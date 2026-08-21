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Η πρόσφατη ανάκαμψη της κατανάλωσης στη Βρετανία έχασε τη δυναμική της τον Ιούλιο, καθώς οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι λιγότερες εκπτώσεις περιόρισαν κυρίως τις αγορές ενδυμάτων, βάζοντας τέλος σε ένα θετικό σερί των προηγούμενων μηνών.

Ο συνολικός όγκος των αγαθών που πωλήθηκαν σε φυσικά καταστήματα και μέσω διαδικτύου μειώθηκε κατά 0,5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική στατιστική υπηρεσία ONS. Η πτώση ήταν αντίστοιχη με τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Παράλληλα, η αύξηση των πωλήσεων τον Ιούνιο αναθεωρήθηκε χαμηλότερα, στο 0,7%.

Ρούχα και online αγορές στο επίκεντρο

Τη μεγαλύτερη πίεση δέχθηκαν τα καταστήματα μη διατροφικών προϊόντων και οι διαδικτυακές πωλήσεις. Ένας από τους λόγους ήταν ότι οι προσφορές και οι εκπτώσεις είχαν ξεκινήσει νωρίτερα από το συνηθισμένο, ωθώντας αρκετούς καταναλωτές να πραγματοποιήσουν ήδη από τον Ιούνιο αγορές που διαφορετικά θα έκαναν τον επόμενο μήνα.

Ο ιδιαίτερα ζεστός καιρός του Ιουλίου λειτούργησε επίσης ανασταλτικά για τις πωλήσεις ρούχων, συμβάλλοντας στην υποχώρηση της αγοράς.

Οι επόμενες πιέσεις για τα νοικοκυριά

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη είχε ενισχυθεί το φετινό καλοκαίρι από τον καλό καιρό, το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και τις πρώτες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής.

Ωστόσο, η βελτίωση αυτή κινδυνεύει να αποδειχθεί προσωρινή. Η επιβράδυνση της αύξησης των μισθών, οι υψηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας και ο κίνδυνος νέας πληθωριστικής πίεσης από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν μπορούν να περιορίσουν εκ νέου την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Το επόμενο κρίσιμο τεστ θα είναι ο πρώτος φθινοπωρινός προϋπολογισμός της κυβέρνησης Μπέρναμ, καθώς οι δύσκολες δημοσιονομικές επιλογές που βρίσκονται μπροστά της ενδέχεται να περιορίσουν την αρχική αισιοδοξία που ακολούθησε την αλλαγή κυβέρνησης.

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