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Οι τράπεζες της Ευρωζώνης αυστηροποίησαν τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστώσεων και κατέγραψαν υποχώρηση της ζήτησης δανείων κατά το τρίτο τρίμηνο, ενισχύοντας την επιφυλακτικότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) απέναντι σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.

Οι αυξημένες εκτιμήσεις κινδύνου και η περιορισμένη διάθεση των πιστωτικών ιδρυμάτων να αναλαμβάνουν ρίσκο παρέμειναν οι βασικοί παράγοντες πίσω από την αυστηροποίηση των κριτηρίων δανεισμού, σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Ορισμένες τράπεζες διαπίστωσαν επίσης ότι εντείνονται οι πιέσεις που απορρέουν από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας.

«Η ζήτηση δανείων περιορίστηκε κυρίως εξαιτίας του γενικού επιπέδου των επιτοκίων», αναφέρεται στην τριμηνιαία Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της ΕΚΤ, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

«Η ασθενέστερη ζήτηση για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και η στροφή προς εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, άσκησαν επίσης μια μικρή αρνητική επίδραση στη ζήτηση δανείων», επισημαίνεται στην έκθεση.

Η συνεδρίαση της ΕΚΤ και το βάρος των υψηλών επιτοκίων

Η δημοσίευση της έρευνας πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από την έναρξη της διήμερης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, κατά την οποία αναμένεται να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια.

Παρότι ο πληθωρισμός βρίσκεται σχεδόν στο διπλάσιο του στόχου του 2% και η οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων προσθέτει νέες πιέσεις στις οικονομικές προοπτικές.

Οι δυσκολίες αυτές έρχονται να προστεθούν σε άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και ο πόλεμος στο Ιράν.

Ο τραπεζικός δανεισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών επενδύσεων.

Παράλληλα, αποτελεί έναν από τους πρώτους δείκτες που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο η νομισματική πολιτική επηρεάζει την ανάπτυξη.

Η ΕΚΤ έχει προχωρήσει σε δύο αυξήσεις του κόστους δανεισμού από τον Ιούνιο, οδηγώντας το επιτόκιο καταθέσεων στο ανώτατο όριο ενός εύρους το οποίο θεωρείται ότι ασκεί ουδέτερη επίδραση στην οικονομία.

Ξεχωριστή έκθεση της ΕΚΤ, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις θεωρούν πως η πίστωση γίνεται ακριβότερη, ενώ η διαθεσιμότητα των δανείων μειώνεται περισσότερο από ό,τι οι χρηματοδοτικές τους ανάγκες.

Οι επιπτώσεις από τη συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου της ΕΚΤ

Η έρευνα της Τρίτης κατέγραψε επίσης «ήπια αρνητική επίδραση» στις συνθήκες χρηματοδότησης των τραπεζών από τις αγορές και στις θέσεις ρευστότητάς τους κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Η επίδραση αυτή αποδίδεται στη μείωση του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΤ, στο πλαίσιο της σταδιακής απόσυρσης των προηγούμενων παρεμβάσεων νομισματικής στήριξης.

«Η επίδραση στην κερδοφορία των τραπεζών ήταν ελαφρώς θετική, καθώς τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους αντισταθμίστηκαν εν μέρει από μικρές κεφαλαιακές ζημιές», αναφέρει η έκθεση.

«Οι τράπεζες αναμένουν ότι αυτές οι επιδράσεις θα συνεχιστούν και κατά τους επόμενους 12 μήνες».

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πάουελ, ανώτερο οικονομολόγο για την Ευρωζώνη της Bloomberg Economics, τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση πιστώσεων αποδυναμώνονται εξαιτίας της αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και του υψηλότερου κόστους δανεισμού.

«Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ που τάσσονται υπέρ μιας πιο ήπιας νομισματικής πολιτικής θα αξιοποιήσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας, προκειμένου να υποστηρίξουν ότι ο κύκλος αυξήσεων των επιτοκίων θα πρέπει σύντομα να ολοκληρωθεί», εκτιμά.

Αυξανόμενη ζήτηση χρηματοδότησης για την τεχνητή νοημοσύνη

Μέσα στη γενικότερη επιβράδυνση της πιστωτικής δραστηριότητας, η έρευνα της ΕΚΤ ανέδειξε μια διαφορετική τάση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τράπεζες ανέφεραν ότι παρατηρούν σταδιακή αλλά σταθερή αύξηση της ζήτησης δανείων για τη χρηματοδότηση υποδομών που σχετίζονται με την AI.

«Οι περισσότερες τράπεζες δήλωσαν ότι δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση δανείων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη στα πιστοδοτικά τους πρότυπα», επισημαίνει η ΕΚΤ.

Ωστόσο, ένας μικρός αριθμός τραπεζών ανέφερε ότι η υιοθέτηση της AI και οι κίνδυνοι που τη συνοδεύουν αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στις ποιοτικές αξιολογήσεις των δανειοληπτών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες πληροφορικής βρίσκονται υπό τον εντονότερο έλεγχο, καθώς οι πιστωτές εξετάζουν με μεγαλύτερη προσοχή τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στον συγκεκριμένο κλάδο.