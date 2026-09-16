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Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ σημείωσαν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση τον Αύγουστο, σε μια ευρεία άνοδο που υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα των καταναλωτικών δαπανών.

Η αξία των λιανικών αγορών αυξήθηκε κατά 1,2% μετά από μια αναθεωρημένη πτώση 0,5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Απογραφής (Census Bureau) που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Η μέση εκτίμηση σε δημοσκόπηση του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων προέβλεπε αύξηση 0,8%.

Η έκθεση υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές —ο βασικός μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης— ανταπεξέρχονται στις αυξημένες τιμές της ενέργειας και στον επιμένοντα πληθωρισμό.

Δώδεκα από τις 13 κατηγορίες λιανικής στην έκθεση σημείωσαν αυξήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων βενζίνης και των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Οι αγορές για τη σχολική χρονιά πιθανότατα ενίσχυσαν τις δαπάνες στα καταστήματα γενικών εμπορευμάτων, καθώς και τις δαπάνες για ρουχισμό, αθλητικά είδη και ηλεκτρονικά.

Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων και της βενζίνης, οι πωλήσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 1,2%. Τα στοιχεία δεν είναι προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό.

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