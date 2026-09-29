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Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών, προειδοποιώντας ότι δεν αποκλείονται νέες παρεμβάσεις, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύονται από την άνοδο του ενεργειακού κόστους και τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η Reserve Bank of Australia RBA προχώρησε σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4,6%, κίνηση που ήταν σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Με τη νέα αύξηση, η αυστραλιανή κεντρική τράπεζα έχει προχωρήσει σε τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2026, συνολικού ύψους 100 μονάδων βάσης, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός και δεν επιστρέφει γρήγορα στον στόχο.

Στην ανακοίνωσή της, η RBA σημείωσε ότι ορισμένοι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό που είχε επισημάνει τον Αύγουστο έχουν πλέον υλοποιηθεί. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει επηρεάσει τις διεθνείς τιμές ενέργειας.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει διευρυνθεί και οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας είναι πλέον σημαντικά υψηλότερες από ό,τι είχε υποτεθεί», ανέφερε η κεντρική τράπεζα.

Παράλληλα, η RBA υπογράμμισε ότι η αυξημένη ζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στην ταχεία άνοδο των τιμών σε προϊόντα τεχνολογίας.

Η κεντρική τράπεζα ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό του πληθωρισμού, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων εφόσον απαιτηθεί.

Μετά την απόφαση, ο δείκτης S&P/ASX 200 και το αυστραλιανό δολάριο κινήθηκαν χωρίς σημαντικές μεταβολές, καθώς η κίνηση είχε ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές.

Ο πληθωρισμός στην Αυστραλία παραμένει πάνω από τον στόχο της RBA, που βρίσκεται στο εύρος 2% έως 3%. Τον Μάρτιο είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο του 2026, στο 4,6%, ενώ τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έδειξαν ότι διαμορφώθηκε στο 3,5% τον Ιούλιο, υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Τα στοιχεία για τον Αύγουστο αναμένονται την Τετάρτη.

Η Bank of America είχε προειδοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο πληθωρισμός στην Αυστραλία δεν αποκλιμακώνεται, αλλά αντίθετα εμφανίζει σημάδια επιτάχυνσης. Σύμφωνα με την τράπεζα, τα στοιχεία του Ιουλίου αποτέλεσαν ένδειξη αλλαγής τάσης, καθώς ενισχύθηκαν οι πιέσεις στον δομικό πληθωρισμό.

Η RBA επισήμανε επίσης ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το αυξημένο ενεργειακό κόστος μεταφέρεται σε ευρύτερες κατηγορίες τιμών, αυξάνοντας τον κίνδυνο ο πληθωρισμός να αποκτήσει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει άλυτη και υπάρχουν σενάρια στα οποία ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος και η οικονομική δραστηριότητα χαμηλότερη από τις προβλέψεις», ανέφερε η τράπεζα.

Την ίδια στιγμή, η RBA αναγνωρίζει ότι η άνοδος των επιτοκίων επιβαρύνει την ανάπτυξη. Η αυστραλιανή οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1% το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 2,5% το πρώτο τρίμηνο, καθώς το υψηλότερο κόστος δανεισμού επηρεάζει την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

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