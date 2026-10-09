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Η Lockheed Martin Corp. παρουσίασε έναν νέο αντιπυραυλικό αναχαιτιστή, ο οποίος σχεδιάστηκε ώστε να ξεπερνά σε επιδόσεις την πλέον προηγμένη έκδοση των πυραύλων Patriot, την ώρα που ο αμερικανικός στρατός επιδιώκει να ενισχύσει τις δυνατότητες αεράμυνάς του απέναντι σε ολοένα πιο εξελιγμένες απειλές, όπως οι υπερηχητικοί πύραυλοι.

Ο νέος αναχαιτιστής, με την ονομασία PAC-3 Edge, συμμετέχει στο πρόγραμμα Future Interceptor του αμερικανικού στρατού και βασίζεται στην τεχνολογία του Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) της Lockheed Martin.

Ο PAC-3 MSE έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα για την αντιμετώπιση πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία και στο Ιράν, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα συστήματα αναχαίτισης στο αμερικανικό οπλοστάσιο.

Lockheed unveils PAC-3 Edge, its next-gen Patriot interceptor https://t.co/19maf6FrZR — Breaking Defense (@BreakingDefense) October 9, 2026

Σύμφωνα με τον Τιμ Κέιχιλ, πρόεδρο του τομέα Missiles and Fire Control της Lockheed Martin, ο αμερικανικός στρατός επέλεξε την εταιρεία για να προχωρήσει στην επόμενη φάση ανάπτυξης του νέου πυραύλου. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του, οι δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027, ενώ η επιχειρησιακή ανάπτυξη του PAC-3 Edge θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το 2031.

Μεγαλύτερη ταχύτητα, εμβέλεια και δυνατότητα ελιγμών

Ο νέος αναχαιτιστής θα διαθέτει ένα πιο προηγμένο σύστημα εντοπισμού και καθοδήγησης στόχων (seeker), το οποίο αναπτύχθηκε στο Strigo Product Center της Lockheed Martin. Στην υφιστάμενη έκδοση PAC-3 MSE, το αντίστοιχο σύστημα κατασκευάζεται από την Boeing Co.

Ο PAC-3 Edge θα χρησιμοποιεί επίσης έναν πυραυλοκινητήρα στερεών καυσίμων της Northrop Grumman Corp., η οποία επιλέχθηκε πρόσφατα και ως δεύτερος προμηθευτής πυραυλοκινητήρων στερεών καυσίμων για τον PAC-3 MSE.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στην προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αυξήσουν ταχύτατα την παραγωγή των συγκεκριμένων πυραύλων, καθώς η υψηλή ζήτηση έχει καταστήσει αναγκαία την αναπλήρωση των αμερικανικών αποθεμάτων.

Οι τεχνολογικές βελτιώσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της ταχύτητας και της ευελιξίας του νέου αναχαιτιστή, επιτρέποντάς του να πραγματοποιεί ελιγμούς με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να επιχειρεί σε μεγαλύτερα ύψη και αποστάσεις σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις PAC-3.

Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση σύνθετων εναέριων απειλών, σε ένα περιβάλλον όπου οι επιθετικοί πύραυλοι αποκτούν ολοένα μεγαλύτερες δυνατότητες ταχύτητας και ελιγμών.

Συμβατότητα με Patriot και πιθανή αξιοποίηση των HIMARS

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του PAC-3 Edge είναι ότι σχεδιάζεται ώστε να συνεργάζεται με το σύστημα διοίκησης μάχης του αμερικανικού στρατού και με τους υφιστάμενους εκτοξευτές Patriot.

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης του και από τα συστήματα πυραυλικού πυροβολικού υψηλής κινητικότητας HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία στις αμερικανικές δυνάμεις.

Η ανάπτυξη του νέου όπλου εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου αντιπυραυλικών συστημάτων του αμερικανικού στρατού, ώστε να καλύπτονται διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες και επίπεδα απειλών.

Στο ίδιο πλαίσιο αναπτύσσεται και ο PAC-3 ACE, μια οικονομικότερη έκδοση αναχαιτιστή, η οποία προορίζεται να κοστίζει περίπου τα μισά χρήματα σε σχέση με τον PAC-3 MSE.

Με δεδομένο ότι το κόστος ενός PAC-3 MSE ανέρχεται σε περίπου 4 εκατ. δολάρια, ο στόχος για τον PAC-3 ACE είναι να περιοριστεί η τιμή του κοντά στα 2 εκατ. δολάρια ανά πύραυλο.

Η διαφοροποίηση αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιεί οικονομικότερους αναχαιτιστές για ορισμένες απειλές, διατηρώντας τα πιο προηγμένα και ακριβά συστήματα για απαιτητικότερους στόχους.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το Πεντάγωνο βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενη ζήτηση για συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγική δυναμικότητα της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας.

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