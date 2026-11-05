Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Προσφορές που ξεπέρασαν τα 62 δισ. ευρώ προσέλκυσε η Meta Platforms για την πρώτη της έκδοση ομολόγων σε ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ ζήτησης για εταιρική έκδοση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η μητρική του Facebook άντλησε 9 δισ. ευρώ, προσφέροντας ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις, τις οποίες ακόμη και επενδυτές που αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης δυσκολεύτηκαν να αγνοήσουν.

Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ των 31 δισ. ευρώ, που είχε συγκεντρώσει η Anheuser-Busch InBev NV σε έκδοση ομολόγων το 2016.

Η συναλλαγή έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά την άντληση 15 δισ. δολαρίων από τη Meta μέσω ομολόγων σε αμερικανικό νόμισμα, την Τρίτη.

Η ευρωπαϊκή έκδοση ενδέχεται να ολοκληρώνει μία από τις πιο έντονες περιόδους δανεισμού στην ιστορία των τεχνολογικών κολοσσών.

Από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, οι Meta, Microsoft, Oracle και Alphabet έχουν προσφύγει στις αγορές ομολόγων, αντλώντας συνολικά σχεδόν 67 δισ. δολάρια.

Η τεχνητή νοημοσύνη ανεβάζει το κόστος χρηματοδότησης

Οι ανησυχίες για την ταχύτητα αύξησης του χρέους των μεγάλων παρόχων υπολογιστικών υποδομών, γνωστών ως hyperscalers, καθώς και τα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν, έχουν αυξήσει το κόστος κεφαλαίου για τις εταιρείες αυτές.

Οι εκτεταμένες χρηματοδοτικές ανάγκες τους ώθησαν τη Meta και τους ανταγωνιστές της να αναζητήσουν κεφάλαια και στις αγορές χρέους του εξωτερικού.

Αυτό συνέβη αφού είχαν ήδη διαθέσει, μόνο κατά τη διάρκεια του 2026, ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας σε δολάρια συνολικού ύψους 207 δισ. δολαρίων.

Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά περισσότερο από το διπλάσιο το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε καταγραφεί το 2025.

Η Meta τιμολόγησε την έκδοσή της σε ευρώ σε έξι σειρές ομολόγων, με διάρκειες που κυμαίνονταν από λίγο περισσότερο από τέσσερα χρόνια έως περισσότερα από 38 χρόνια, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τη συναλλαγή.

Σε όλες τις διάρκειες, η εταιρεία κατέβαλε ασφάλιστρο κινδύνου περίπου 1,4 φορές υψηλότερο από εκείνο που πρόσφερε η Alphabet για αντίστοιχα ομόλογα σε ευρώ, τα οποία εξέδωσε την ίδια εβδομάδα.

«Οι αποτιμήσεις είναι ιδιαίτερα φθηνές σε σχέση με την πιστοληπτική αξιολόγηση και, επομένως, είναι δύσκολο να μη συμμετάσχει κανείς. Την ίδια στιγμή, όμως, παραμένουμε επιφυλακτικοί λόγω των χρηματοδοτικών αναγκών της επόμενης χρονιάς», δήλωσε ο Άλεξ Τεμπλ, διαχειριστής χαρτοφυλακίων παγκόσμιων ομολόγων στην Allspring Global Investments.

Γιατί η Meta πληρώνει περισσότερα από την Alphabet

Τα τελικά περιθώρια απόδοσης της έκδοσης περιορίστηκαν κατά πέντε επιπλέον μονάδες βάσης σε όλες τις σειρές, παρότι είχαν προηγουμένως οριστικοποιηθεί.

Πρόκειται για ασυνήθιστη κίνηση στην πρωτογενή αγορά ομολόγων, η οποία πραγματοποιήθηκε εν μέσω της ζήτησης-ρεκόρ.

Παρά τη συρρίκνωσή τους, τα περιθώρια παρέμειναν μεγαλύτερα σε όλες τις σειρές σε σύγκριση με εκείνα άλλων μεγάλων παρόχων υπολογιστικών υποδομών που έχουν εκδώσει ομόλογα σε ευρώ.

Η σειρά ομολόγων της Meta διάρκειας 6,26 ετών προσέφερε περιθώριο απόδοσης 135 μονάδων βάσης πάνω από τα επιτόκια ανταλλαγής μεσοπρόθεσμης διάρκειας (mid-swaps).

Αντίθετα, η Alphabet τιμολόγησε τη Δευτέρα ένα εξαετές ομόλογο με περιθώριο 90 μονάδων βάσης.

Η διαφορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη στις μεγαλύτερες διάρκειες.

Ακόμη και σε σύγκριση με την έκδοση ομολόγων της Meta σε δολάρια, η εταιρεία πλήρωσε περίπου 15 έως 20 μονάδες βάσης περισσότερο στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες διάρκειες και σχεδόν 100 μονάδες βάσης περισσότερο στις μακροπρόθεσμες.

Με βάση σχετικούς υπολογισμούς, οι αποδόσεις ήταν περισσότερο συγκρίσιμες με εκείνες ομολόγων που διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση αρκετές βαθμίδες χαμηλότερη από την κατηγορία AA της Meta.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη εταιρεία, καθώς οι επενδυτές ομολόγων τιμολογούν συνολικά τους μεγάλους τεχνολογικούς παρόχους με όρους που προσεγγίζουν εκείνους δανειοληπτών χαμηλότερης αξιολόγησης.

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα το χρέος των Big Tech

Τα υφιστάμενα ομόλογα σε ευρώ της Alphabet και της Amazon.com Inc. διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά με περιθώρια σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που θα δικαιολογούσε η πιστοληπτική τους αξιολόγηση στην κατηγορία AA.

Σε ορισμένες μακροπρόθεσμες διάρκειες, τα περιθώρια ξεπερνούν ακόμη και εκείνα ομολόγων της χαμηλότερης κατηγορίας Α.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την ανησυχία των επενδυτών για τις μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης των τεχνολογικών κολοσσών.

Παρ’ όλα αυτά, τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού που εξασφάλισαν η Meta και οι ανταγωνιστές της νωρίτερα μέσα στο έτος τους προσφέρουν πρόσθετα περιθώρια να απορροφήσουν το σημερινό υψηλότερο κόστος.

«Αν εξετάσει κανείς το συνδυασμένο κόστος χρηματοδότησης αυτών των εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παλαιότερα ομόλογά τους με χαμηλά κουπόνια, μπορούν να αντέξουν να πληρώσουν περισσότερα προκειμένου να ολοκληρώσουν μια νέα έκδοση», δήλωσε ο Αλ Κάτερμολ, διαχειριστής χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος της Mirabaud Asset Management.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτέλεσε την πρώτη έκδοση ομολόγων της Meta εκτός της εγχώριας αγοράς της.

Στην έκδοση σε δολάρια της Τρίτης, οι προσφορές των επενδυτών είχαν φτάσει έως τα 58 δισ. δολάρια.

Τη διαχείριση της έκδοσης σε ευρώ ανέλαβαν οι Citigroup Inc. και Morgan Stanley.

Δανεισμός σχεδόν 67 δισ. δολαρίων μέσα σε λίγες ημέρες

Οι τεχνολογικές εταιρείες, που είχαν αποσυρθεί για ένα διάστημα από την αμερικανική αγορά ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, επέστρεψαν τη στιγμή που οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις δαπάνες τους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα κέντρα δεδομένων, οι ημιαγωγοί και οι υπόλοιπες υποδομές που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Microsoft άνοιξε τον νέο κύκλο εκδόσεων την προηγούμενη εβδομάδα, με άντληση 25 δισ. δολαρίων.

Ακολούθησε η Oracle, με έκδοση ομολόγων 10 δισ. δολαρίων.

Το κύμα δανεισμού εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται υπό αυξανόμενο έλεγχο τόσο από τους επενδυτές όσο και από τους πολιτικούς.

Οι αμερικανικές εκλογές προσθέτουν νέα αβεβαιότητα

Παράλληλα, διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι μόλις εξασφάλισαν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές, θα διατηρήσουν εξίσου φιλική στάση απέναντι στους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τα τεράστια κέντρα δεδομένων που κατασκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα αποτέλεσε σημαντικό εκλογικό ζήτημα σε πολιτείες όπως το Οχάιο, όπου ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Χάστεντ ηττήθηκε.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της LPL Financial, τα περιθώρια απόδοσης μεταξύ εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και εκείνων που δεν έχουν αντίστοιχη έκθεση έχουν αρχίσει να αποκλίνουν τους τελευταίους μήνες στην αμερικανική αγορά ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας.

Το μέσο κόστος δανεισμού των τεχνολογικών κολοσσών αυξάνεται σχεδόν με κάθε νέα έκδοση ομολόγων σε δολάρια κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών.

«Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ακριβή υπόθεση», δήλωσε ο Έρικ Βανράες, επικεφαλής επενδύσεων και σταθερού εισοδήματος της Eric Sturdza Asset Management.

«Οι υψηλότερες αποδόσεις των υποκείμενων κρατικών ομολόγων και τα μεγαλύτερα περιθώρια σημαίνουν υψηλό κόστος απόδοσης για βάρη χρέους που αυξάνονται σημαντικά», πρόσθεσε.