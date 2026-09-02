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Η προσπάθεια να διατηρηθεί η ροή πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο προς τις μεγάλες ασιατικές αγορές, παρά τους κινδύνους και τους περιορισμούς στα Στενά του Ορμούζ, έχει μεταμορφώσει τον παγκόσμιο χάρτη των θαλάσσιων μεταφορών αργού. Οι παραδοσιακές διαδρομές έχουν δώσει τη θέση τους σε ένα σύνθετο σύστημα μεταφορτώσεων, αγωγών και μεγάλων παρακάμψεων, το οποίο κρατά απασχολημένο ολοένα μεγαλύτερο αριθμό δεξαμενόπλοιων.

Μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship – STS), shuttle tankers, αγωγοί και δρομολόγια χιλιάδων επιπλέον μιλίων γύρω από την Αφρική αποτελούν πλέον βασικά εργαλεία για να φτάσουν τα φορτία στους τελικούς αγοραστές. Η νέα πραγματικότητα, όμως, έχει σημαντικό κόστος για τη ναυλαγορά: τα πλοία παραμένουν δεσμευμένα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας ουσιαστικά τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Η πίεση είναι ιδιαίτερα έντονη στην κατηγορία των VLCC, των υπερδεξαμενοπλοίων που μπορούν να μεταφέρουν έως και 2 εκατ. βαρέλια αργού σε μεγάλες αποστάσεις. Η περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων πλοίων, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση για μεταφορά πετρελαίου, έχει οδηγήσει τους ναύλους σε επίπεδα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητα.

Κάθε βαρέλι χρειάζεται περισσότερα πλοία

Οι εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο δεν έχουν σταματήσει, ωστόσο η λειτουργία της αγοράς απέχει πολύ από τις συνήθεις συνθήκες. Η Clarksons Securities επισημαίνει ότι η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχει αυξήσει σημαντικά τις απαιτήσεις σε απασχόληση δεξαμενόπλοιων για κάθε βαρέλι που μεταφέρεται.

Με απλά λόγια, για να φτάσει σήμερα η ίδια ποσότητα αργού από τον παραγωγό στον αγοραστή απαιτούνται περισσότερα πλοία, περισσότερος χρόνος και περισσότερα ναυτικά μίλια. Έτσι, ακόμη και αν οι φυσικές ροές αποκαθίστανται μέσω εναλλακτικών λύσεων, η πραγματική διαθεσιμότητα του στόλου παραμένει περιορισμένη και η αγορά εμφανίζεται ακόμη πιο «σφιχτή» σε σχέση με την περίοδο πριν από τη σύγκρουση.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό το νέο μοντέλο μεταφοράς έχει αποκτήσει το σύστημα shuttle STS. Ορισμένα δεξαμενόπλοια αναλαμβάνουν το αυξημένο ρίσκο της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, μεταφέροντας το πετρέλαιο προς ασφαλέστερα σημεία εκτός της περιοχής. Εκεί το αργό μεταφορτώνεται εν πλω σε άλλα δεξαμενόπλοια, τα οποία συνεχίζουν το ταξίδι προς την Ασία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa που επικαλείται η Lloyd’s List, 121 δεξαμενόπλοια έχουν συμμετάσχει από τον Μάρτιο σε αυτού του τύπου τα shuttle δρομολόγια. Από αυτά, 29 VLCC έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον τέσσερα ταξίδια το καθένα και αντιπροσωπεύουν περίπου το 54% του συνόλου των συγκεκριμένων κινήσεων.

Η λύση που «στεγνώνει» την υπόλοιπη αγορά

Το σύστημα επιτρέπει να συνεχίζεται η μεταφορά πετρελαίου, δημιουργεί όμως ταυτόχρονα μια σημαντική παρενέργεια: αποσύρει ουσιαστικά μεγάλο αριθμό πλοίων από την ελεύθερη ναυλαγορά.

Τα VLCC που συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις περνούν περισσότερο χρόνο σε αναμονή, επανατοποθετήσεις και διαδικασίες μεταφόρτωσης. Ως αποτέλεσμα, ένα πλοίο μπορεί να μεταφέρει μικρότερο αριθμό φορτίων μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις κανονικές συνθήκες.

Χαρακτηριστικό της αυξανόμενης ζήτησης είναι ότι ο αριθμός των VLCC που ταξιδεύουν χωρίς φορτίο, προς την περιοχή ανατολικά των Στενών του Ορμούζ αυξήθηκε περισσότερο από 40% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Ακόμη πιο σύνθετη είναι η εναλλακτική διαδρομή που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με την Ασία μέσω Ερυθράς Θάλασσας και Μεσογείου. Σαουδαραβικό αργό διοχετεύεται αρχικά μέσω του East-West Pipeline προς το Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Από εκεί φορτώνεται σε VLCC και μεταφέρεται προς το αιγυπτιακό σύστημα αγωγών Sumed. Στη συνέχεια το πετρέλαιο φτάνει στο Sidi Kerir στη Μεσόγειο, όπου φορτώνεται εκ νέου σε δεξαμενόπλοια. Το ταξίδι προς τους ασιατικούς προορισμούς συνεχίζεται μέσω μιας τεράστιας παράκαμψης γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Η συγκεκριμένη αλυσίδα δείχνει πόσο έχει αλλάξει η οικονομία της μεταφοράς πετρελαίου: ένα φορτίο μπορεί πλέον να χρειάζεται πολλαπλές φορτώσεις και εκφορτώσεις, διαφορετικά πλοία, αγωγούς και χιλιάδες επιπλέον μίλια μέχρι να φτάσει στον τελικό προορισμό.

Ναύλοι έως 800.000 δολάρια την ημέρα

Η δραματική αύξηση των τονομιλίων έχει προκαλέσει πρωτοφανή άνοδο του κόστους μεταφοράς. Σύμφωνα με τον βρετανικό ναυλομεσιτικό οίκο Clarksons, οι ημερήσιοι ναύλοι των VLCC για φορτώσεις δυτικά του Ορμούζ έχουν φτάσει κατά μέσο όρο στα 800.000 δολάρια.

Για φορτία που αναχωρούν από το Γιανμπού, οι ναύλοι κινούνται περίπου στις 350.000 δολάρια ημερησίως, ενώ από σημεία μεταφόρτωσης STS εκτός Ορμούζ διαμορφώνονται κοντά στις 220.000 δολάρια. Στη λεκάνη του Ατλαντικού, όπου επίσης γίνεται αισθητή η έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας, τα αντίστοιχα επίπεδα βρίσκονται περίπου στις 190.000 δολάρια την ημέρα.

Την ένταση που επικρατεί στη ναυλαγορά αποτυπώνουν και οι βασικοί δείκτες του Baltic Exchange. Ο TD3C MEG-China VLCC έφτασε τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, τόσο με βάση το time charter equivalent (TCE) όσο και σε όρους Worldscale.

Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 624.388 δολάρια ημερησίως ή WS 606, ξεπερνώντας προηγούμενα ιστορικά υψηλά. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει η διαδρομή από τη Μέση Ανατολή προς τη Σιγκαπούρη, με τον δείκτη MEG-Singapore να φτάνει στις 628.564 δολάρια ημερησίως, καταρρίπτοντας επίσης τα προηγούμενα ρεκόρ της περιόδου της κρίσης.

Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά στην οποία το πετρέλαιο εξακολουθεί να κινείται, αλλά με πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση ναυτιλιακής χωρητικότητας. Οι εναλλακτικές διαδρομές περιορίζουν τις επιπτώσεις από τα προβλήματα στα Στενά του Ορμούζ, όμως ταυτόχρονα δεσμεύουν πλοία, αυξάνουν τις αποστάσεις και πολλαπλασιάζουν το κόστος.

Όσο αυτή η κατάσταση παραμένει, η περιορισμένη διαθεσιμότητα των VLCC αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη διεθνή αγορά δεξαμενόπλοιων, μετατρέποντας την κρίση του Ορμούζ σε μια πρωτοφανή περίοδο κερδοφορίας για τη ναυλαγορά.

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