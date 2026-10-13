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Σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της παγκόσμιας αναπτυξιακής στρατηγικής της μετατρέπει την Ινδία η Hyundai Motor Group, ανακοινώνοντας ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 15,5 δισ. δολαρίων έως το 2032. Η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία επιδιώκει να αξιοποιήσει τις ισχυρές προοπτικές της ινδικής αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια ζήτηση αυτοκινήτων εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης και ο ανταγωνισμός εντείνεται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που υπέβαλε την Τρίτη στο χρηματιστήριο, οι επενδύσεις θα κατευθυνθούν στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας των Hyundai και Kia, στην έρευνα και ανάπτυξη, στις υποδομές, στην ενίσχυση της τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας και στην τεχνολογία.

Βασική επιδίωξη του ομίλου είναι να αναδείξει την Ινδία σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς κόμβους αυτοκινήτων παγκοσμίως, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του στην ταχέως αναπτυσσόμενη εγχώρια αγορά.

Η Ινδία στο επίκεντρο της στρατηγικής της Hyundai

Η Ινδία έχει ήδη εξελιχθεί σε αγορά στρατηγικής σημασίας για τη Hyundai. Το 2025 αντιπροσώπευε περίπου το 15% του συνολικού όγκου πωλήσεων του ομίλου παγκοσμίως, αποτελώντας την τρίτη μεγαλύτερη γεωγραφική αγορά του.

Ο νοτιοκορεατικός όμιλος έχει θέσει ακόμη υψηλότερους στόχους για τα επόμενα χρόνια, καθώς επιδιώκει έως το 2030 η Ινδία να αποτελέσει τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του, πίσω μόνο από τη Βόρεια Αμερική.

«Αυτή η επένδυση επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευσή μας στην Ινδία για τα επόμενα 30 χρόνια και ακόμη περισσότερο», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Hyundai Motor Group, Τσουνγκ Ουισούν, μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, στο Νέο Δελχί.

Σήμερα, η Hyundai διαθέτει στην Ινδία παραγωγική δυναμικότητα άνω των 1,4 εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως, μέσω τριών εργοστασίων. Πρόκειται για τις μονάδες της Hyundai Motor στο Τσενάι και στην Πούνε, καθώς και για το εργοστάσιο της Kia στην Ανάνταπουρ.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι το νέο επενδυτικό πρόγραμμα θα στηρίξει μια σημαντική αύξηση του όγκου παραγωγής, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία για την κατανομή των κεφαλαίων ή τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις στις οποίες θα κατευθυνθούν.

Υπενθυμίζεται ότι η Hyundai είχε ανακοινώσει προηγουμένως επενδυτικό σχέδιο 5,1 δισ. δολαρίων στην Ινδία έως το 2030. Η νέα ανακοίνωση αποτυπώνει τη μεγαλύτερη βαρύτητα που αποκτά πλέον η χώρα στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του ομίλου.

Γιατί η Ινδία αποτελεί το νέο μεγάλο στοίχημα

Η στροφή της Hyundai προς την Ινδία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις. Η ζήτηση σε αρκετές μεγάλες αγορές παρουσιάζει σημάδια στασιμότητας, ενώ οι εμπορικοί περιορισμοί και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στους κατασκευαστές.

Αντίθετα, η Ινδία συγκαταλέγεται στις λίγες μεγάλες αγορές παγκοσμίως όπου οι πωλήσεις αυτοκινήτων αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Hyundai, που έχουν ήδη αναπτύξει εκτεταμένη τοπική παραγωγή, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση απέναντι σε ανταγωνιστές που βασίζονται στις εισαγωγές. Οι υψηλοί εισαγωγικοί δασμοί και οι ποσοτικοί περιορισμοί έχουν δυσκολέψει την επέκταση κινεζικών και άλλων ξένων αυτοκινητοβιομηχανιών στην ινδική αγορά.

Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Hyundai, Χοσέ Μουνιόθ, η Ινδία αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική ευκαιρία ανάπτυξης, την ώρα που ο όμιλος καλείται να αντιμετωπίσει τους αμερικανικούς δασμούς, την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα στην Κίνα και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στην Ευρώπη.

«Η Ινδία είναι πλέον το αστέρι»

Μιλώντας την Τρίτη στο Bloomberg New Economy Forum στο Νέο Δελχί, ο Χοσέ Μουνιόθ περιέγραψε τις γεωπολιτικές και εμπορικές προκλήσεις που επηρεάζουν τη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία.

«Σήμερα έχουμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στην Αμερική αντιμετωπίζουμε πολλά ζητήματα και στην Ευρώπη έχουμε τον κινεζικό ανταγωνισμό. Πώς τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτή τη στιγμή, η Ινδία είναι το αστέρι», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τις προοπτικές της χώρας για τον όμιλο.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Hyundai σχεδιάζει να παρουσιάσει περίπου 26 νέα μοντέλα αυτοκινήτων στην ινδική αγορά έως το 2030, διευρύνοντας σημαντικά την προϊοντική της γκάμα.

Η επενδυτική επέκταση της Hyundai αναδεικνύει τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο της Ινδίας στον παγκόσμιο χάρτη της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς οι μεγάλοι κατασκευαστές αναζητούν νέες αγορές ανάπτυξης, παραγωγικής διαφοροποίησης και εξαγωγικής δραστηριότητας.

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