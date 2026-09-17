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Σημαντική αλλαγή στη φορολογική μεταχείριση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών φέρνει το νέο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης, καθώς προβλέπεται μηδενικός συντελεστής φόρου εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Η παρέμβαση, που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, εξειδικεύτηκε από το οικονομικό επιτελείο και αποτελεί μία από τις βασικές κινήσεις στήριξης του αγροτικού κόσμου.

Το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί από το φορολογικό έτος 2026, με την αλλαγή να αποτυπώνεται στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2027.

Ποιοι αγρότες αποκτούν αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ

Η νέα ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα που χαρακτηρίζονται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με βασική προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ο φόρος εισοδήματος για ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται, δημιουργώντας ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

Η φορολογική απαλλαγή εντάσσεται στη λογική αντίστοιχων παρεμβάσεων που έχουν εφαρμοστεί για άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως οι νέοι έως 25 ετών και οι πολύτεκνοι.

Σήμερα, τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών φορολογούνται με την κλίμακα φορολογίας των μισθωτών, καθώς οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες αντιμετωπίζονται φορολογικά με βάση ειδικό καθεστώς.

Η παρέμβαση αφορά συνολικά 245.907 φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το οικονομικό επιτελείο.

Στόχος η ενίσχυση της παραγωγής και η ανανέωση του αγροτικού κόσμου

Η νέα φορολογική ρύθμιση δεν έχει μόνο δημοσιονομικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη στήριξη του αγροτικού τομέα.

Βασική επιδίωξη είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των παραγωγών, αλλά και η δημιουργία κινήτρων ώστε περισσότεροι νέοι άνθρωποι να επιλέξουν το αγροτικό επάγγελμα.

Η κυβέρνηση συνδέει το μέτρο με την ανάγκη ανανέωσης του παραγωγικού δυναμικού, σε μια περίοδο κατά την οποία ο αγροτικός κλάδος αντιμετωπίζει αυξημένα κόστη παραγωγής, ενεργειακές πιέσεις και σημαντικές προκλήσεις.

Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετη στήριξη για όσους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα.

Ποιοι αγρότες θα δουν πραγματικό όφελος

Από τους 245.907 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μειώσεις φόρου αναμένεται να δουν περίπου 47.091 παραγωγοί, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα πάνω από το ισχύον αφορολόγητο όριο.

Με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο για έναν αγρότη χωρίς παιδιά αυξάνεται από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι αγρότες δηλώνουν περίπου το 56% του συνολικού εισοδήματος της κατηγορίας, δηλαδή περίπου 850 εκατ. ευρώ από συνολικά 1,5 δισ. ευρώ.

Το μέγιστο όφελος από την αλλαγή μπορεί να φτάσει έως και τα 2.900 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 87 εκατ. ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής, ενώ από το 2028 και μετά εκτιμάται σε 56 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παραδείγματα με τις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις

Αγρότης χωρίς τέκνα με εισόδημα 15.000 ευρώ:

Με το ισχύον καθεστώς κατέβαλε φόρο 1.183 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση ο φόρος μηδενίζεται.

Αγρότης με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ:

Ο φόρος που κατέβαλε έφτανε τα 1.540 ευρώ, ποσό που πλέον μηδενίζεται.

Αγρότης χωρίς τέκνα με εισόδημα 30.000 ευρώ:

Ο φόρος μειώνεται από 5.083 ευρώ σε 2.183 ευρώ, με το συνολικό όφελος να ανέρχεται σε 2.900 ευρώ.

Πρόσθετη ενίσχυση από το αγροτικό πετρέλαιο

Παράλληλα με τη φορολογική ελάφρυνση, από τον Νοέμβριο του 2026 ενεργοποιείται και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.

Η αλλαγή αυτή αυξάνει το όφελος για τους αγρότες, καθώς προβλέπεται απαλλαγή τόσο από τον ΕΦΚ όσο και από τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτόν.

Συνολικά, η ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 50,8 λεπτά ανά λίτρο, εκ των οποίων τα 41 λεπτά αφορούν τον ΕΦΚ και τα 9,8 λεπτά τον ΦΠΑ επί του ΕΦΚ.

Με τον συνδυασμό των δύο παρεμβάσεων, η κυβέρνηση επιχειρεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και να ενισχύσει το εισόδημα των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα.

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