύνει την επόμενη φάση της ανάπτυξής της», πρόσθεσε.

Η αναδιάρθρωση της BP και η νέα στρατηγική

Η BP έχει ολοκληρώσει μια σειρά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, επιδιώκοντας να απλοποιήσει τη δομή των δραστηριοτήτων της και να επικεντρώσει τις επενδύσεις της στους βασικούς τομείς της.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται η έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου (upstream), οι δραστηριότητες διύλισης και εμπορίας προϊόντων (downstream), καθώς και το trading.

Η Ο’Νιλ, η οποία ανέλαβε τη διοίκηση τον Απρίλιο και έγινε η πρώτη διευθύνουσα σύμβουλος στην ιστορία της BP που προέρχεται εκτός της εταιρείας, προετοιμάζεται να παρουσιάσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της τον Δεκέμβριο.