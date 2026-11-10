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Ένα ισχυρό κλιματικό φαινόμενο, γνωστό ως «El Niño», αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) στην ατμόσφαιρα το επόμενο έτος, η οποία ενδέχεται να φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, η έντονη ζέστη και οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας που προκαλεί το El Niño αναμένεται να περιορίσουν την ικανότητα των φυσικών οικοσυστημάτων να απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Το El Niño αποτελεί ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που επηρεάζει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Σε ορισμένες περιοχές, προκαλεί υψηλότερες θερμοκρασίες και παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, ιδιαίτερα σε τροπικά δάση και εκτάσεις με εδάφη πλούσια σε οργανική ύλη, όπως οι τυρφώνες. Οι συνθήκες αυτές επιβραδύνουν την ανάπτυξη των φυτών και περιορίζουν την ποσότητα CO₂ που απορροφούν μέσω της φωτοσύνθεσης. Παράλληλα, ευνοούν την αποσύνθεση της οργανικής ύλης και αυξάνουν τις εκπομπές άνθρακα, ενώ η ξηρασία ενισχύει και τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Με αυτόν τον τρόπο, στην ατμόσφαιρα καταλήγει μεγαλύτερη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα. Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς προστίθεται στις εκπομπές που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η καύση ορυκτών καυσίμων και η καταστροφή των δασών.

Σύμφωνα με έκθεση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, η μέση ετήσια συγκέντρωση CO₂ στην ατμόσφαιρα, όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Mauna Loa στη Χαβάη, αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,51 ppm το 2027 σε σχέση με τα εκτιμώμενα επίπεδα του 2026. Η πρόβλεψη συνοδεύεται από περιθώριο απόκλισης ±0,52 ppm. Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση που έχει προβλέψει ποτέ η συγκεκριμένη Υπηρεσία. Η εκτίμηση αυτή πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ του 2024, όταν η συγκέντρωση CO₂ αυξήθηκε κατά 3,57 ppm, κυρίως εξαιτίας των μεγάλων δασικών πυρκαγιών και των εκπομπών που αυτές προκάλεσαν.

Ακολουθεί γράφημα με την ιστορική και προβλεπόμενη αύξηση της συγκέντρωσης CO₂ στην ατμόσφαιρα έως το 2060

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η περαιτέρω αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα καθιστά ακόμα πιο δύσκολο τον στόχο να μην ξεπεράσει η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας τους 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το El Niño, το οποίο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), αναμένεται να φτάσει στο αποκορύφωμά του προς το τέλος του έτους, εκτιμάται ότι θα περιορίσει την ικανότητα απορρόφησης CO₂ από ορισμένα από τα μεγαλύτερα δασικά οικοσυστήματα του πλανήτη. Ανάμεσα στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο βρίσκονται το τροπικό δάσος του Αμαζονίου στη Νότια Αμερική, καθώς και τα μεγάλα δάση της Κεντρικής Αμερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας.

«Οι εκπομπές που προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό λόγο για τη μακροπρόθεσμη αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, τα φυτά, τα εδάφη και οι ωκεανοί απορροφούν φυσικά ένα μέρος του CO₂ που απελευθερώνουμε», δήλωσε σε ηλεκτρονικό μήνυμά της η Έμιλι Ράιτ, επιστήμονας της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια του El Niño μειώνεται η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που μπορούν να απορροφήσουν αυτά τα φυσικά συστήματα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο μέρος του να παραμένει στην ατμόσφαιρα.