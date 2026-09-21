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Οι ΗΠΑ και η Κίνα έστειλαν θετικά μηνύματα μετά τις συνομιλίες τους για την τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και τις επενδύσεις, λίγες ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ χαρακτήρισε «πολύ επιτυχημένες» τις συνομιλίες με τους Κινέζους ομολόγους του, ενώ το Πεκίνο έκανε λόγο για «ειλικρινείς, εις βάθος και εποικοδομητικές» συζητήσεις.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις στη Νέα Υόρκη με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ και άλλους αξιωματούχους, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία ενός διαλόγου για την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να διαμορφώσουν κοινή αντίληψη για τους στόχους αλλά και τις απειλές που συνδέονται με την τεχνολογία.

Το επίσημο κινεζικό πρακτορείο Xinhua επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε διάλογος για την AI, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την εφαρμογή των συμφωνιών που είχαν επιτευχθεί σε προηγούμενες διαβουλεύσεις, καθώς και για την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων.

Ο επικεφαλής εμπορικός διαπραγματευτής της Κίνας Λι Τσενγκγκάνγκ δήλωσε ότι οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε καλό κλίμα και ότι ειδική ομάδα εργασίας θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις.

Ο διάλογος ΗΠΑ – Κίνας για την AI

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, η Ουάσιγκτον πρότεινε τη δημιουργία ενός μηχανισμού αμοιβαίας ενημέρωσης μεταξύ των δύο χωρών, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να υπάρξει κοινή προσέγγιση απέναντι σε στόχους και κινδύνους.

«Οι ΗΠΑ πρότειναν να έχουμε έναν μηχανισμό ενημέρωσης μεταξύ των δύο χωρών και θέλουμε ένα κοινό όραμα για κοινούς στόχους και κοινές απειλές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πρωτοβουλία θα ονομάζεται «Διάλογος ΗΠΑ – Κίνας για την AI».

Ο μηχανισμός ενημέρωσης θα αφορά περιστατικά εθνικής ασφάλειας. Κατά τον Μπέσεντ, η μεγαλύτερη διαφάνεια μεταξύ των δύο ισχυρότερων δυνάμεων παγκοσμίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ διευκρίνισε ότι οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές δεν περιλαμβάνονταν στην ατζέντα των συζητήσεων για την AI.

Προετοιμασία για το τετ α τετ Τραμπ – Σι

Αργότερα αυτή την εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υποδεχθεί τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο, στην πρώτη επίσημη κρατική επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ουάσιγκτον εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Ο Γκριρ ανέφερε ότι οι δύο πλευρές «προετοιμάζουν το έδαφος» για τη συνάντηση των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Παράλληλα, ΗΠΑ και Κίνα έθεσαν σε λειτουργία έναν Board of Trade, ο οποίος, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας σταθερότητας στις διμερείς σχέσεις.

Στον μηχανισμό θα μπορούσε να ενταχθεί ένας κατάλογος «μη ευαίσθητων» προϊόντων. Από κινεζικής πλευράς είναι πιθανό να περιλαμβάνονται καταναλωτικά αγαθά και προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας, ενώ από τις ΗΠΑ ενεργειακά, αγροτικά και ιατρικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τον Γκριρ, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια σχετικά περιορισμένη κατηγορία αμερικανικών και κινεζικών προϊόντων που θα εμπορεύονται με ισορροπημένο τρόπο και θα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά σε περίπτωση μελλοντικών εμπορικών μέτρων.

Στο τραπέζι η μείωση δασμών

Οι δύο χώρες εργάζονται επίσης για τη μείωση των δασμών σε αμερικανικά ενεργειακά και αγροτικά προϊόντα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Οι συζητήσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού των εμποδίων σε προϊόντα αξίας 30 δισ. δολαρίων από κάθε πλευρά, στο πλαίσιο του μηχανισμού Board of Trade που δημιουργήθηκε νωρίτερα φέτος.

Ο Μπέσεντ και ο Χε είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά διά ζώσης κοντά στη Σεούλ, περίπου τέσσερις μήνες νωρίτερα και λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο τον Μάιο.

Η εμπορική εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο οδήγησε τις δύο πλευρές σε μείωση δασμών και περιορισμών στις εξαγωγές και πρόκειται να λήξει τον Νοέμβριο. Ωστόσο, ούτε η Ουάσιγκτον ούτε το Πεκίνο αναφέρθηκαν δημοσίως την Κυριακή σε ενδεχόμενη παράτασή της.

Παράλληλα, η ανακοίνωση νέων αμερικανικών δασμών με αφορμή τις καταγγελίες περί υπερβάλλουσας παραγωγικής δυναμικότητας εμπορικών εταίρων έχει μετατεθεί για μετά τη συνάντηση Τραμπ – Σι, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Νέο μέτωπο ανταγωνισμού η τεχνητή νοημοσύνη

Από την προηγούμενη συνάντηση των δύο προέδρων τον Μάιο, η AI έχει αναδειχθεί σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης της Silicon Valley έχουν κατηγορήσει κινεζικές επιχειρήσεις ότι χρησιμοποιούν συστηματικά τεχνικές «απόσταξης» αμερικανικών μοντέλων προκειμένου να αναπτύξουν δικά τους προϊόντα, περιορίζοντας γρήγορα την απόσταση από τις ΗΠΑ.

Το Πεκίνο απορρίπτει τις κατηγορίες ως αβάσιμες και έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει εάν η Ουάσιγκτον λάβει μέτρα εναντίον κινεζικών εταιρειών AI.

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν επίσης απορρίψει τις εκκλήσεις στελεχών της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας για επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI για λόγους ασφαλείας, με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει τέτοιες προσεγγίσεις κινδυνολογικές.

Ο Μπέσεντ, ο οποίος πρόσφατα είχε προειδοποιήσει για τις συνέπειες μιας κινεζικής επικράτησης στην κούρσα της AI, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές σε συζητήσεις για την αποφυγή κοινών κινδύνων και του διαχωρισμού των δύο τεχνολογικών οικοσυστημάτων.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας Μάικλ Κράτσιος δήλωσε ότι βασικό αντικείμενο των συνομιλιών με την Κίνα είναι η αποφυγή κοινών κινδύνων, εκτιμώντας ότι σε αυτό το πεδίο μπορεί να υπάρξει παραγωγικός διάλογος.

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