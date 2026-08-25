Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Όταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς υπέγραψε το 2018 συμβόλαιο 154 εκατ. δολαρίων για να οδηγήσει τους Los Angeles Lakers στην κορυφή του NBA, η συμφωνία αυτή δεν ήταν καν η μεγαλύτερη οικονομική συναλλαγή που είχε πραγματοποιήσει εκείνη τη χρονιά.

Μερικούς μήνες νωρίτερα, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που ελέγχεται από τον Αμερικανό σούπερ σταρ είχε δανειστεί σχεδόν 300 εκατ. δολάρια από δύο ασφαλιστικές εταιρείες ζωής των μεσοδυτικών πολιτειών των ΗΠΑ, τις οποίες συμβούλευε βραχίονας της Guggenheim Partners, σύμφωνα με στοιχεία του ασφαλιστικού κλάδου που εξέτασε το Bloomberg.

Τα ομόλογα, η ύπαρξη των οποίων δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι σήμερα, λήγουν το 2049 και είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε ο Τζέιμς να αποκτήσει άμεσα πρόσβαση σε σημαντική ρευστότητα. Ως «στήριγμα» της χρηματοδότησης χρησιμοποιήθηκαν μελλοντικές ροές εσόδων από δραστηριότητες εκτός μπάσκετ, μεταξύ των οποίων και η ισόβια συμφωνία χορηγίας με τη Nike, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η χρηματοδότηση ξεκίνησε προτού ο επικεφαλής της Guggenheim, Μάρκ Γουόλτερ, αρχίσει να αποκτά συμμετοχή στους Lakers. Σε μια αιφνιδιαστική εξέλιξη, ο δισεκατομμυριούχος συμφώνησε αυτόν τον μήνα να πουλήσει την ομάδα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ομοσπονδιακή έρευνα για τμήματα της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα δάνεια προς τον James συνδέονται με τις συγκεκριμένες έρευνες.

Τα μελλοντικά έσοδα μετατρέπονται σε άμεσο κεφάλαιο

Η περίπτωση του ΛεΜπρόν Τζέιμς εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση στον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας. Αθλητές και καλλιτέχνες χρησιμοποιούν ολοένα συχνότερα μελλοντικά έσοδα από δικαιώματα, χορηγίες και συμφωνίες licensing, προκειμένου να αντλούν κεφάλαια σήμερα.

Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα ήταν ο Ντέιβιντ Μπάουι, ο οποίος πρωτοστάτησε στην αξιοποίηση της Wall Street για την τιτλοποίηση των μελλοντικών εσόδων από τη μουσική του, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ολόκληρη αγορά εναλλακτικών τίτλων.

Η συμφωνία του Τζέιμς, ωστόσο, φωτίζει και μια άλλη μεγάλη αλλαγή: τον τρόπο με τον οποίο ο Μάρκ Γουόλτερ και άλλοι διαχειριστές κεφαλαίων της Wall Street έχουν μεταμορφώσει τον παραδοσιακά συντηρητικό κλάδο των ασφαλειών ζωής.

Η Guggenheim έχει κατευθύνει κεφάλαια ασφαλιστικών εταιρειών βαθύτερα στην ιδιωτική πίστη, στις αθλητικές ομάδες και, στην περίπτωση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ακόμη και στη χρηματοδότηση ενός κορυφαίου αθλητή. Πρόκειται για επενδύσεις αρκετά διαφορετικές από τα παραδοσιακά, σχετικά απλά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούσαν επί δεκαετίες οι ασφαλιστικές για να εξασφαλίζουν ότι θα μπορούν να καλύπτουν τις μελλοντικές υποχρεώσεις τους.

Οι δύο ασφαλιστικές που χρηματοδότησαν τον Τζέιμς είναι η North American Company for Life and Health Insurance και η Midland National Life Insurance, οι οποίες ανήκουν στη Sammons Financial Group.

Σύμφωνα με πρόσωπα που παρακολούθησαν πρόσφατη ενημέρωση επενδυτών, η Sammons ανέφερε ότι έως το 2021 η Guggenheim ήταν ο αποκλειστικός διαχειριστής που επέλεγε τα περιουσιακά στοιχεία για τα χαρτοφυλάκια της εταιρείας.

Το τελευταίο διάστημα, πάντως, η Sammons απομακρύνεται από την Guggenheim. Η μητρική της Sammons συγκαταλεγόταν επί χρόνια στους μεγαλύτερους επενδυτές της εταιρείας του Walter, ωστόσο εκπρόσωποί της ανέφεραν ότι η συμμετοχή αυτή μειώνεται.

Εκπρόσωπος του James υποστήριξε ότι οι συναλλαγές αποτελούσαν τιτλοποίηση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων του αθλητή που δεν προέρχονταν από τον μισθό του στο NBA, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη χρηματοοικονομική δομή συνηθισμένη για ένα πρόσωπο με τόσο υψηλά εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.

Εκπρόσωποι της Sammons και της Guggenheim αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η King James Funding και τα ομόλογα των $300 εκατ.

Ο δανεισμός του Τζέιμς από τις δύο ασφαλιστικές είχε δομηθεί ως έκδοση ομολόγων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία (asset-backed bonds) και ξεκίνησε όταν ο ίδιος αγωνιζόταν ακόμη στους Cleveland Cavaliers.

Οι δύο ασφαλιστικές αγόρασαν ομόλογα συνολικής αξίας σχεδόν 300 εκατ. δολαρίων, τα οποία είχε εκδώσει εταιρεία που ελεγχόταν από τον James με την ονομασία King James Funding.

Τα επόμενα χρόνια η εταιρεία αποπλήρωσε μέρος του χρέους και στη συνέχεια εξέδωσε νέα ομόλογα προς τις ίδιες ασφαλιστικές. Έτσι, στο τέλος του περασμένου έτους, οι δύο εταιρείες εξακολουθούσαν να έχουν στα βιβλία τους τίτλους αξίας περίπου 245 εκατ. δολαρίων.

Τα αρχικά ομόλογα του 2018 έφεραν επιτόκιο 4,8% και λήξη στα τέλη του 2049.

Μερικούς μήνες μετά τη συμφωνία, ο Τζέιμς βγήκε στην αγορά ως ελεύθερος παίκτης και άρχισε να εξετάζει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Τελικά επέλεξε τους Lakers, αφού προηγουμένως είχε δεχθεί στο σπίτι του την επίσκεψη του Magic Johnson, επί χρόνια επιχειρηματικού συνεργάτη του Walter και τότε κορυφαίου στελέχους της ομάδας. Ο James υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Lakers.

Νέα χρηματοδότηση σχεδόν $60 εκατ. το 2022

Τον Αύγουστο του 2022, ο Τζέιμς υπέγραψε επέκταση συμβολαίου 97 εκατ. δολαρίων με τους Lakers. Περίπου την ίδια περίοδο, οι ίδιες δύο ασφαλιστικές διοχέτευσαν πρόσθετη ρευστότητα στην εταιρεία του, αγοράζοντας ομόλογα σχεδόν 60 εκατ. δολαρίων, διάρκειας 34 ετών και με επιτόκιο 5,75%.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τζέιμς, και οι δύο συναλλαγές είχαν λάβει ανεξάρτητη πιστοληπτική αξιολόγηση από τρίτο μέρος, ενώ η συναλλαγή του 2022 είχε εγκριθεί πλήρως από το NBA.

Ο ίδιος επισήμανε επίσης ότι ο James δεν είχε άλλη σχέση με τις Guggenheim, Sammons, North American ή Midland National πέρα από τη συμμετοχή τους στις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Η Guggenheim είχε, πάντως, εμπλακεί και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες του James. Το 2020, εν μέσω της πανδημίας, ο ίδιος και ο παιδικός του φίλος και επιχειρηματικός συνεργάτης Maverick Carter ανακοίνωσαν ότι είχαν αντλήσει 100 εκατ. δολάρια για την εταιρεία media SpringHill Co., με την Guggenheim να περιλαμβάνεται μεταξύ των επενδυτών.

Οι ασφαλιστικές και το νέο μοντέλο της Wall Street

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω του ελέγχου που ασκούν το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) σε τμήματα της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Walter. Οι έρευνες έχουν στρέψει εκ νέου την προσοχή στις στενές σχέσεις μεταξύ διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και ασφαλιστικών εταιρειών.

Ισχυροί παίκτες της Wall Street έχουν χρησιμοποιήσει τους ισολογισμούς ασφαλιστικών εταιρειών στην αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων, διοχετεύοντας ουσιαστικά τις αποταμιεύσεις εκατομμυρίων Αμερικανών σε πιο σύνθετες και λιγότερο διαφανείς επενδύσεις.

Το μοντέλο επιτρέπει στους asset managers να δημιουργούν και να δομούν χρηματοδοτικές συναλλαγές και στη συνέχεια να τοποθετούν τους αντίστοιχους τίτλους στους ισολογισμούς ασφαλιστικών εταιρειών στις οποίες ασκούν επιρροή.

Η σχέση του Walter με τον αθλητισμό

Για περισσότερο από μία δεκαετία, ο Μάρκ Γουόλτερ έχει συνδυάσει ασφαλιστικά κεφάλαια με επενδύσεις στον επαγγελματικό αθλητισμό. Η εξαγορά των Los Angeles Dodgers το 2012, μαζί με επιχειρηματικούς εταίρους στους οποίους περιλαμβανόταν και ο Magic Johnson, στηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό στον ασφαλιστικό κλάδο.

Μετά την εξαγορά, οι νέοι ιδιοκτήτες αύξησαν θεαματικά τις δαπάνες για παίκτες, μετατρέποντας τους Dodgers σε μία από τις ισχυρότερες ομάδες του επαγγελματικού μπέιζμπολ. Το ίδιο μοντέλο, ωστόσο, είναι δυσκολότερο να εφαρμοστεί στο NBA λόγω των αυστηρότερων περιορισμών στις δαπάνες για μισθούς παικτών.

Η είσοδος του Γουόλτερ στους Lakers ξεκίνησε το 2021, όταν απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό, εξασφαλίζοντας παράλληλα δικαιώματα που άνοιξαν τον δρόμο για την απόκτηση πλειοψηφικού ελέγχου της ομάδας το περασμένο έτος.

Η πώληση των Lakers έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Walter αναδιαρθρώνει την επιχειρηματική του αυτοκρατορία, επιχειρώντας να διευθετήσει δάνεια άνω των 20 δισ. δολαρίων που βρίσκονται στα βιβλία ασφαλιστικών εταιρειών του και τα οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα έπρεπε να είχαν χαρακτηριστεί ως χρηματοδοτήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Οι ασφαλιστικές επιτρέπεται να δανείζουν κεφάλαια σε συνδεδεμένα μέρη, ωστόσο οι κανονισμοί επιβάλλουν τη γνωστοποίηση αυτών των συναλλαγών.

Την ίδια ώρα, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους Lakers και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Philadelphia 76ers. Η νέα του ομάδα έχει μεταξύ των συνιδιοκτητών της τον Josh Harris, του οποίου η 26North Partners δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στο private equity μεσαίας κεφαλαιοποίησης, στην ιδιωτική πίστη και στις ασφαλίσεις.

Διαβάστε ακόμη

Καύσιμα: Το νέο ενεργειακό σοκ κρύβεται στα διυλιστήρια

Star Analyst: Δεν χρειάζεται να πέφτεις πάντα μέσα (γράφημα)

Πώς τα techno events και τα rave parties έχουν μετατραπεί σε βιομηχανία δισεκατομμυρίων για την Ευρώπη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ