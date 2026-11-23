Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την υποστήριξή του στην επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε σωστή την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ηγεσίας του Χουάνγκ για την εταιρεία και την αμερικανική οικονομία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για παράνομη δραστηριότητά του, ενώ τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί η εσωτερική έρευνα της Nvidia σχετικά με τη συμμόρφωσή της στους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Το διοικητικό συμβούλιο της NVIDIA έλαβε τη σωστή και ενδεδειγμένη απόφαση να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στη NVIDIA, προκειμένου να διασφαλιστούν η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στη NVIDIA ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Σε προσωπικό επίπεδο, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον Τζένσεν και θεωρώ ότι είναι ένας μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός.

Ξεχωριστά από αυτό, η NVIDIA θα πρέπει να συνεχίσει την ενδελεχή εσωτερική έρευνά της σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, ώστε να διασφαλίσει ότι εκπληρώνει τις νομικές της υποχρεώσεις και το πατριωτικό της καθήκον να προστατεύει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Συγχαρητήρια στον Τζένσεν, στο διοικητικό συμβούλιο της NVIDIA, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών — και, μάλιστα, σε ολόκληρο τον κόσμο!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»