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Η Frasers Group Plc, ιδιοκτήτρια της αλυσίδας Sports Direct, υπέβαλε πρόταση αγοράς του συνόλου των μετοχών της Hugo Boss AG έναντι περίπου 2 δισ. ευρώ (2,3 δισ. δολάρια), με τιμή 38 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αντιστοιχεί σε μικρό premium 4% πάνω από την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Τετάρτη. Η βρετανική εταιρεία κατέχει ήδη περίπου το 26% της γερμανικής φίρμας.

Η Hugo Boss επιβεβαίωσε ότι η πρόταση ήταν μη ζητηθείσα και δεν συντονίστηκε με τη διοίκηση, προσθέτοντας πως θα «εξετάσει διεξοδικά» την προσφορά. Η συνολική αποτίμηση της εταιρείας φτάνει τα 2,7 δισ. ευρώ, ωστόσο αναλυτές αμφισβητούν εάν οι μέτοχοι θα αποδεχθούν το μικρό premium, ενώ τα ερωτήματα για το πώς η Frasers θα επιταχύνει την ανάκαμψη παραμένουν ανοιχτά.

Η μετοχή, μάλιστα, της Hugo Boss σημειώνει άνοδο 6%, έπειτα από την πρόταση της Frasers Group.

Ιστορικό και προηγούμενες αντιπαραθέσεις

Η Frasers, που ελέγχεται από τον Μάικ Άσλεϊ, διαθέτει προϊόντα Hugo Boss τόσο στα καταστήματα όσο και online. Το 2025, ο Μάικλ Μέρεϊ, γαμπρός του Άσλεϊ και CEO της Frasers, εντάχθηκε στο εποπτικό συμβούλιο της Hugo Boss. Η πλήρης εξαγορά θα προσέφερε στον βρετανικό όμιλο πλήρη έλεγχο στρατηγικής και κεφαλαίων, μετά από προηγούμενες αντιπαραθέσεις για μερίσματα και διοίκηση.

Η Frasers έχει ιστορικό ανάμιξης σε μεγάλες συμμετοχές άλλων λιανεμπόρων, όπως η Puma και η Boohoo, συχνά οδηγώντας σε συγκρούσεις στα διοικητικά συμβούλια. Στη Hugo Boss, ο CEO Daniel Grieder έχει ήδη προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των προϊόντων και αυστηρότερο έλεγχο κόστους, προσπαθώντας για δεύτερη φορά να ανατρέψει την πτωτική πορεία από το 2021.

Η εταιρεία, μάλιστα, δήλωσε ότι συνεχίζει να στηρίζει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Hugo, καθώς και τη διοίκησή της, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ντάνιελ Γκρίτερ, και τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου, Στέφαν Στουρμ.

Μετοχές και αγορές

Οι μετοχές της Hugo Boss, με έδρα το Metzingen, παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες φέτος, αποτιμώντας την εταιρεία στα 2,6 δισ. ευρώ, ενώ η μετοχή της Frasers έχει ανέβει 14% το 2026, αποτιμώντας τον όμιλο στα 3,45 δισ. λίρες (4,62 δισ. δολάρια).

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