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Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας, καθώς Chevron, Eni και GE Vernova ανακοίνωσαν σειρά μεγάλων συμφωνιών με στόχο την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και την αποκατάσταση των προβληματικών ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Οι συμφωνίες παρουσιάστηκαν σε τελετή στο Καράκας, παρουσία του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και της ασκούσας χρέη προέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες. Σύμφωνα με τον Ράιτ, πρόκειται για επενδύσεις «δεκάδων δισεκατομμυρίων» δολαρίων, οι οποίες σηματοδοτούν έναν «μετασχηματισμό για τη Βενεζουέλα».

Η Ροντρίγκες χαρακτήρισε ιστορικές τις συμφωνίες και εκτίμησε ότι θα οδηγήσουν σύντομα σε ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, ευχαριστώντας παράλληλα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνιών που, όπως είπε, θα ωφελήσουν και τις δύο πλευρές.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη εισροή κεφαλαίων από μεγάλες ενεργειακές εταιρείες στη Βενεζουέλα μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο. Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει πλέον να επιταχύνει δραστικά την παραγωγή υδρογονανθράκων στη χώρα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

«Μας ενδιαφέρει σε τεράστιο βαθμό η επέκταση της ενεργειακής παραγωγής στην αμερικανική ήπειρο. Αυτή είναι η γειτονιά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ράιτ.

Chevron: 7 δισ. δολάρια και διπλασιασμός παραγωγής

Τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής οικονομική δέσμευση ανέλαβε η Chevron, η οποία σχεδιάζει να επενδύσει 7 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία, με στόχο να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή της στη Βενεζουέλα.

Ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός εξασφάλισε τα δικαιώματα ανάπτυξης δύο τεράστιων κοιτασμάτων, των Carabobo 1 και Carabobo-2-South-A, στην πλούσια πετρελαϊκή ζώνη του Ορινόκο. Τα κοιτάσματα βρίσκονται δίπλα στην κοινοπραξία Petroindependencia, στην οποία η Chevron κατέχει ποσοστό 49%.

«Χτίζουμε μια εξαιρετικά ισχυρή θέση σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι ορισμένα από τα καλύτερα γεωλογικά πεδία της χώρας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron Μάικ Γουίρθ, κάνοντας λόγο για πόρους που αντιστοιχούν σε πολλά δισεκατομμύρια βαρέλια.

Η Chevron υπολογίζει ότι έως το 2031 θα παράγει περίπου 600.000 βαρέλια ημερησίως στη Βενεζουέλα, υπερδιπλασιάζοντας τα σημερινά επίπεδα. Η πρόσθετη παραγωγή περίπου 300.000 βαρελιών ημερησίως αντιστοιχεί από μόνη της σε αύξηση σχεδόν 30% σε σχέση με τη σημερινή συνολική παραγωγή της χώρας, η οποία βρίσκεται κοντά στα 1,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Ιδιαίτερα σημαντικό για την οικονομική απόδοση των επενδύσεων είναι ότι, σύμφωνα με την Chevron, το συνολικό κόστος παραγωγής αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από τα 20 δολάρια ανά βαρέλι. Με το Brent κοντά στα 95 δολάρια, τα περιθώρια κέρδους είναι δυνητικά πολύ υψηλά.

Eni: Μπαίνει στο Junin 5

Ισχυρή επιστροφή στη Βενεζουέλα σχεδιάζει και η ιταλική Eni. Ο διευθύνων σύμβουλος Κλαούντιο Ντεσκάλτσι ανακοίνωσε ότι οι γεωτρήσεις στο κοίτασμα Junin 5 ξεκινούν την Πέμπτη.

Ο Ντεσκάλτσι έκανε λόγο για «τεράστιο δυναμικό», καθώς το συγκεκριμένο μπλοκ εκτιμάται ότι διαθέτει περισσότερα από 35 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου.

Η Eni υπέγραψε σύμβαση διάρκειας 25 ετών, η οποία την καθιστά αποκλειστικό operator του Junin 5, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει το αναλυτικό σχέδιο ανάπτυξης του κοιτάσματος τον Οκτώβριο.

GE Vernova: Σχέδιο ανασυγκρότησης του ηλεκτρικού δικτύου

Οι συμφωνίες δεν περιορίζονται στους υδρογονάνθρακες. Η αμερικανική GE Vernova δεσμεύτηκε για στρατηγική συνεργασία με την κρατική πετρελαϊκή PDVSA, με στόχο την αποκατάσταση και ενίσχυση των υποδομών ηλεκτρισμού και ενέργειας.

Παράλληλα, ξεχωριστή συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της GE Vernova και της κρατικής εταιρείας ηλεκτρισμού Corpoelec, καθώς η χώρα επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις χρόνιες αδυναμίες του ηλεκτρικού της συστήματος.

Η Ουάσιγκτον βάζει στο παιχνίδι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Οι συμφωνίες αποτελούν βασικό κομμάτι της νέας ενεργειακής στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή της Βενεζουέλας και παράλληλα να ενισχύσει τον αμερικανικό έλεγχο στις νέες ενεργειακές ροές.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η αμερικανική κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε την απόκτηση ποσοστού 35% στην North American Blue Energy Partners (NABEP), ιδιωτική εταιρεία που έχει λάβει παραχωρήσεις διάρκειας 100 ετών σε 17 πετρελαϊκά πεδία της Βενεζουέλας.

Ο Κρις Ράιτ δήλωσε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες αναδιάρθρωσης του τεράστιου χρέους της χώρας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα έσοδα από τα νέα κοιτάσματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της Βενεζουέλας, των ΗΠΑ και των διεθνών ενεργειακών αγορών.

Όχι αντίβαρο στα Στενά του Ορμούζ

Παρά το μέγεθος των επενδύσεων, η νέα παραγωγή της Βενεζουέλας δεν μπορεί να αποτελέσει άμεσο αντίβαρο στις διαταραχές των πετρελαϊκών ροών από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μάικ Γουίρθ ξεκαθάρισε ότι η πρόσθετη προσφορά θα εισέρχεται σταδιακά στην αγορά και ότι η ανάπτυξη των νέων πεδίων απαιτεί χρόνια.

«Αυτά λειτουργούν σε διαφορετικούς χρονικούς κύκλους», τόνισε. «Οι επενδύσεις εδώ στη Βενεζουέλα θα χρειαστούν χρόνια».

Εξάλλου, παρά τη σχεδιαζόμενη αύξηση, η χώρα απέχει ακόμη πολύ από τα ιστορικά επίπεδα παραγωγής της. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 αντλούσε σχεδόν 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι περίπου 1,1 εκατ. σήμερα. Ωστόσο, η επιστροφή εταιρειών με την οικονομική και τεχνική ισχύ της Chevron και της Eni δημιουργεί για πρώτη φορά εδώ και χρόνια τις προϋποθέσεις για ουσιαστική ανάκαμψη του πετρελαϊκού τομέα.

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