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Νέα εστία έντασης στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με επιβολή «πολύ σοβαρών» δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα, ακόμη και με περιορισμό του εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον κρίνει ότι η προσπάθεια προσέγγισης ΕΕ και Καναδά στρέφεται κατά των αμερικανικών συμφερόντων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι η αντίδραση της Ουάσιγκτον θα εξαρτηθεί από την πρόθεση πίσω από μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Βρυξελλών και Οτάβας.

«Αν το κάνουν και θεωρήσω ότι πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλω πολύ σοβαρούς δασμούς ή θα σταματήσω το εμπόριο με την Ευρώπη σε πολλά προϊόντα», ανέφερε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Όπως πρόσθεσε, εάν η κίνηση της Ευρώπης γίνει «με κακή πρόθεση», τότε «θα επιβάλουμε πολύ βαρείς δασμούς στην Ευρώπη».

Η πρόταση φον ντερ Λάιεν για τον Καναδά

Οι δηλώσεις του Τραμπ ήρθαν μία ημέρα μετά την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εξεταστεί η ένταξη του Καναδά ως του πρώτου «συνδεδεμένου μέλους» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση διατυπώθηκε κατά την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο, παρουσία του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, με τη φον ντερ Λάιεν να δηλώνει ότι επιθυμεί να συνεργαστεί με την καναδική κυβέρνηση πάνω σε αυτή την ιδέα.

Ωστόσο, το ακριβές περιεχόμενο ενός τέτοιου καθεστώτος παραμένει ασαφές, ενώ οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε μακρές διαπραγματεύσεις.

Νέα πίεση στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Καναδά

Η παρέμβαση Τραμπ δημιουργεί νέο πονοκέφαλο στις ήδη τεταμένες σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Οτάβα.

Οι δύο χώρες, παρά τη στενή οικονομική τους διασύνδεση, βρίσκονται σε εμπορική αντιπαράθεση. Μετά την κατάρρευση των συνομιλιών τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων, ενώ η κυβέρνηση Κάρνεϊ απάντησε με αντίστοιχες επιβαρύνσεις σε αμερικανικά προϊόντα.

Την Τετάρτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε νέα κλιμάκωση, εφαρμόζοντας περιορισμούς στις αγορές προϊόντων από τον Καναδά για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Ο Καναδάς, από την πλευρά του, επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να διαφοροποιήσει τις εμπορικές του σχέσεις, ενισχύοντας τις συνεργασίες του με την Ευρώπη και άλλες αγορές, ώστε να μειώσει την εξάρτησή του από την αμερικανική οικονομία.

«Γελοία» χαρακτήρισε την πρόταση ο Τραμπ

Ο Τραμπ είχε εμφανιστεί το περασμένο Σαββατοκύριακο αισιόδοξος για μια πιθανή επίλυση της εμπορικής διαμάχης με τον Καναδά, λέγοντας ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί «αρκετά σύντομα».

Ωστόσο, δεν έδωσε λεπτομέρειες για πιθανή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Σχολιάζοντας την πρόταση της ΕΕ για τον Καναδά, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός, χαρακτηρίζοντάς την «γελοία» και υποστηρίζοντας ότι ο Καναδάς «ήταν ένας κακός εμπορικός εταίρος» για τις ΗΠΑ.

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