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Ο Εμανουέλ Μακρόν πόνταρε ότι μια μαζική αστυνομική παρουσία θα μπορούσε να αποτρέψει την επανάληψη της βίας που συγκλόνισε τη χώρα στις 17 Οκτωβρίου. Κέρδισε αυτό το στοίχημα, αλλά δεν έχει πλησιάσει καθόλου στην επίλυση της υποκείμενης οργής που τροφοδοτεί τις μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία και δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια διαδοχικών Σαββατοκύριακων, με τη συμμετοχή να παραμένει υψηλή παρά τις ανησυχίες για περαιτέρω βία, την προειδοποίηση του Μακρόν κατά των διαδηλώσεων εκτός αν οργανώνονται από συνδικάτα, καθώς και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η αντιπαράθεση θέτει την κυβέρνηση σε δίλημμα, καθώς αυξάνονται οι εκκλήσεις για περισσότερες δαπάνες στις υπηρεσίες, ενώ η ίδια βρίσκεται υπό πίεση από το ταχέως αυξανόμενο χρέος και το ραγδαία αυξανόμενο κόστος δανεισμού, και με τις προεδρικές εκλογές να πλησιάζουν.

Φοιτητικές ομάδες συνεχίζουν να καλούν σε περαιτέρω διαδηλώσεις λόγω της, όπως λένε, απουσίας συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με τις συνθήκες στα σχολεία, την απαραίτητη χρηματοδότηση και το σύστημα κατανομής των θέσεων στα πανεπιστήμια. Τα συνδικάτα έχουν ανακοινώσει ημέρα απεργιών και διαδηλώσεων στις 5 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η Γαλλία δεν διαθέτει το δημοσιονομικό περιθώριο για να προβεί σε δραστική οικονομική αντίδραση. Αν και απέφυγε την υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από τη Moody’s Ratings, αγωνίζεται να μειώσει το τεράστιο δημοσιονομικό της έλλειμμα εν όψει των εκλογών του Απριλίου, ενώ έχει δει το κόστος δανεισμού να εκτινάσσεται, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερα ασφάλιστρα για την αγορά του χρέους της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί καμία υποχώρηση από την πλευρά των διαδηλωτών. Περίπου 410.000 άτομα συμμετείχαν στις πορείες του Σαββατοκύριακου σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, σε σύγκριση με την εκτίμησή του για 550.000 άτομα στις 17 Οκτωβρίου. Η συνδικαλιστική οργάνωση CGT έδωσε πολύ υψηλότερη εκτίμηση, περίπου 800.000 άτομα για κάθε ημέρα.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να αλλάξει τη στάση της, τουλάχιστον ελαφρώς, αυτή την εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συναντήθηκε με εκπροσώπους των φοιτητών. Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ έθεσε την ιδέα να προωθηθεί κατά δύο μήνες η ετήσια αύξηση του κατώτατου μισθού στη Γαλλία, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον πληθωρισμό.

Η κυβέρνηση Μακρόν μπορεί τουλάχιστον να εξετάσει πώς να πείσει τους διαδηλωτές να μείνουν στα σπίτια τους, αφού οι πορείες του περασμένου Σαββατοκύριακου πραγματοποιήθηκαν με πολύ λιγότερη βία σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι αρχές βρέθηκαν απροετοίμαστες και οι διαδηλώσεις κατέληξαν σε χάος.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε δημόσια κτίρια και λεηλάτησαν καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, συγκρούστηκαν με την αστυνομία και έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα. Ο Μακρόν, ο οποίος αποτελεί τον κύριο στόχο της οργής, αναγνώρισε «αδυναμίες στον σχεδιασμό και στοιχεία αιφνιδιασμού».

Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση ανέπτυξε περίπου 70.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων ελίτ αντιτρομοκρατικών δυνάμεων. Επίσης, απαγόρευσε τις πορείες σε αρκετές πόλεις και ανάγκασε τους διαδηλωτές στο Παρίσι να ακολουθήσουν μια διαδρομή που τους περιορίζει στην ανατολική άκρη της πόλης.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Γαλλία το Σάββατο, ομάδες διαδηλωτών φώναζαν συνεχώς «Μακρόν, παραιτήσου!». Το σύνθημα αυτό αποδείχθηκε επίσης δημοφιλές στο συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος στην Ορλεάνη.

Η θητεία του Μακρόν λήγει τον Μάιο, ενώ οι περιορισμοί στις θητείες τον εμποδίζουν να θέσει ξανά υποψηφιότητα το 2027. Μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Le Parisien» το Σάββατο έδειξε ότι η υποψήφια του ακροδεξιού κόμματος, Μαρίν Λεπέν, βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση για τις εκλογές αυτές, με τον ηγέτη της ακροαριστερής Ζαν-Λυκ Μελανσόν, στη δεύτερη θέση, μπροστά από διάφορους κεντρώους υποψηφίους.

Μιλώντας την Κυριακή, η Λεπέν απολάμβανε αυτό το πλεονέκτημα. «Όλοι στη Γαλλία συμφωνούν μαζί μας· η μάχη έχει κερδηθεί όσον αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης της Γαλλίας», τόνισε. «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια πραγματική εναλλακτική λύση, η οποία δεν αποτελεί επαναστατική πράξη, αλλά έναν φυσικό κύκλο στη δημοκρατία».

Όπως αναφέρει το Bloomberg, oι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και σε άλλα μέρη της Ευρώπης για μια σειρά θεμάτων, όπως το κόστος διαβίωσης, η στέγαση και η εκπαίδευση. Περίπου 100 άτομα συνελήφθησαν στο κέντρο της Βαρκελώνης, όπου διαδηλωτές έκαψαν κάδους, προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα και πέταξαν πέτρες κατά της αστυνομίας.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε πόλεις σε όλη την Ιταλία, εν μέσω έντονης αστυνομικής παρουσίας, ενώ αναφέρθηκαν σποραδικές συγκρούσεις. Η πρωτεύουσα της Αλβανίας, συνέχισε να ταράζεται από διαδηλώσεις κατά του πρωθυπουργού της. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα, υδροβόλα και πλαστικές σφαίρες, καθώς οι διαδηλωτές πέταγαν πέτρες και έβαζαν φωτιές.