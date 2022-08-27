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Σε διάστημα μόλις οκτώ λεπτών, ο Πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, κατάφερε να βυθίσει την αγορά, μειώνοντας παράλληλα τις περιουσίες των πλουσιότερων ανθρώπων της Αμερικής κατά 78 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index, ο Έλον Μασκ έχασε 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Τζεφ Μπέζος 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Μπιλ Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ έχασαν 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια και 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα.

Ο Πάουελ χρησιμοποίησε την ομιλία του στο ετήσιο φόρουμ πολιτικής της Fed του Κάνσας Σίτι στο Τζάκσον Χoλ του Ουαϊόμινγκ, για να επαναλάβει ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια και πιθανώς θα τα αφήσει υψηλά, προκειμένου να μειώσει τον πληθωρισμό.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 3,4%, σημειώνοντας τη χειρότερη μέρα του από τα μέσα Ιουνίου.

Ο τεχνολογικός Nasdaq 100, ο οποίος περιλαμβάνει τους κολοσσούς Microsoft, Amazon.com, Tesla και Alphabet σημείωσε βουτιά άνω του 4%.

Ιστορική βουτιά

Ελάχιστες περιουσίες δισεκατομμυριούχων έχουν γλιτώσει φέτος. Οι 500 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου έχασαν 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2022, η πιο απότομη βουτιά εξαμήνου στην ιστορία.

Οι αμερικανικές μετοχές τον Ιούλιο σημείωσαν την ισχυρότερη μηνιαία άνοδό τους από τον Νοέμβριο του 2020, οδηγώντας τους επενδυτές να στοιχηματίσουν ότι τα χειρότερα έχουν περάσει.

Ωστόσο, η ομιλία του Πάουελ έφερε την απότομη προσγείωση: λειτούργησε ως υπενθύμιση ότι οι αποτιμήσεις των γιγάντων εταιρειών τεχνολογίας παραμένουν υψηλές έπειτα από μια άνευ προηγουμένου εξέλιξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν τα επιτόκια ήταν κοντά στο μηδέν.

Και δεν χρειάζεται να είσαι αναλυτής για να διαπιστώσεις πως όλο αυτό προμηνύει πτώση για το μέλλον.

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