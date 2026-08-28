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Ένα ιστορικό διαμαντένιο κολιέ, το οποίο είχε σχεδιαστεί αρχικά για την αιγυπτιακή βασιλική οικογένεια και αποτιμάται σε περίπου 4 εκατ. δολάρια, εκλάπη από μεγάλο μουσείο της Βιέννης, προκαλώντας ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δύο φερόμενων δραστών.

Οι δύο άνδρες έσπασαν μια προθήκη στο Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης (MAK) την Πέμπτη, ενώ το μουσείο ήταν ανοικτό για το κοινό, και στη συνέχεια διέφυγαν πεζή, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Στόχος τους ήταν ένα κολιέ Van Cleef & Arpels, το οποίο είχε σχεδιαστεί για έναν αιγυπτιακό βασιλικό γάμο το 1939.

Ένα κολιέ με 673 διαμάντια

Το κόσμημα δημιουργήθηκε για τον γάμο της πριγκίπισσας Φαουζία της Αιγύπτου με τον διάδοχο του ιρανικού θρόνου Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί.

Σε δημοπρασία το 2015, ο οίκος Sotheby’s είχε εκτιμήσει την αξία του μεταξύ 3,6 και 4,6 εκατ. δολαρίων.

Το εντυπωσιακό κόσμημα είναι κατασκευασμένο από πλατίνα και 673 διαμάντια, συνολικού βάρους 200 καρατίων.

Πρόκειται για την κλοπή έργου τέχνης μεγαλύτερης αξίας στη Βιέννη από το 2003, όταν η χρυσή και σμάλτινη Saliera του Μπενβενούτο Τσελίνι εκλάπη από το Kunsthistorisches Museum.

Εκείνο το έργο, αξίας 50 εκατ. ευρώ, εντοπίστηκε και ανακτήθηκε τρία χρόνια αργότερα.

Στο μικροσκόπιο ξανά η ασφάλεια των μουσείων

Η νέα κλοπή αναμένεται να στρέψει εκ νέου την προσοχή στα πρωτόκολλα ασφαλείας των μουσείων, μετά και την κλοπή κοσμημάτων αξίας περίπου 100 εκατ. δολαρίων από το Λούβρο, η οποία πραγματοποιήθηκε μέρα μεσημέρι πέρυσι.

Αρκετά άτομα έχουν συλληφθεί για εκείνη την υπόθεση, ωστόσο η διευθύντρια του μουσείου στο Παρίσι αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Μέσα στην ίδια εβδομάδα, κλέφτες άρπαξαν επίσης μια συλλογή χρυσών αντικειμένων ηλικίας 3.000 ετών από μουσείο στην ισπανική πόλη Βιγιένα.

Αναζητούν δύο άνδρες

Οι δράστες της κλοπής της Πέμπτης στη Βιέννη διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Περιγράφονται ως δύο λεπτοί άνδρες, ύψους περίπου 1,75 μέτρων, με σκούρα μαλλιά και γένια. Εικόνες από κάμερες ασφαλείας δείχνουν και τους δύο να φορούν μαύρα ρούχα και σκουρόχρωμα αθλητικά παπούτσια.

Το κολιέ παρουσιαζόταν στην έκθεση «Prime Pieces: Van Cleef & Arpels High Jewelry x Masterpieces from the MAK Collection», η οποία οργανώθηκε σε συνεργασία με τον παρισινό οίκο πολυτελείας και φιλοξενείται στο μουσείο της περίφημης Ringstrasse της Βιέννης.

Η έκθεση ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Το μουσείο ανακοίνωσε ότι οι επισκέπτες μπορούν να συνεχίσουν να βλέπουν τις συλλογές του, με εξαίρεση την έκθεση που επηρεάστηκε από την κλοπή.

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