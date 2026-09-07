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Το Ιράν και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα αμοιβαίες επιθέσεις τους εναντίον πετρελαιοφόρων, κλιμακώνοντας περαιτέρω έναν πόλεμο που διαρκεί ήδη έξι μήνες, έχει διαταράξει τη διεθνή ναυσιπλοΐα και έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε τρία πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι ακολουθούσαν μη εγκεκριμένη διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ιράν, οι επιθέσεις αποτέλεσαν αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων το Σαββατοκύριακο.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι έπληξε τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα, καταστρέφοντας το ένα, ως απάντηση στην επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον δύο πολεμικών πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η νέα κλιμάκωση έδωσε ώθηση στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ενισχύεται κατά 0,4% τη Δευτέρα και να κινείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου.

Οι ΗΠΑ άρχισαν την περασμένη εβδομάδα να επιτίθενται σε ιρανικά δεξαμενόπλοια, στο πλαίσιο νέας πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να αποτρέψει την Τεχεράνη από επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας.

Οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για μακρά σύγκρουση

Οι τελευταίες επιθέσεις ενισχύουν την εικόνα ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη αναμέτρηση, θεωρώντας η καθεμία ότι μπορεί να αντέξει περισσότερο από την άλλη.

Στο Ιράν πληθαίνουν οι ενδείξεις οικονομικής πίεσης, ενώ στις ΗΠΑ η σύγκρουση έχει επιβαρύνει τα αποθέματα πυρομαχικών και συνοδεύεται από υποχώρηση της δημόσιας υποστήριξης.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική ναυτική παρουσία στην περιοχή δεν πρόκειται να περιοριστεί. Στις επιχειρήσεις περιλαμβάνεται ο θαλάσσιος αποκλεισμός που αποσκοπεί στον περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, αλλά και στη διασφάλιση της διέλευσης άλλων εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν θα έπρεπε να αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά μέχρι το Ιράν να αλλάξει στάση ή να αλλάξει κυβέρνηση, θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε», δήλωσε ο Ράιτ στο CNN, χωρίς να κατονομάσει χώρες που ενδέχεται να συμμετάσχουν στην επιχείρηση.

Τεχεράνη: «Οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν»

Από την πλευρά του Ιράν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής στις προηγούμενες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η εποχή των «αναλογικών απαντήσεων» έχει τελειώσει.

Οι ΗΠΑ «πρέπει να καταλάβουν, πριν να είναι πολύ αργά, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει», ανέφερε. «Από εδώ και πέρα, οποιαδήποτε επίθεση κατά των συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν θα λαμβάνει ταχύτερη, βαρύτερη και πιο επώδυνη απάντηση».

Παράλληλα, ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα δημιουργηθεί νέα ζώνη περιορισμένης πρόσβασης έξω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ζώνη «θα ξεκινά από τη γραμμή αποκλεισμού του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και θα επεκτείνεται σε τμήματα του Περσικού Κόλπου».

Δεν υπήρξε άμεση ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τις νέες επιθέσεις γύρω από τη θαλάσσια οδό, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης ενεργειακών φορτίων στον κόσμο και έχει εξελιχθεί σε κεντρικό ζήτημα για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα πλήγματα ούτε διευκρίνισαν εάν τα συγκεκριμένα πλοία υπέστησαν ζημιές. Αργότερα, οι Φρουροί ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν επίσης σε αμερικανικό στρατιωτικό drone και μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που επιχειρούσαν να εισέλθουν στα Στενά.

Ελάχιστη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

Η ορατή εμπορική κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ, που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν, παρέμεινε εξαιρετικά περιορισμένη. Μόλις ένα εμπορικό πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισε τη θαλάσσια οδό το Σάββατο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να «στραγγαλίσει» την ιρανική οικονομία, την ώρα που η κυβέρνησή του δυσκολεύεται να βάλει τέλος στη σύγκρουση, στην οποία έχουν χάσει τη ζωή τους 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη σύγκρουση «μικρό ζήτημα», ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι ο ίδιος «δεν θα την αποκαλούσε καν πόλεμο».

Οι δημοσκοπήσεις, ωστόσο, δείχνουν ότι οι Αμερικανοί αξιολογούν αρνητικά τους χειρισμούς του Τραμπ, καθώς ο πόλεμος έχει οδηγήσει υψηλότερα τις τιμές της ενέργειας και αυξάνει την πολιτική πίεση στους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Βυθίστηκε το Kylo – Πλήγματα σε άλλα δύο τάνκερ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ένα από τα δεξαμενόπλοια που έπληξε, το Kylo, τύπου Suezmax, βυθίστηκε στον Κόλπο του Ομάν.

Παράλληλα, το Stark I ακινητοποιήθηκε στον Κόλπο του Ομάν, ενώ το πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού Downy τέθηκε επίσης εκτός λειτουργίας στον Περσικό Κόλπο, κοντά στο νησί Χαργκ, τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Σύμφωνα με την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, στο πλήρωμα του Kylo δόθηκε εντολή να εγκαταλείψει το πλοίο πριν από την επίθεση. Τα στοιχεία ναυσιπλοΐας υποδηλώνουν ότι το δεξαμενόπλοιο δεν μετέφερε αργό πετρέλαιο όταν χτυπήθηκε.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επανέλαβαν, τέλος, την προειδοποίησή τους προς τα εμπορικά πλοία να μη χρησιμοποιούν διαδρομές μέσα από τα Στενά του Ορμούζ που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη.

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