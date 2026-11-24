Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε περιορισμό των εισαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα και άλλες χώρες προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπίζοντας προσωρινά ανώτατα όρια, καθώς συνεχίζεται η εμπορική έρευνα που αναμένεται να οδηγήσει σε πολυετείς περιορισμούς στην πρόσβαση ξένων κατασκευαστών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με κανονισμό που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα προσωρινά μέτρα θα ισχύσουν από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 18 Ιουνίου 2027, με το ανώτατο όριο για τα υβριδικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα να καθορίζεται σε 191.780 οχήματα για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η απόφαση ακολουθεί προηγούμενη συμφωνία μεταξύ Βρυξελλών και Πεκίνου για την εφαρμογή μέτρων προστασίας της ευρωπαϊκής αγοράς, τα οποία προβλέπουν ετήσιο όριο 350.000 εισαγόμενων κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων, με έναρξη εφαρμογής τον Δεκέμβριο.

Περιορισμοί έως τέσσερα χρόνια – Αύξηση των ποσοστώσεων κατά 6% ετησίως

Τα λεγόμενα μέτρα διασφάλισης (safeguard measures) επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίζει τις εισαγωγές προϊόντων σε συγκεκριμένους κλάδους, όταν παρατηρείται απότομη αύξηση των εισαγόμενων ποσοτήτων που απειλεί την ευρωπαϊκή αγορά και τις θέσεις εργασίας.

Η Κομισιόν διεξάγει ήδη σχετική εμπορική έρευνα, η οποία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην καθιέρωση μακροπρόθεσμων περιορισμών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα μέτρα αναμένεται να διατηρηθούν συνολικά για τέσσερα χρόνια, ενώ τα επιτρεπόμενα όρια εισαγωγών θα αυξάνονται κατά 6% κάθε 12 μήνες.

Πλαφόν και για Ιαπωνία, Τουρκία, Βρετανία και ΗΠΑ

Οι νέοι περιορισμοί δεν αφορούν αποκλειστικά την Κίνα, αλλά επεκτείνονται και σε άλλους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 18 Ιουνίου 2027, τα ανώτατα όρια εισαγωγών υβριδικών οχημάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Οι εισαγωγές που υπερβαίνουν τις καθορισμένες ποσοστώσεις δεν θα επιτρέπονται, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό.

Από την εφαρμογή των μέτρων εξαιρούνται οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Ουκρανία, καθώς και ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες που περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο.

Η ΕΕ εξετάζει νέους εμπορικούς περιορισμούς και σε άλλους κλάδους

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια των Βρυξελλών να προστατεύσουν την ευρωπαϊκή παραγωγή από την απότομη αύξηση εισαγωγών και να περιορίσουν τις εξαρτήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας από τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει αντίστοιχα μέτρα και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων η χημική βιομηχανία και η κατασκευή μηχανημάτων.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει νέα εμπορικά εργαλεία για τη διαφοροποίηση των προμηθειών σε κρίσιμους τομείς, αξιοποιώντας δασμούς και ποσοστώσεις εισαγωγών.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η ενίσχυση των εξουσιών της Κομισιόν, ώστε να μπορεί να αντιδρά ταχύτερα σε εμπορικές επιθέσεις και να προστατεύει αποτελεσματικότερα την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.