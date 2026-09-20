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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι δημιουργεί μια «Δύναμη Τεχνητής Νοημοσύνης» (AI Force) για να εποπτεύει τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης και ότι θα διορίσει σύντομα ένα «τσάρο» του ΑΙ.

«Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θα ανακόψουμε με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη αυτής της απίστευτης βιομηχανίας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. «Αντιθέτως, θα τη στηρίξουμε, θα τη βοηθήσουμε και θα την προσέξουμε καθώς αναπτύσσεται! Ωστόσο, θα ψάχνουμε και για κακές πρακτικές και μπορούμε να το κάνουμε, πολύ εύκολα, με το ήδη υπάρχον Σύστημα Ποινικής και Αστικής Δικαιοσύνης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Τραμπ σε ανάρτησή του είπε πως «βρίσκεται σε εξέλιξη μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Κέντρων Δεδομένων».

Ο ίδιος αγνόησε εκκλήσεις για νέους ομοσπονδιακούς κανόνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται μόνο έναν ισχυρό πρόεδρο για να ρυθμίσει την τεχνολογία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα θέσουν το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης στις συνομιλίες με την Κίνα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα.

Η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο θεωρούν κρίσιμες τις προόδους της Τεχνητής Νοημοσύνης για την οικονομική και στρατιωτική τους ανταγωνιστικότητα, αλλά εξακολουθούν να διαφωνούν σχετικά με την πρόσβαση σε προηγμένα τσιπς, τη ρύθμιση της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ ανταλλάζουν κατηγορίες για αντιγραφή τεχνολογίας.

Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ζητά από τον πρόεδρο Τραμπ να αναιρέσει την απαγόρευση πρόσβασης σε δημοσιογράφους του CNN, MS NOW και άλλων MME στον Λευκό Οίκο

Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου κάλεσε tον Ντόναλντ Τραμπ να αναιρέσει την απαγόρευση πρόσβασης στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN και άλλων μέσων ενημέρωσης, με την Ένωση να κρίνει αυτή την κίνηση αντισυνταγματική.

«Η σημερινή απόφαση ανάκλησης της πρόσβασης δημοσιογράφων από το CNN, το Politico και το MSNOW παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA), καλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επαναφέρει «άμεσα» την πρόσβαση για τους δημοσιογράφους.

Το CNN και το MS NOW ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι δεν δόθηκε πρόσβαση στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους τους, μετά την απαγόρευση που ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν επετράπη σε έναν δημοσιογράφο και έναν φωτογράφο του MS NOW να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο σήμερα, ενώ και το ίδιο συνέβη και σε δημοσιογράφους του CNN.

Ο Τραμπ δήλωσε Παρασκευή ότι απαγορεύει «με άμεση ισχύ» την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μμε και παραπονούμενος για την κάλυψη της ειδησεογραφίας εκ μέρους τους, στην πιο πρόσφατη απειλή του εις βάρος της ανεξαρτησίας του Τύπου.

Ο Αλτμαν στον ΟΗΕ

Στο μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της AI, σε μια κρίσιμη στιγμή, όπου οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της «επανάστασης» της τεχνητής νοημοσύνης ζητούν να θεσπιστούν διεθνείς κανόνες, προτού η ανάπτυξη της τεχνολογίας ξεπεράσει την ικανότητα ελέγχου της.

Η παρέμβαση του Σαμ Άλτμαν στον ΟΗΕ έρχεται μετά από μια περίοδο έντονων συζητήσεων στο εσωτερικό της ίδιας της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με το Reuters, μια σειρά εξελίξεων μέσα σε λίγες ημέρες άλλαξε το κλίμα στον χώρο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για το κατά πόσο τα νέα συστήματα μπορούν να παραμείνουν πλήρως κατανοητά και ελεγχόμενα από τους ανθρώπους.

Μόνο μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο, ένας ερευνητής της Anthropic παραιτήθηκε από την εταιρεία, προειδοποιώντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί υπαρξιακή απειλή, πιθανώς μέσα σε μια δεκαετία. Ένας άλλος ερευνητής της εταιρείας δήλωσε ότι οι πιθανότητες εξαφάνισης του ανθρώπου υπερβαίνουν το 10%.

Παράλληλα, προέκυψαν αναφορές για σμήνη πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης που συνωμοτούν, παραβιάζουν συστήματα υπολογιστών και παρακάμπτουν τις ασφαλιστικές δικλείδες. Σε μια σπάνια επίδειξη ενότητας, δε, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των αντιπάλων Anthropic, OpenAI, DeepMind της Google, Microsoft και xAI συμφώνησαν στην ανάγκη να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη ολοένα και πιο ικανών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ίδιοι οι δημιουργοί της AI βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές δίλημμα: από τη μία πλευρά επιδιώκουν τη δημιουργία όλο και πιο ισχυρών μοντέλων, που μπορούν να μεταμορφώσουν την οικονομία, την επιστήμη και την καθημερινότητα. Από την άλλη, αναγνωρίζουν ότι η ταχύτητα της εξέλιξης δημιουργεί νέες προκλήσεις ασφάλειας.

Οι ανησυχίες αφορούν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων: από τη μαζική παραγωγή παραπλανητικού περιεχομένου και την επιρροή στις δημοκρατικές διαδικασίες με fake news, έως τη χρήση προηγμένων συστημάτων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και κυβερνοεπιθέσεις.

Την ίδια στιγμή, πίσω από τη συζήτηση για την ασφάλεια βρίσκεται και μια νέα γεωπολιτική κούρσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα αντιμετωπίζουν την τεχνητή νοημοσύνη ως στρατηγικό πλεονέκτημα που μπορεί να καθορίσει την οικονομική και τεχνολογική ισχύ των επόμενων δεκαετιών.

Αυτό κάνει την εξίσωση ακόμη πιο δύσκολη: οι κυβερνήσεις καλούνται να βρουν τρόπους περιορισμού των κινδύνων, χωρίς να επιβραδύνουν την καινοτομία και χωρίς να χάσουν έδαφος στον διεθνή ανταγωνισμό.

Η εμφάνιση του Άλτμαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν αφορά επομένως μόνο την OpenAI ή την πορεία μιας συγκεκριμένης εταιρείας. Αφορά ένα ευρύτερο ερώτημα που μόλις τώρα αρχίζει να απασχολεί σοβαρά τη διεθνή κοινότητα: μπορούν οι θεσμοί να προλάβουν μια τεχνολογική επανάσταση, που εξελίσσεται ταχύτερα από τους ίδιους;

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