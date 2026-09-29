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Ο πληθωρισμός στην Ισπανία επιταχύνθηκε περισσότερο από τις εκτιμήσεις τον Σεπτέμβριο, απομακρυνόμενος ακόμη περισσότερο από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γεγονός που ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ της διατήρησης μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, έναντι 4,6% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ ξεπέρασε και τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο 4,9%.

Σύμφωνα με την ισπανική στατιστική υπηρεσία, βασικοί παράγοντες της επιτάχυνσης ήταν οι τιμές καυσίμων και τα πακέτα διακοπών, ενώ και ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις πιο ευμετάβλητες κατηγορίες, αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο.

Νέα πίεση στην ΕΚΤ από την άνοδο της ενέργειας

Η εξέλιξη στην Ισπανία αποτελεί την πρώτη ένδειξη από μεγάλη οικονομία της Ευρωζώνης για τον Σεπτέμβριο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει νέα άνοδο στο ενεργειακό κόστος λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι οικονομίες της περιοχής έχουν μέχρι στιγμής εμφανίσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι αναμενόταν, όμως οι υψηλότερες τιμές ενέργειας δημιουργούν νέους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Τα στοιχεία για το σύνολο της Ευρωζώνης αναμένονται την Παρασκευή, με τους οικονομολόγους να εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,7%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών και σχεδόν διπλάσιο από τον στόχο της ΕΚΤ.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό, υπογραμμίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να διατηρήσει μια «μετρημένη αντίδραση» ώστε να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών.

Οι αγορές προεξοφλούν νέες αυξήσεις επιτοκίων

Η ΕΚΤ έχει ήδη αυξήσει δύο φορές το επιτόκιο καταθέσεων, το οποίο βρίσκεται πλέον στο 2,5%.

Ωστόσο, οι αγορές εξακολουθούν να τιμολογούν σχεδόν τέσσερις ακόμη αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης στον τρέχοντα κύκλο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.

Οι προσδοκίες περιορίστηκαν κάπως μετά τις δηλώσεις της Λαγκάρντ ότι οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τόσο τον πληθωρισμό όσο και την οικονομική δραστηριότητα.

Η Ισπανία παραμένει η «μηχανή ανάπτυξης» της Ευρώπης

Η ισπανική οικονομία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη, γεγονός που συμβάλλει και στις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις.

Η Τράπεζα της Ισπανίας προβλέπει ανάπτυξη 2,3% φέτος και 1,7% το 2027, ενώ η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Ωστόσο, η άνοδος των τιμών ενέργειας αλλάζει τις εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού. Η Τράπεζα της Ισπανίας είχε εκτιμήσει τον Ιούνιο ότι ο πληθωρισμός για το σύνολο του 2026 θα διαμορφωνόταν στο 3,6%, πριν από τη νέα άνοδο στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

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