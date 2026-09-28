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Η Socar του Αζερμπαϊτζάν πρόκειται να μειώσει τις τιμές των καυσίμων στα πρατήριά της στην Ιταλία, ακολουθώντας αντίστοιχη κίνηση της Eni και περιορίζοντας τις πιέσεις προς τον κυβερνητικό συνασπισμό της Τζόρτζια Μελόνι για την επιβολή έκτακτου φόρου στα ενεργειακά υπερκέρδη ενόψει των επόμενων εκλογών.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε την Κυριακή ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη χώρα, αφού ο ίδιος είχε ζητήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου από τον πρόεδρο της Socar, Ροβσάν Νατζάφ, να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

«Καμία επιβολή από πάνω, κανένας νέος φόρος στις επιχειρήσεις, αλλά μια εθελοντική συνεισφορά για να βοηθηθούν οι Ιταλοί πολίτες», ανέφερε ο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι η Forza Italia «είχε δίκιο».

Dopo ENI anche IP applicherà dei limiti al prezzo dei carburanti su tutto il territorio italiano. Proprio ad inizio settembre avevo chiesto a Rovshan Najaf Presidente di SOCAR, azienda energetica dell’Azerbaijan che controlla Italiana Petroli (IP), di andare in questa direzione.… pic.twitter.com/h0MtZ39HEL — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) September 27, 2026

Η Socar ελέγχει την Italiana Petroli (IP), την οποία εξαγόρασε φέτος. Η απόφαση για περιορισμό των τιμών στα καύσιμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση της Ρώμης αναζητεί τρόπους να ελαφρύνει το κόστος για τα νοικοκυριά χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις.

Διχασμός στον κυβερνητικό συνασπισμό

Το ζήτημα του έκτακτου φόρου έχει προκαλέσει διαφωνίες στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού της Μελόνι, στον οποίο συμμετέχουν τα Αδέλφια της Ιταλίας, η φιλοεπιχειρηματική Forza Italia του Ταγιάνι και η Λέγκα.

Τα δημοσιονομικά περιθώρια της Ιταλίας παραμένουν περιορισμένα. Ωστόσο, οι εθελοντικές κινήσεις μεγάλων ενεργειακών ομίλων για μείωση ή επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων περιορίζουν την ανάγκη για μια πολιτικά δύσκολη απόφαση επιβολής πρόσθετων φόρων στις επιχειρήσεις.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η κυβέρνηση προετοιμάζει αυτό που πιθανότατα θα είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της Μελόνι πριν από τις γενικές εκλογές, οι οποίες αναμένονται το επόμενο έτος.

Μελόνι: Σημαντικό μήνυμα προς τις ιταλικές οικογένειες

Η Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε την απόφαση της Socar «σημαντικό δείγμα προσοχής προς τις ιταλικές οικογένειες».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη κίνηση «ενισχύει τη συνεργασία μας».

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί τον Μάιο το Μπακού, όπου είχε δεσμευθεί για στενότερη συνεργασία μεταξύ Ιταλίας και Αζερμπαϊτζάν στον ενεργειακό τομέα, αλλά και σε άλλους κλάδους.

Πλαφόν από την Eni σε βενζίνη και ντίζελ

Η Ιταλία είχε ήδη προχωρήσει από τον Μάρτιο σε μείωση των φόρων στα καύσιμα, λίγο μετά την έναρξη του υπό αμερικανική ηγεσία πολέμου στο Ιράν, σε μια προσπάθεια να στηρίξει την κατανάλωση. Η φορολογική ελάφρυνση για το ντίζελ πρόκειται να λήξει τον επόμενο μήνα.

Την Παρασκευή, η ελεγχόμενη από το ιταλικό Δημόσιο Eni ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει ανώτατο όριο στις τιμές πώλησης του ντίζελ και της αμόλυβδης βενζίνης.

Συγκεκριμένα, το πλαφόν για το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο, ενώ για την αμόλυβδη βενζίνη στα 1,99 ευρώ ανά λίτρο. Οι τιμές αυτές είναι περίπου 17 λεπτά χαμηλότερες από τις τρέχουσες μέσες τιμές στην ιταλική αγορά.

Οι κινήσεις των Eni και Socar προσφέρουν έτσι στην κυβέρνηση Μελόνι μια εναλλακτική απέναντι στην επιβολή ενός έκτακτου φόρου στα κέρδη των ενεργειακών εταιρειών, την ώρα που η άνοδος του ενεργειακού κόστους παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τα ιταλικά νοικοκυριά.

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