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Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, τάχθηκε υπέρ μιας στενότερης στρατηγικής συμμαχίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές χρειάζονται μεγαλύτερη συνεργασία ώστε να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις πιέσεις μεγάλων δυνάμεων όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα.

Μιλώντας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, μία ημέρα μετά την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος «συνδεδεμένου μέλους» της ΕΕ για τον Καναδά, ο Κάρνεϊ υπογράμμισε ότι η χώρα του επιδιώκει στενότερες σχέσεις με την Ευρώπη.

«Δεν αναζητούμε ισχύ για να κυριαρχήσουμε στους άλλους. Αντίθετα, επιδιώκουμε ανθεκτικότητα ώστε κανείς να μην μπορεί να ελέγξει τις ανοιχτές αγορές μας, να περιορίσει την κυριαρχία μας, να απειλήσει την εδαφική μας ακεραιότητα ή να υπονομεύσει τις ελευθερίες, τις δημοκρατίες και το κράτος δικαίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ευρώπη και Καναδάς ισχυρότεροι μαζί»

Ο Καναδός πρωθυπουργός παρουσίασε τη συνεργασία με την ΕΕ ως μια επιλογή στρατηγικής αυτονομίας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

«Ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ήδη ισχυροί. Ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ακόμη ισχυρότεροι μαζί», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο στόχος δεν είναι η αυτάρκεια, αλλά η συλλογική ανθεκτικότητα.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο έντασης στις διατλαντικές σχέσεις, μετά την επιδείνωση των σχέσεων της Ουάσινγκτον τόσο με τις Βρυξέλλες όσο και με την Οτάβα σε εμπορικά ζητήματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απειλήσει με νέους δασμούς την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον κρίνει ότι μια στενότερη σχέση ΕΕ–Καναδά θα είναι επιζήμια για τα αμερικανικά συμφέροντα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Κάρνεϊ επιχειρεί να διαφοροποιήσει τις εμπορικές της σχέσεις, μειώνοντας την εξάρτηση από την αμερικανική αγορά και ενισχύοντας δεσμούς προς την Ευρώπη και την Ασία.

Εμπόριο, άμυνα και τεχνολογία στο επίκεντρο

Η φον ντερ Λάιεν δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η ιδιότητα του «συνδεδεμένου μέλους», ωστόσο ανέφερε ότι η συνεργασία θα μπορούσε να επεκταθεί στη βιομηχανία, την τεχνολογία, την άμυνα και την ενέργεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Αρκτική, την οποία χαρακτήρισε «εμβληματικό κοινό έργο» για τις δύο πλευρές.

Παράλληλα, Καναδάς και ΕΕ εξετάζουν στενότερη συνεργασία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συστήματα πληρωμών, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακό εμπόριο.

Οι οικονομικές σχέσεις των δύο πλευρών έχουν ήδη ενισχυθεί σημαντικά μετά την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου CETA το 2017. Το διμερές εμπόριο ανήλθε πέρυσι στα 130 δισ. ευρώ, με την ΕΕ να αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Καναδά μετά τις ΗΠΑ.

Αντιδράσεις και ερωτήματα για το μοντέλο συνεργασίας

Η ιδέα, ωστόσο, δημιουργεί ερωτήματα τόσο στον Καναδά όσο και στην Ευρώπη. Προηγούμενες προτάσεις για ενδιάμεσες μορφές σχέσεων με χώρες εκτός ΕΕ, όπως στην περίπτωση της Ουκρανίας, είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αρκετές κυβερνήσεις επέμεναν ότι η πλήρης ένταξη πρέπει να ακολουθεί την ίδια αυστηρή διαδικασία για όλες τις χώρες.

Η καναδική αντιπολίτευση αντέδρασε επίσης στην πρόταση. Ο ηγέτης των Συντηρητικών Πιερ Πουαλιέβρ δήλωσε ότι ο Καναδάς «ποτέ δεν θα γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ και ποτέ δεν θα γίνει το 28ο κράτος της ΕΕ».

Ωστόσο, δημοσκόπηση της Abacus Data έδειξε ότι το 80% των Καναδών τάσσεται υπέρ στενότερης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και οικονομικών ευκαιριών. Η πλήρης ένταξη στην ΕΕ έχει χαμηλότερη υποστήριξη, με το 49% να δηλώνει θετικό.

«Ο στόχος δεν είναι η αυτονομία μέσω απομόνωσης. Είναι η συλλογική ανθεκτικότητα», τόνισε ο Κάρνεϊ, υπογραμμίζοντας ότι η βαθύτερη συνεργασία Καναδά–Ευρώπης βασίζεται σε κοινές αξίες και αμοιβαίο συμφέρον.

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