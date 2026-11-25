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Οι μισές βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ευρώπης βρίσκονται υπό έντονη οικονομική πίεση, γεγονός που εγείρει ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσο θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις κινεζικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με έκθεση της McKinsey & Co.

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομική πίεση ή σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες έχει αυξηθεί σε περίπου 50%, από 39% το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας για το 2026. Αυτό θέτει σε κίνδυνο περίπου 3,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ανέφερε η McKinsey.

Η Ευρώπη χάνει επίσης μερίδιο των επενδύσεων έναντι της Κίνας και των ΗΠΑ, γεγονός που απειλεί να διευρύνει περαιτέρω το χάσμα ανταγωνιστικότητας. Οι ακαθάριστες παραγωγικές επενδύσεις στην Κίνα ανήλθαν σε περίπου 6 τρισ. δολάρια πέρυσι, σχεδόν διπλάσιες από εκείνες στην Ευρώπη, όπου οι επενδύσεις έχουν παραμείνει σχετικά στάσιμες τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, σύμφωνα με τη McKinsey.

«Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να μπορεί να καινοτομεί», δήλωσε ο Τούντε Ολανρεουάτζου, διευθύνων εταίρος της McKinsey για την Ευρώπη, σε συνέντευξή του στο Bloomberg Radio. «Απλώς η καινοτομία δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο θα έπρεπε». Ακόμη και όταν καινοτομεί, η Ευρώπη δεν διαθέτει απαραίτητα τα κεφάλαια και την αγορά που απαιτούνται για την ανάπτυξη σε μεγαλύτερη κλίμακα, με αποτέλεσμα να την ξεπερνούν άλλες περιοχές, ανέφερε.

Οι ευρωπαϊκές μεταποιητικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ασθενή ζήτηση, υψηλό κόστος και αυξανόμενο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα από την Κίνα. Η παραγωγικότητα της εργασίας στον βιομηχανικό τομέα της χώρας είναι περίπου 1,5 φορά υψηλότερη από το αντίστοιχο επίπεδο της Ευρώπης, ενώ το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη είναι υψηλότερο από εκείνο στην Κίνα και τις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, με επικεφαλής τη Volkswagen AG, αντιδρούν στον έντονο ανταγωνισμό και το υψηλό κόστος περικόπτοντας θέσεις εργασίας και επιδιώκοντας πρόσθετες εξοικονομήσεις. Άλλες, όπως η BMW AG και η Jaguar Land Rover, οι οποίες εξέδωσαν αμφότερες προειδοποιήσεις για την κερδοφορία τους αυτόν τον μήνα, περιορίζουν επίσης το μέγεθος των δραστηριοτήτων τους.

Οι αναδιαρθρώσεις που προκύπτουν θα μπορούσαν επίσης να δώσουν ώθηση σε επιχειρηματικές συμφωνίες. Η McKinsey εκτιμά ότι οι κινήσεις των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών και των προμηθευτών τους, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνίες δυνητικής αξίας έως και 60 δισ. ευρώ.