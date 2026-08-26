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Η εικόνα που παρουσιάζουν τα ταμεία των εμπορικών επιχειρήσεων αποδεικνύεται αρκετά πιο αδύναμη από αυτή που δείχνουν οι ονομαστικοί αριθμοί, καθώς η άνοδος των τιμών καλύπτει τη συνεχιζόμενη υποχώρηση των πραγματικών πωλήσεων. Στο β΄ τρίμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο, εξαιρουμένων τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων, μειώθηκε κατά 3,7% σε πραγματικούς όρους, παρότι σε ονομαστικές τιμές εμφανίστηκε αυξημένος κατά 1,2%.

Τα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ δείχνουν ότι η αύξηση του τζίρου σε ευρώ προέρχεται ουσιαστικά από τον πληθωρισμό και όχι από την πώληση περισσότερων προϊόντων, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που ασκούνται στην κατανάλωση και την αγοραστική δύναμη. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι η κάμψη των πραγματικών πωλήσεων αποκτά πλέον χαρακτηριστικά μονιμότερης τάσης, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να καταγράφουν πτώση 6,1%, τις πολύ μικρές 3,8% και τις μικρές 3,2%. Εξαίρεση αποτελούν οι μεσαίες επιχειρήσεις, όπου ο πραγματικός τζίρος αυξήθηκε κατά 2,3%.

Ειδικότερα, το Β΄ τρίμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο εκτός τροφίμων/οχημάτων/καυσίμων μειώθηκε, σε πραγματικές τιμές, κατά 3,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, [όταν σε ονομαστικές τιμές αυξήθηκε κατά +1,2%], σύμφωνα με την ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών στα καταστήματα Λιανικού εμπορίου εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως η αύξηση του ονομαστικού τζίρου στο σύνολο του λιανικού οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην άνοδο του γενικού επιπέδου των τιμών (πληθωρισμό) και όχι στην πώληση περισσότερων προϊόντων.

Για μία ακόμη φορά σημειώνεται πως η πλέον ανησυχητική εξέλιξη έγκειται στο γεγονός ότι η επιβράδυνση/ υποχώρηση του κύκλου εργασιών σε πραγματικούς όρους φαίνεται να παγιώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Μεγάλες και ΜμΕ: Σημαντικές οι διαφοροποιήσεις

Το Β΄ τρίμηνο του 2026, οι μεγάλες επιχειρήσεις κατέγραψαν ισχυρή πτώση των πραγματικών τους πωλήσεών κατά 6,1% [-1,3%]

Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών για το σύνολο των ΜμΕ στο λιανικό κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση αλλά με ηπιότερους ρυθμούς αφού ο τζίρος, σε διορθωμένες ως προς τον πληθωρισμό τιμές, υποχώρησε κατά 2,9% [+2,0%] την ίδια χρονική περίοδο.

Η διάρθρωση του τζίρου εντός των ΜμΕ

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι πωλήσεις χωρίς τις ανοδικές πιέσεις του πληθωρισμού υποχώρησαν, συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, κατά 3,8% [1,1%]

Οι μικρές επιχειρήσεις φαίνεται να πιέζονται στον ίδιο σχεδόν βαθμό καθώς, σε πραγματικές τιμές, η πτώση στον τζίρο ανήλθε σε 3,2% [+1,7%].

Σε σαφώς καλύτερη κατάσταση οι μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες σε αποπληθωρισμένες τιμές είδαν τον πραγματικό τους τζίρο να ενισχύεται κατά 2,3% [+7,5%] .

Με αφορμή την ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών στα καταστήματα Λιανικού εμπορίου εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων κατά το Β΄ τρίμηνο και σωρευτικά κατά το Α΄ εξάμηνο του 2026, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, δήλωσε: «Η ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ επιβεβαιώνει τους ισχυρούς κλυδωνισμούς που βιώνει το ελληνικό εμπόριο. Το δεύτερο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών των εμπορικών επιχειρήσεων (εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων) μειώθηκε, σε πραγματικούς όρους, κατά 3,7%, εξέλιξη χειρότερη από την ήδη αρνητική επίδοση του πρώτου τριμήνου.

Πλέον, η πτώση του τζίρου, σε αποπληθωρισμένες τιμές, εμφανίζει νέα χαρακτηριστικά: Αποτυπώνεται, πλέον, με ιδιαίτερα ισχυρή ένταση στις μεγάλες επιχειρήσεις (-6,1% σε πραγματικούς όρους) και ακολουθούν οι πολύ μικρές (-3,8%) και μικρές (-3,2%). Διασώζονται μόνο οι μεσαίες (+2,3%), τα αποτελέσματα όμως των οποίων δεν αρκούν για να ανατρέψουν την καθοδική πορεία του κλάδου.

Τα παραπάνω ευρήματα έχουν συγκεκριμένες αιτίες, οι οποίες έχουν εδώ και καιρό επισημανθεί με κάθε τρόπο από την ΕΣΕΕ: Μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, ως αποτέλεσμα και του σωρευτικά διογκωμένου πληθωρισμού, που αποτυπώνεται στην αύξηση της επιβάρυνσης για διατροφή, του κόστους στέγασης, ενέργειας αλλά και την ευρύτερη αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου και της απορρόφησης ενός σημαντικού τζίρου από τις ασύδοτες πολυεθνικές ψηφιακές πλατφόρμες.

Αυτά σε συνδυασμό με την περιορισμένη πρόσβαση σε ρευστότητα, σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας, πιέσεις από τον εισαγόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό των ηλεκτρονικών πλατφορμών, καθώς και υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων ανακατατάξεων και αυξημένης αβεβαιότητας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα.

Στο νέο αυτό πλαίσιο, η λήψη άμεσων ισχυρών μέτρων για την ουσιαστική ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας δεν αποτελεί απλώς προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά κρίσιμη παράμετρο για τη βιωσιμότητα και την επιβίωσή τους».

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