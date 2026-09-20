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Νέα επικίνδυνη διάσταση αποκτά η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και drones εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, φέρνοντας για πρώτη φορά μετά τη νέα κλιμάκωση του Ιουλίου το Ριάντ στο επίκεντρο των επιθέσεων.

Την ίδια ώρα, στην Ουάσινγκτον καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε νωρίτερα από το προγραμματισμένο την παραμονή του στο Καμπ Ντέιβιντ και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, χωρίς να ανακοινωθεί επισήμως ο λόγος για την αλλαγή του προγράμματός του.

President Trump returns to the White House Saturday evening after departing Camp David as his administration weighs its next steps in the war with Iran. Trump is preparing for a major week in New York, where the Iran conflict is expected to be a focus as world leaders gather for the U.N. General Assembly. Iran says it has presented conditions for ending the conflict and is awaiting Trump’s response. — Fox News (@FoxNews) September 20, 2026

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές εξέδωσαν επείγουσες προειδοποιήσεις προς τους πολίτες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης και πιθανών ακυρώσεων πτήσεων, κλεισίματος εναέριου χώρου και γενικότερων προβλημάτων στις μετακινήσεις.

Πύραυλοι και drones προς το Ριάντ

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν βαλλιστικό πύραυλο που είχε εκτοξευθεί από τους Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ. Η υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτική συμμαχία ανέφερε επίσης ότι αποτράπηκαν «εχθρικές απόπειρες» εναντίον στόχων στις περιοχές Μπις, Ταΐφ, Φαρασάν και Γιανμπού. Οι σαουδαραβικές αρχές δεν ανακοίνωσαν θύματα από την επίθεση στο Ριάντ.

Νωρίτερα, πυκνός μαύρος καπνός είχε γίνει ορατός στην περιοχή κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, ενώ αναφέρθηκαν προσωρινές διαταραχές στις πτήσεις. Εικόνες έδειξαν φωτιά κοντά σε δεξαμενές καυσίμων, ενώ κάτοικοι του Ριάντ ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις μετά την ενεργοποίηση των προειδοποιητικών συστημάτων.

Ήταν η πρώτη φορά που ήχησαν προειδοποιήσεις αεροπορικής επιδρομής στη σαουδαραβική πρωτεύουσα μετά την εντατικοποίηση των επιθέσεων των Χούθι τον Ιούλιο.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις της Aramco

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέα, ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιήθηκε «μεγάλος αριθμός βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων cruise και drones» σε δύο επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη είχε ως στόχο «ευαίσθητες εγκαταστάσεις» στο Ριάντ, ενώ η δεύτερη εγκαταστάσεις της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco στη Γιανμπού, στη δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας. Οι ισχυρισμοί των Χούθι για πλήγματα στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι Χούθι παρουσίασαν τις επιθέσεις ως αντίποινα για τα σαουδαραβικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά. Ο Σαρέα είχε προηγουμένως κατηγορήσει τη Σαουδική Αραβία ότι πραγματοποίησε περίπου 300 αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη μέσα σε μία εβδομάδα.

Στο επίκεντρο ξανά οι ενεργειακές υποδομές

Η επίθεση στη Γιανμπού έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω του ρόλου της περιοχής στον ενεργειακό χάρτη της Σαουδικής Αραβίας. Η πόλη αποτελεί βασικό κόμβο πετρελαϊκών εξαγωγών στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι θαλάσσιες οδοί μεταφοράς ενέργειας βρίσκονται ήδη υπό ισχυρή πίεση εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και των προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ.

Η ένταση μεταφέρεται έτσι ταυτόχρονα σε δύο από τις σημαντικότερες ενεργειακές και εμπορικές αρτηρίες του πλανήτη: τον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι έχουν επίσης προωθηθεί κατά μήκος των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, καταλαμβάνοντας στρατηγικά σημεία, μεταξύ των οποίων η Μόκα και το νησί Περίμ. Η περιοχή βρίσκεται στην είσοδο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, του στενού που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για το διεθνές εμπόριο και τις μεταφορές πετρελαίου.

Επείγουσα προειδοποίηση των ΗΠΑ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση και να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και άλλες διαταραχές στις μετακινήσεις.

Η Ουάσινγκτον προειδοποίησε ότι οι εχθροπραξίες των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, στις οποίες έχουν περιληφθεί και επιθέσεις κατά πολιτικών αεροδρομίων, δημιουργούν κίνδυνο ταχείας διεύρυνσης της στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Οι Αμερικανοί που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν προς ή μέσω της περιοχής καλούνται να επανεξετάσουν σοβαρά τα σχέδιά τους.

Για τη Σαουδική Αραβία ειδικότερα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί την ταξιδιωτική οδηγία στο επίπεδο 3, «επανεξετάστε το ταξίδι», επικαλούμενο μεταξύ άλλων τον κίνδυνο από πυραυλικές επιθέσεις και drones και την ένοπλη σύγκρουση.

Ο Τραμπ πίσω στον Λευκό Οίκο

Στο φόντο της νέας έντασης, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσινγκτον νωρίτερα από ό,τι προέβλεπε το πρόγραμμά του, διακόπτοντας την παραμονή του στο Καμπ Ντέιβιντ. Η αλλαγή του προεδρικού προγράμματος συνέπεσε χρονικά με τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και τις νέες αμερικανικές προειδοποιήσεις ασφαλείας, χωρίς ωστόσο ο Λευκός Οίκος να συνδέσει επισήμως τα δύο γεγονότα.

Η νέα ανάφλεξη στην Υεμένη προστίθεται πλέον σε ένα ήδη εξαιρετικά εύθραυστο περιφερειακό σκηνικό, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν έχει επηρεάσει τις ενεργειακές ροές στον Περσικό Κόλπο, ενώ η κλιμάκωση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι αυξάνει τους κινδύνους και στην Ερυθρά Θάλασσα.

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