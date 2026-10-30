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Πάνω από 56 δισ. δολάρια σε έκτακτα κέρδη αποκόμισαν οι μεγαλύτεροι πετρελαϊκοί όμιλοι του κόσμου, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο και τη Ρωσία προκαλούν ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, εκτοξεύοντας τα περιθώρια διύλισης σε ιστορικά υψηλά.

Οι ExxonMobil Holdings Corp., Chevron Corp., BP Plc, Shell Plc και TotalEnergies SE ξεπέρασαν όλες τις εκτιμήσεις των αναλυτών, εμφανίζοντας συνδυασμένα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 56,3 δισ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, πρόκειται για την τρίτη υψηλότερη συνδυασμένη κερδοφορία που έχει καταγραφεί ποτέ για τους πέντε ενεργειακούς κολοσσούς.

Παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις, οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες απέφυγαν να αυξήσουν τις επαναγορές μετοχών τους, μια κίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, την ώρα που οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν ολοένα υψηλότερες τιμές καυσίμων.

«Έχουμε επικεντρωθεί πραγματικά στην προσπάθεια να απεξαρτήσουμε τις επιδόσεις μας από τις διακυμάνσεις του κύκλου των εμπορευμάτων», δήλωσε ο Ντάρεν Γουντς, διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

«Δεν παρασυρόμαστε από τον ενθουσιασμό και δεν αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις που θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να διατηρήσουμε μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε.

Τα υπερκέρδη των πετρελαϊκών γίνονται πολιτικός πονοκέφαλος για τον Τραμπ

Η εκτίναξη των τιμών στα πρατήρια καυσίμων ενισχύει εντυπωσιακά την κερδοφορία των πετρελαϊκών κολοσσών, αλλά ταυτόχρονα τροφοδοτεί τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών καταναλωτών.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα οδεύουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το κόστος ζωής εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των ανησυχιών των Αμερικανών ψηφοφόρων. Οι υψηλές τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν μετατρέψει ακόμη και παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών, όπως το Τέξας, το Κάνσας και η Αλάσκα, σε πολιτείες με έντονο εκλογικό ανταγωνισμό.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σχεδόν 60% από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η άνοδος της τιμής του αργού που ευνοεί τις πετρελαϊκές εταιρείες. Η διύλιση έχει αναδειχθεί σε έναν επιπλέον κρίσιμο παράγοντα πίεσης στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας.

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τα ουκρανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις στη Ρωσία έχουν θέσει εκτός λειτουργίας περίπου το 10% της παγκόσμιας δυναμικότητας παραγωγής καυσίμων.

Η μείωση αυτή της διαθέσιμης παραγωγικής ικανότητας έχει δημιουργήσει συνθήκες εξαιρετικά υψηλής κερδοφορίας για τα διυλιστήρια που εξακολουθούν να λειτουργούν.

Ιστορικά ρεκόρ στη διύλιση για ExxonMobil και Chevron

Τα περιθώρια διύλισης κατά το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν ακόμη και τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά που είχαν καταγραφεί το 2020 και το 2022.

Η ExxonMobil ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο κλάδος διύλισής της εμφάνισε κέρδη-ρεκόρ 9,05 δισ. δολαρίων, σχεδόν πενταπλάσια σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τα συνολικά καθαρά κέρδη του ομίλου έφτασαν τα 15,4 δισ. δολάρια, ποσό που αποτελεί την τέταρτη υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση στα 156 χρόνια ιστορίας του!

Αντίστοιχα, τα διυλιστήρια της Chevron απέφεραν κέρδη 4,93 δισ. δολαρίων, επίσης ιστορικό υψηλό και τέσσερις φορές περισσότερα από έναν χρόνο νωρίτερα.

Για την BP, περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών προσαρμοσμένων καθαρών κερδών της, ύψους 8,46 δισ. δολαρίων, προήλθε από τον επιχειρηματικό τομέα που περιλαμβάνει τη διύλιση πετρελαίου και τις δραστηριότητες εμπορίας ενεργειακών προϊόντων.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Shell και η TotalEnergies είχαν επίσης ανακοινώσει εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας ότι οι υψηλές τιμές και οι περιορισμοί στην προσφορά καυσίμων έχουν δημιουργήσει εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για τους μεγαλύτερους ομίλους του κλάδου.

Γιατί οι πετρελαϊκοί κολοσσοί διστάζουν να αυξήσουν τις επαναγορές μετοχών

Παρά τον πακτωλό κερδών, πάντως, οι διοικήσεις των μεγάλων πετρελαϊκών ομίλων εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικές ως προς τον τρόπο αξιοποίησης των πρόσθετων κεφαλαίων.

Ο Μπιράζ Μπορχατάρια, αναλυτής της RBC Capital Markets, εκτιμά ότι η απροθυμία των εταιρειών να ενισχύσουν τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών ενδέχεται να αντανακλά κυρίως την ανησυχία τους για τις εντυπώσεις που θα προκαλούσε μια τέτοια απόφαση.

Όπως επισημαίνει σε ενημερωτικό του σημείωμα, οι διοικήσεις πιθανότατα λαμβάνουν υπόψη τον πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο που θα είχε η διάθεση τεράστιων ποσών στους μετόχους, αντί της αύξησης των επενδύσεων, εν μέσω μιας σοβαρής ενεργειακής κρίσης.

Η στάση αυτή συνδέεται και με το ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικό περιβάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιχειρήσει να υποβαθμίσει τις ανησυχίες για τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, οι οποίες κατά μέσο όρο είναι υψηλότερες στη δεύτερη προεδρική του θητεία σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν.

Σε προεκλογική συγκέντρωση στο Τέξας αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι τιμές των καυσίμων θα υποχωρήσουν «πολύ σύντομα». Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε επαινέσει τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούν «μια ολόκληρη περιουσία» για τη χώρα.

Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί μια εμφανή μεταστροφή σε σχέση με το καλοκαίρι, όταν ο Τραμπ είχε ασκήσει κριτική στις εταιρείες του κλάδου επειδή, όπως είχε δηλώσει τότε, «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα».

Πόλεμος στο Ιράν: Εξαντλούνται τα αποθέματα, αυξάνεται ο κίνδυνος νέων ανατιμήσεων

Καθώς η σύγκρουση με το Ιράν εισέρχεται στον ένατο μήνα της, οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας δεν εμφανίζουν ουσιαστικά σημάδια αποκλιμάκωσης.

Αν και περισσότερα πλοία διέρχονται πλέον από τα Στενά του Ορμούζ, οι διαταραχές στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και καυσίμων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά την προσφορά.

Μέχρι σήμερα, οι αγορές έχουν στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση στρατηγικών και εμπορικών αποθεμάτων, προκειμένου να αντισταθμίσουν τις ελλείψεις.

Ωστόσο, καθώς τα διαθέσιμα αυτά αποθέματα περιορίζονται, οι αναλυτές αναμένουν ότι οι διακυμάνσεις των τιμών θα ενταθούν.

«Οι εξαγωγές έχουν μειωθεί εξαιτίας των συγκρούσεων και, για να είμαστε ειλικρινείς, οι αγορές πετρελαϊκών προϊόντων διαθέτουν πλέον λιγότερα περιθώρια απορρόφησης των κραδασμών», δήλωσε ο Μαρκ Νέλσον, αντιπρόεδρος της Chevron, μιλώντας σε επενδυτές και αναλυτές.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι τα περιθώρια κέρδους θα υποχωρήσουν τελικά, καθώς θα αποκαθίσταται η λειτουργία των διυλιστηρίων και θα αυξάνονται οι εξαγωγικές ροές. «Ωστόσο, αυτό θα χρειαστεί χρόνο», προειδοποίησε.