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Ο Πιερ Καστέλ ξεκίνησε να σχεδιάζει τη διαδοχή της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος, ιδρυτής μιας από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες ποτών παγκοσμίως, συγκέντρωσε αρχικά την ιδιοκτησία των επιχειρήσεών του σε μια εταιρεία στο Γιβραλτάρ, δημιούργησε στη συνέχεια ένα ίδρυμα στο Λιχτενστάιν και τελικά σύστησε ένα καταπίστευμα στη Σιγκαπούρη.

Ο Καστέλ μετέτρεψε μια μικρή επιχείρηση κρασιού και νωπών προϊόντων κοντά στο Μπορντό τη δεκαετία του 1940 σε έναν διεθνή όμιλο αξίας περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η επιχειρηματική του αυτοκρατορία εκτείνεται από ζυθοποιίες και μονάδες παραγωγής αναψυκτικών έως φυτείες στην Αφρική, ενώ οι ετήσιες πωλήσεις της ανήλθαν στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η περίπλοκη διαδικασία διαδοχής είχε στόχο να προστατεύσει τον όμιλο από φορολογικές επιβαρύνσεις και να αποτρέψει μια οικογενειακή σύγκρουση μετά τον θάνατό του.

Ωστόσο, στα 99 του χρόνια, το ίδιο αυτό σχέδιο φαίνεται να επιστρέφει για να τον στοιχειώσει. Νωρίτερα φέτος, η κόρη του και ένας από τους ανιψιούς του επιχείρησαν να απομακρύνουν τον διευθύνοντα σύμβουλο που είχε επιλέξει ο ίδιος για να διοικήσει τον όμιλο. Η διαμάχη έχει πλέον φτάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Σιγκαπούρης και ενδέχεται να οδηγηθεί σε δίκη μέσα στη χρονιά.

Όταν η προστασία γίνεται περιορισμός

Η σύγκρουση γύρω από το μέλλον της αυτοκρατορίας Καστέλ αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα σε μια σειρά αντιπαραθέσεων μεταξύ δισεκατομμυριούχων επιχειρηματιών και των μελλοντικών κληρονόμων τους. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα καταπιστεύματα, νομικές δομές που χρησιμοποιούνται συχνά για τη διατήρηση περιουσιακών στοιχείων και τη μεταβίβαση πλούτου. Όπως όμως έχουν δείξει πρόσφατες οικογενειακές συγκρούσεις υψηλού προφίλ, ανάμεσά τους και η δικαστική διαμάχη του ιδρυτή της News Corp, Ρούπερτ Μέρντοχ, με τα παιδιά του, τα καταπιστεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εργαλείο επιβολής όρων στις επόμενες γενιές.

«Αυτό που μια γενιά θεωρεί προστασία, η επόμενη γενιά το βιώνει ως περιορισμό», σημειώνει η Κίρμπι Ρόσπλοκ, ιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας οικογενειακών γραφείων Tamarind Partners. «Όσο περισσότερο ένας ιδρυτής προσπαθεί να ελέγχει τα πράγματα μετά θάνατον, τόσο πιθανότερο είναι η οικογένεια να συγκρουστεί στο παρόν».

Οι επιπτώσεις αυτών των συγκρούσεων ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια των οικογενειών που εμπλέκονται. Οι 500 μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις του κόσμου δημιούργησαν το 2024 έσοδα ύψους 8,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρωτοφανής μεταβίβαση πλούτου, καθώς εκτιμάται ότι περιουσιακά στοιχεία αξίας 83 τρισ. δολαρίων θα αλλάξουν χέρια μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες.

Η αυτοκρατορία του Πιερ Καστέλ

Ο Πιερ Καστέλ διοικούσε επί δεκαετίες τον όμιλό του με απόλυτο έλεγχο. Γιος Ισπανών μεταναστών, εγκατέλειψε το σχολείο στα 11 του χρόνια για να εργαστεί σε αμπελώνα στο Μπορντό μαζί με τον πατέρα του. Σε αντίθεση με πολλούς δισεκατομμυριούχους, απέφευγε τη χλιδή και συχνά έκλεινε συμφωνίες με μια απλή χειραψία.

Το 1981 μετακόμισε στην Ελβετία, μετά την εκλογή του σοσιαλιστή προέδρου Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος είχε δεσμευτεί να αυξήσει τη φορολογία των πλουσίων. Ο όμιλος Castel παραμένει μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό οικογενειακή υπόθεση. Ο ανιψιός του, Αλέν Καστέλ, ηγείται του τομέα κρασιού, ενώ ο αδελφός του, Φιλίπ Καστέλ, συμμετείχε επί δεκαετίες στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στη Γαλλία. Ένας άλλος κλάδος της οικογένειας, υπό τον Μισέλ Παλού, επικεντρώθηκε στις δραστηριότητες μπίρας στην Αφρική.

Το 2008 ο Πιερ Καστέλ δημιούργησε ένα αμετάκλητο και διακριτικό καταπίστευμα στη Σιγκαπούρη. Μέσω αυτού, ο όμιλος ελέγχεται από ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών που διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία, τα μερίσματα και τη διοικητική λειτουργία του επιχειρηματικού ομίλου. Η φιλοσοφία του καταπιστεύματος ήταν ξεκάθαρη, ο όμιλος να παραμείνει ενωμένος, να συνεχίσει να αναπτύσσεται και κανένα μέλος της δεύτερης γενιάς να μην αποκτήσει απόλυτο έλεγχο στην αυτοκρατορία. Ο ίδιος ο Καστέλ είχε επαναλάβει ότι κανένα νέο μέλος της οικογένειας δεν θα έπρεπε να αναλάβει ρόλο διευθυντή ή ανώτατου στελέχους.

Η σύγκρουση για τον έλεγχο

Το 2023, ο Καστέλ επέλεξε ως διευθύνοντα σύμβουλο τον Γκρεγκορί Κλερκ, δικηγόρο με εξειδίκευση σε φορολογικά ζητήματα. Ο Κλερκ κατέχει θέσεις στα διοικητικά συμβούλια πολλών εταιρειών του ομίλου, ο οποίος απασχολεί περίπου 43.000 εργαζομένους σε 35 χώρες. Ο Αλέν Καστέλ συμμετείχε επίσης σε βασικά διοικητικά συμβούλια έως τον Δεκέμβριο, όταν απομακρύνθηκε από τους διαχειριστές του καταπιστεύματος χωρίς επίσημη αιτιολόγηση. Παραμένει πάντως επικεφαλής του τομέα κρασιού.

Μετά την απομάκρυνσή του, αμφισβήτησε δημόσια το στρατηγικό όραμα και την ικανότητα του Κλερκ να διοικήσει αποτελεσματικά τον όμιλο. Στο πλευρό του τάχθηκε και η μοναδική κόρη του Πιερ Καστέλ, η 52χρονη Ρομί Καστέλ, η οποία υποστήριξε ότι ο διευθύνων σύμβουλος είχε συγκεντρώσει υπερβολική εξουσία και «προσπαθούσε να πάρει τον έλεγχο».

Η διαμάχη επικεντρώνεται πλέον στο ποιος ελέγχει πραγματικά τη διοικητική δομή του ομίλου και έχει μεταφερθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων της Σιγκαπούρης. Η υπόθεση Καστέλ δεν είναι μοναδική. Ο Ρούπερτ Μέρντοχ επιχείρησε το 2023 να τροποποιήσει το καταπίστευμα της οικογένειάς του, ώστε να δώσει τον έλεγχο στον μεγαλύτερο γιο του, Λάχλαν Μέρντοχ. Η κίνηση προκάλεσε σφοδρή σύγκρουση με τα υπόλοιπα παιδιά του και κατέληξε στα δικαστήρια. Τελικά, το δικαστήριο αποφάσισε εναντίον του το 2024.

Ανάλογες συγκρούσεις ξέσπασαν και στην αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης του Σάμνερ Ρέντστοουν, αλλά και στην οικογένεια του Πολωνού μεγιστάνα Ζίγκμουντ Σόλορζ, όπου η διαδοχή εξελίχθηκε σε πολυετή δικαστική μάχη.

Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης γενιάς

Σύμφωνα με ειδικούς στον σχεδιασμό διαδοχής, οι σύγχρονες οικογένειες δισεκατομμυριούχων είναι πιο σύνθετες από ποτέ, με αρκετούς γάμους, διαφορετικές χώρες κατοικίας και αντικρουόμενες αντιλήψεις για τον ρόλο της κληρονομιάς. «Ο παλιός τρόπος διαχείρισης του πλούτου ήταν αυστηρά από πάνω προς τα κάτω, χωρίς συζήτηση», σημειώνει ο Ματ Μπρέιθγουεϊτ, ειδικός στον σχεδιασμό κληρονομιάς στο Λονδίνο. «Η επιβολή δομών στις επόμενες γενιές μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε συγκρούσεις και έλλειψη εμπιστοσύνης».

Καθώς ο Πιερ Καστέλ πλησιάζει τα 100 του χρόνια, παραμένει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τις δικαστικές συγκρούσεις. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι υπερασπίζονται τη δική του βούληση. Η Ρομί Καστέλ παραδέχεται ότι ο πατέρας της και τα αδέλφια του διατηρούσαν στενές σχέσεις, όμως οι επόμενες γενιές δεν μοιράζονται πλέον το ίδιο όραμα. «Είναι πολύ δύσκολο μέσα σε μια μεγάλη οικογένεια να συμφωνούν όλοι σε όλα», είχε δηλώσει. «Πάντα υπάρχει μια μάχη για την εξουσία και αυτό ήταν κάτι που ανησυχούσε πολύ τον πατέρα μου».

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