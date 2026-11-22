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Μια πιθανή ένδειξη οικονομικής πίεσης των καταναλωτών έχει αρχίσει να απασχολεί τους αναλυτές των βρετανικών τραπεζών: οι συνδρομές σε γυμναστήρια που μένουν απλήρωτες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, το ποσοστό των καταναλωτών που δεν καταφέρνουν να πληρώσουν τη συνδρομή τους στο γυμναστήριο αυξάνεται σταθερά τους τελευταίους πέντε μήνες. Πρόκειται για έναν δείκτη που παρακολουθεί ο Μπέντζαμιν Τομς, αναλυτής της RBC Capital Markets, καθώς εκτιμά ότι μπορεί να αποτελέσει μια πρώιμη ένδειξη ευρύτερων οικονομικών δυσκολιών. Όπως επισημαίνει, «η αδυναμία των καταναλωτών να καλύψουν τέτοιου είδους έξοδα ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλες υποχρεώσεις, όπως οι πληρωμές πιστωτικών καρτών και στεγαστικών δανείων, με πιθανές επιπτώσεις για τις τράπεζες».

Ο Τομς, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία τραπεζικών ομίλων όπως η NatWest Group Plc και η Lloyds Banking Group Plc, αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις τραπεζικές μετοχές. Κατά την εκτίμησή του, οι οικονομικές δυσκολίες των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την αυξημένη πίεση από το κόστος διαβίωσης στη Βρετανία, είναι πιθανό να επηρεάσουν και τον τραπεζικό κλάδο. Ειδικότερα, οι τράπεζες ενδέχεται να αναγκαστούν να αυξήσουν τα ποσά που κρατούν στην άκρη για την κάλυψη δανείων που μπορεί να μην αποπληρωθούν. Μια τέτοια εξέλιξη θα περιόριζε την κερδοφορία τους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση των μετοχών τους.

«Έχουμε παρατηρήσει σημαντική αύξηση», δήλωσε ο Τομς σε συνέντευξή του, σχολιάζοντας τα τελευταία στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το 6,6% των προγραμματισμένων πληρωμών συνδρομών σε γυμναστήρια μέσω άμεσης χρέωσης δεν πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταναλωτών.

«Όταν αρχίζω να αντιμετωπίζει κανείς οικονομικές δυσκολίες, ένα από τα πρώτα έξοδα που περιορίζει είναι η συνδρομή στο γυμναστήριο, καθώς θεωρείται πολυτέλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί γράφημα με την εξέλιξη των αποτυχημένων πληρωμών συνδρομών σε γυμναστήρια της Βρετανίας (2023 – 2026):

Παρότι τα στοιχεία για τις απλήρωτες συνδρομές σε γυμναστήρια αφορούν έναν σχετικά περιορισμένο δείκτη, ο Σιλ Σαχ, αναλυτής της JPMorgan Chase & Co., εκτιμά ότι μπορεί να αποτελούν πιο σημαντική ένδειξη για την πορεία των πιστωτικών καρτών και των προσωπικών δανείων, παρά για την πολύ μεγαλύτερη αγορά στεγαστικών δανείων. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι συνδρομές σε γυμναστήρια «αφορούν κυρίως νεότερους καταναλωτές» και, ως εκ τούτου, τα συγκεκριμένα στοιχεία ενδέχεται να μην αποτυπώνουν με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση του συνόλου του πληθυσμού.

Σε κάθε περίπτωση, η βρετανική οικονομία εξακολουθεί να επιδεικνύει ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, το ποσοστό των μηνιαίων δόσεων δανείων που δεν καταβάλλονται εγκαίρως παραμένει σχετικά σταθερό, κοντά στο 5%, ενώ οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή στεγαστικών δανείων διαμορφώνονται περίπου στο 0,9%. Την ίδια στιγμή, οι απλήρωτοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου έχουν μειωθεί σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στα τέλη του 2025.

Παρά τη συνολικά θετική εικόνα της βρετανικής οικονομίας, υπάρχουν ενδείξεις επιδείνωσης στην αγορά δανείων υψηλού κινδύνου. Η Vanquis Banking Group Plc έχει καταγράψει αύξηση στις διαγραφές δανείων, καθώς οι δανειστές εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσουν να εισπράξουν τα οφειλόμενα ποσά από δάνεια ή πιστωτικές κάρτες. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται παράλληλα με την αύξηση των προσωπικών πτωχεύσεων. Μετά την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων στις 29 Οκτωβρίου, η μετοχή της Vanquis, εταιρείας μικρής χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης, υποχώρησε κατά 40%., σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Τομς θεωρεί ότι τόσο η αύξηση των απλήρωτων συνδρομών σε γυμναστήρια, όσο και οι εξελίξεις στη Vanquis αποτελούν λόγους ανησυχίας για τις μεγαλύτερες βρετανικές τράπεζες. Διατηρεί ουδέτερη σύσταση για τις μετοχές της NatWest και της Lloyds Banking Group, εκτιμώντας ότι η απόδοσή τους θα κινηθεί σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του ευρύτερου τραπεζικού κλάδου. Η εκτίμησή του διαφοροποιείται από εκείνη της πλειονότητας των αναλυτών, οι οποίοι εξακολουθούν να συστήνουν την αγορά των συγκεκριμένων μετοχών.

«Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον κίνδυνο επιδείνωσης της ποιότητας των δανείων κατά το επόμενο έτος», δήλωσε ο Τομς. Όπως επισήμανε, «η επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου αποτελεί έναν από τους παράγοντες που ασκούν πιέσεις στις αποτιμήσεις των τραπεζικών μετοχών».