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Τα κέρδη της Κίνας έναντι των ΗΠΑ σε τομείς που κυμαίνονται από την τεχνητή νοημοσύνη έως τα ηλεκτρικά οχήματα, τα ηλιακά πάνελ και την ανάπτυξη φαρμάκων, είναι καλά τεκμηριωμένα.

Αν και ο τομέας των παιχνιδιών για κινητά συγκεντρώνει λιγότερη προσοχή, αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο της παγκόσμιας βιομηχανίας παιχνιδιών και ξεπερνά τόσο το Χόλιγουντ όσο και το streaming μουσικής σε όρους εσόδων.

Η πανταχού παρουσία των παιχνιδιών για κινητά σημαίνει ότι αποτελούν ένα υποτιμημένο αλλά ισχυρό κανάλι «ήπιας ισχύος». Οι εξαιρετικά στιλιζαρισμένοι χαρακτήρες φαντασίας και anime που κυριαρχούν στους κορυφαίους κινεζικούς τίτλους αποτελούν πλέον το επίκεντρο των καθημερινών ψηφιακών ροών της Gen Ζ και της Gen Alpha, υπογραμμίζοντας την ευρύτερη απομάκρυνση από την αμερικανική πολιτιστική ηγεμονία.

Αυτό έχει αφήσει τους προγραμματιστές στις ΗΠΑ να παλεύουν με υπαρξιακά ερωτήματα σχετικά με το πώς να ανταγωνιστούν την εκτεταμένη αλυσίδα εφοδιασμού της Κίνας και τους απαράμιλλους ρυθμούς ανάπτυξης. Σε ένδειξη αναγνώρισης της διαρθρωτικής αλλαγής που συντελείται, ορισμένοι κορυφαίοι αμερικανοί προγραμματιστές, όπως η Activision Blizzard της Microsoft Corp. και η Zynga της Take-Two Interactive Software Inc., χρησιμοποιούν κινεζικά στούντιο για την παραγωγή των παιχνιδιών τους.

Δεν είναι μόνο η Κίνα που κερδίζει μερίδιο από τις ΗΠΑ. Στούντιο στη Σιγκαπούρη έχουν δημιουργήσει το «Garena Free Fire». Η τουρκική νεοφυής επιχείρηση Dream Games διαθέτει το δημοφιλές παιχνίδι παζλ «Royal Match», ενώ μια έντονη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει στηρίξει την ταχεία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Κατά το β’ τρίμηνο, οι εκδότες από αυτές τις δύο χώρες συνολικά αντιπροσώπευαν το 18% των εσόδων από τα 100 κορυφαία παιχνίδια στις ΗΠΑ, από 1,2% το α’ τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με την Sensor Tower.

Εν τω μεταξύ, η Φινλανδία αποτελεί παγκόσμιο κέντρο παιχνιδιών που έχει δημιουργήσει το «Angry Birds», καθώς και μερικούς από τους κορυφαίους τίτλους της παγκόσμιας αγοράς σήμερα, όπως τα «Clash of Clans» και «Clash Royale» της Supercell. Ωστόσο, δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγει κανείς από την επιρροή της Κίνας, αφού η Supercell ανήκει κατά πλειοψηφία στην Tencent Holdings Ltd. από το 2016.

Για πολλά χρόνια, τα κινεζικά στούντιο κυκλοφόρησαν παιχνίδια που ήταν ουσιαστικά αντίγραφα δημοφιλών ξένων παιχνιδιών, γνωστά ως «reskins», ή δωρεάν εκδόσεις (free-to-play) με συντομότερες περιόδους παιχνιδιού και χαμηλότερη ποιότητα γραφικών. Όμως, όπως και στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων και άλλων καταναλωτικών προϊόντων, η ικανότητα της Κίνας να αναπτύξει την αλυσίδα εφοδιασμού και να αξιοποιήσει ένα τεράστιο απόθεμα φθηνού εργατικού δυναμικού έχει στηρίξει την άνοδό της σε παγκόσμια προβολή.

Το τεράστιο εγχώριο κοινό της Κίνας, που αριθμεί περίπου 680 εκατομμύρια παίκτες, σημαίνει επίσης ότι οι προγραμματιστές έχουν τελειοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουν χρήματα μέχρι τη στιγμή που κυκλοφορούν ένα παιχνίδι διεθνώς.

Μέχρι τα μέσα του 2026, οι κινεζικοί τίτλοι παρήγαγαν περίπου 47 δολάρια τριμηνιαίων εσόδων ανά ενεργό χρήστη στην αγορά των ΗΠΑ. Αυτό είναι σχεδόν έξι φορές το μέσο όρο των 8 δολαρίων για τα αμερικανικά παιχνίδια — ένα όριο που παρέμεινε σχετικά στάσιμο την τελευταία δεκαετία.

Η κορυφαία κινεζική δύναμη είναι η Tencent, που αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη εταιρεία παιχνιδιών στον κόσμο. Μόνο κατά το α’ εξάμηνο του 2026, το παιχνίδι της «Honor of Kings» εκτιμάται ότι απέφερε έσοδα 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και, περισσότερο από μια δεκαετία μετά την κυκλοφορία του, συμβάλλει στη διψήφια αύξηση των εγχώριων εσόδων της Tencent από τα παιχνίδια. Η Niko Partners εκτιμά ότι το «Honor of Kings» έχει αποφέρει συνολικά έσοδα άνω των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κυκλοφορία του.

Εν τω μεταξύ, η αμερικανική βιομηχανία δεν είναι παρά μια σκιά του παλιού εαυτού της. Πέρυσι, η Electronic Arts έκλεισε επτά παιχνίδια για κινητά που είχε δημιουργήσει η Glu Mobile, η εταιρεία mobile gaming που αγόρασε για 2,1 δισ. δολάρια το 2021.

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μόνο λίγα νέα παιχνίδια για κινητά μετά την εξαγορά της Activision Blizzard το 2023, αξίας 69 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία έδωσε στην εταιρεία λογισμικού το Candy Crush. Με το PIF της Σαουδικής Αραβίας να εξαγοράζει τις Scopely και Niantic, απομένουν μόνο ελάχιστα στούντιο που ανήκουν σε Αμερικανούς και εδρεύουν στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι αμερικανοί δημιουργοί παιχνιδιών για κινητά προσπαθούν να προσαρμοστούν. Ορισμένοι εγκαταλείπουν το μοντέλο «free-to-play» και ζητούν από τους παίκτες να πληρώνουν για τα παιχνίδια, παρά τη γενικευμένη απροθυμία των χρηστών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόλις 16 παιχνίδια εμφανίζονται στις λίστες των 100 κορυφαίων τόσο σε downloads όσο και σε έσοδα.

Άλλοι μετατοπίζονται από τις πλατφόρμες κινητών συσκευών στο ανοιχτό διαδίκτυο, όπου η Apple και η Google δεν μπορούν να εισπράττουν προμήθειες από κάθε αγορά, κάτι που αποτελεί εμπόδιο ειδικά για τους Αμερικανούς προγραμματιστές.