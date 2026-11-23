Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να εντάξουν τη Megaspeed σε εμπορική «μαύρη λίστα», απαγορεύοντας στην εταιρεία να προμηθεύεται προηγμένα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για την εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου το οποίο οδήγησε προσωρινά στην απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές διαδικασίες και μίλησαν στο Bloomberg υπό καθεστώς ανωνυμίας, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου σχεδιάζει να ανακοινώσει την ένταξη της Megaspeed στη λίστα εντός της Δευτέρας. Η κίνηση αναμένεται να περιορίσει δραστικά τη δυνατότητα της εταιρείας να αποκτά αμερικανική τεχνολογία αιχμής.

Η εξέλιξη έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO, έπειτα από την επεισοδιακή αποχώρησή του, στον απόηχο των αποκαλύψεων για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Megaspeed, την οποία οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονται για πιθανές διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Megaspeed έχει στο παρελθόν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, ενώ έχει διευκρινίσει ότι η Άλις Χουάνγκ έχει αποχωρήσει από την εταιρεία.

Εκπρόσωποι του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τις σχετικές ερωτήσεις στο υπουργείο. Τις πληροφορίες για τις προθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης μετέδωσε νωρίτερα τη Δευτέρα και το Semafor.

Η καθυστέρηση των κυρώσεων και οι πιέσεις στον Λάτνικ

Η απόφαση σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στάσης από το υπουργείο Εμπορίου, το οποίο είχε αποφύγει επί μήνες να εντάξει τη Megaspeed στη λίστα περιορισμών, παρά τις πιέσεις από Αμερικανούς νομοθέτες και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Η καθυστέρηση αυτή είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, με επικριτές της κυβέρνησης να κατηγορούν τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, ότι επέδειξε υπερβολική επιείκεια απέναντι στη Megaspeed, παρά τις καταγγελίες για πιθανές παραβιάσεις των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας.

Το ζήτημα είχε προκαλέσει και αντιπαράθεση στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς άλλες υπηρεσίες είχαν ταχθεί υπέρ της επιβολής περιορισμών στην εταιρεία.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε επιρρίψει την ευθύνη για την καθυστέρηση στο υπουργείο Εμπορίου, αποκαλύπτοντας ότι το δικό του υπουργείο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ υποστήριζαν την ένταξη της Megaspeed στη «μαύρη λίστα».