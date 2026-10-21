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Νέους ισχυρούς κλυδωνισμούς προκαλεί στην τουρκική κεφαλαιαγορά η απόφαση της εποπτικής αρχής να αναστείλει τη λειτουργία τριών χρηματιστηριακών εταιρειών, οι οποίες διαχειρίζονταν επενδυτικά κεφάλαια που πλέον οδηγούνται σε εκκαθάριση.

Η εξέλιξη εντείνει την αναταραχή στον χρηματοοικονομικό κλάδο της Τουρκίας, δημιουργώντας παράλληλα αβεβαιότητα για εκατοντάδες θέσεις εργασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σημαντικές απώλειες και συρρίκνωση της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας αποφάσισε την αναστολή του συνόλου των δραστηριοτήτων των Alnus Yatirim Menkul Degerler AS, Bulls Yatirim Menkul Degerler AS και Pusula Yatirim Menkul Degerler AS, επικαλούμενη το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τη χρηματοοικονομική τους επάρκεια.

Αν και το μέτρο χαρακτηρίζεται προσωρινό, δεν έχει προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι τρεις εταιρείες θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας ούτε το πότε θα μπορούσαν να επαναλάβουν τις δραστηριότητές τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα εταιρικά στοιχεία, οι τρεις χρηματιστηριακές απασχολούσαν συνολικά περισσότερους από 300 εργαζομένους, με την τύχη των θέσεων αυτών να παραμένει αβέβαιη.

Συνάντηση Σιμσέκ με τον κλάδο εν μέσω κρίσης

Η νέα παρέμβαση της εποπτικής αρχής έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον τουρκικό χρηματοοικονομικό τομέα.

Ο υπουργός Οικονομικών και Θησαυροφυλακίου της χώρας, Μεχμέτ Σιμσέκ, πρόκειται να συναντηθεί αργότερα την Τετάρτη με στελέχη εταιρειών διαχείρισης χαρτοφυλακίων, καθώς οι συνέπειες της αναταραχής εξαπλώνονται σε ολοένα μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς.

Οι παράγοντες του κλάδου προειδοποιούν ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται στις εταιρείες που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της κρίσης, αλλά ενδέχεται να οδηγήσουν σε ευρύτερη αναδιάρθρωση της αγοράς.

«Ο κλάδος ήδη συρρικνώνεται και είναι εύλογο να αναμένουμε ότι η συρρίκνωση αυτή θα επιταθεί», δήλωσε ο Μπουράκ Τσετιντζεκέρ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Strateji Portfoy Yonetimi AS, με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Όπως εξήγησε, τα υπό διαχείριση κεφάλαια και τα έσοδα των επιχειρήσεων του κλάδου αναμένεται να μειωθούν, ενώ την ίδια στιγμή τα λειτουργικά τους κόστη θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

«Αυτό αναπόφευκτα θα έχει αντίκτυπο στην απασχόληση», υπογράμμισε.

Ο ίδιος εκτιμά ότι τους επόμενους μήνες είναι πιθανό να καταγραφούν εξαγορές και αποχωρήσεις εταιρειών από την αγορά, καθώς οι πιέσεις θα αναγκάσουν ορισμένες επιχειρήσεις να αναζητήσουν στρατηγικές λύσεις ή να διακόψουν τη δραστηριότητά τους.

Ήδη, η χρηματιστηριακή Info Yatirim Menkul Degerler AS έχει γνωστοποιήσει ότι προχώρησε στην περικοπή περισσότερων από 50 θέσεων εργασίας, αποτελώντας ένα ακόμη παράδειγμα των πιέσεων που δέχεται ο κλάδος.

Σε εκκαθάριση 131 funds με σχεδόν 500.000 επενδυτές

Η αναστολή λειτουργίας των τριών χρηματιστηριακών αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη μετάδοση της κρίσης που ξέσπασε στην τουρκική αγορά επενδυτικών κεφαλαίων.

Συνολικά 131 επενδυτικά κεφάλαια (funds), στα οποία συμμετέχουν σχεδόν μισό εκατομμύριο επενδυτές, έχουν οδηγηθεί με απόφαση των αρμόδιων αρχών σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Η κρίση συνδέεται με τις εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων Tera και Pusula, οι οποίες είχαν καταγράψει ασυνήθιστα υψηλές επενδυτικές αποδόσεις, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν ορισμένα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από επενδυτές.

Η αδυναμία ανταπόκρισης σε αυτά τα αιτήματα προκάλεσε αναταραχή, η οποία πλέον επηρεάζει ένα ευρύτερο δίκτυο χρηματιστηριακών εταιρειών και διαχειριστών κεφαλαίων.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, τόσο στους συμμετέχοντες των επενδυτικών κεφαλαίων όσο και στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τουρκική κεφαλαιαγορά.

Απώλειες άνω των 100 δισ. δολαρίων στο τουρκικό χρηματιστήριο

Την ίδια στιγμή, η εικόνα στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, περισσότερα από 100 δισ. δολάρια έχουν εξαϋλωθεί από τη χρηματιστηριακή αξία των τουρκικών μετοχών, αποτυπώνοντας το μέγεθος των πιέσεων που έχει δεχθεί η αγορά.

Παράλληλα, η συναλλακτική δραστηριότητα εμφανίζει σημαντική υποχώρηση.

Ο μέσος όγκος συναλλαγών στον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη Borsa Istanbul 100 (BIST 100) έχει μειωθεί κατά περίπου 30% τον τελευταίο μήνα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η υποχώρηση αυτή περιορίζει τις επιχειρηματικές δυνατότητες των χρηματιστηριακών εταιρειών, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με μειωμένα έσοδα, αυξανόμενα κόστη και αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές του κλάδου.

«Πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο τόσο για τις χρηματιστηριακές εταιρείες όσο και για τους διαχειριστές κεφαλαίων», δήλωσε ο Αλπέρ Ακαλίν, ιδρυτικός εταίρος της συμβουλευτικής εταιρείας Akalin Finance, με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Η αναστολή λειτουργίας των τριών εταιρειών, η εκκαθάριση δεκάδων επενδυτικών κεφαλαίων και οι μεγάλες χρηματιστηριακές απώλειες συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για την τουρκική αγορά, με τους συμμετέχοντες να προετοιμάζονται για περαιτέρω αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του κλάδου.