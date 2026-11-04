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Πραγματική αύξηση στη μηνιαία σύνταξη ακόμη και για όσους διατηρούν θετική προσωπική διαφορά, αλλά και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ, προβλέπει το πλαίσιο των πληρωμών πριν από την έλευση του 2027. Οι δύο παρεμβάσεις θα αποτυπωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων σε διάστημα περίπου ενός μήνα, με διαφορετικό χαρακτήρα και προϋποθέσεις.

Το πρώτο ραντεβού είναι στις 30 Νοεμβρίου 2026, όταν θα καταβληθεί η μόνιμη ετήσια ενίσχυση. Θα ακολουθήσει, στα τέλη Δεκεμβρίου, η πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου, με τη νέα αναπροσαρμογή των αποδοχών. Το ποσοστό της παραμένει υπό οριστικοποίηση, με τα δεδομένα του προσχεδίου του Προϋπολογισμού να παραπέμπουν σε αύξηση κοντά στο 2,9%.

Κρίσιμη διάκριση είναι ότι τα δύο ποσά δεν αποτελούν ενιαία παροχή. Η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά κάθε Νοέμβριο, ενώ η συνταξιοδοτική αύξηση ενσωματώνεται στη μηνιαία πληρωμή από τον Ιανουάριο.

Ολόκληρη η αύξηση και με προσωπική διαφορά

Η σημαντικότερη αλλαγή στη μηνιαία καταβολή αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους με θετική προσωπική διαφορά. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η ετήσια αύξηση παύει να συμψηφίζεται με αυτήν, επιτρέποντας να περάσει ολόκληρη στο καταβαλλόμενο ποσό.

Μέχρι σήμερα, ο συμψηφισμός μπορούσε να απορροφήσει μέρος ή και το σύνολο της αναπροσαρμογής. Έτσι, η ετήσια αύξηση δεν οδηγούσε υποχρεωτικά σε αντίστοιχη ενίσχυση του ποσού που έβλεπε ο συνταξιούχος στον λογαριασμό του.

Η νέα ρύθμιση δεν συνεπάγεται αναγκαστικά διαγραφή της προσωπικής διαφοράς ως λογιστικού μεγέθους. Καταργεί τη διαδικασία με την οποία η διαφορά αυτή περιόριζε την ετήσια αύξηση. Η αλλαγή θα φανεί στην πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου, η οποία πραγματοποιείται στο τέλος Δεκεμβρίου.

Για το ύψος της αναπροσαρμογής, καθοριστικές είναι οι προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό. Το προσχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 2% και πληθωρισμό 3,8% για το 2026. Εφόσον διατηρηθούν αυτές οι εκτιμήσεις, ο σχετικός μηχανισμός υπολογισμού δίνει 2,9%.

Με αυτό το ενδεικτικό ποσοστό, σύνταξη 800 ευρώ αυξάνεται περίπου κατά 23 ευρώ μικτά τον μήνα. Στα 1.000 ευρώ, η ενίσχυση φτάνει τα 29 ευρώ, στα 1.200 ευρώ σχεδόν τα 35 ευρώ και στα 1.500 ευρώ τα 43,5 ευρώ. Το οριστικό ποσοστό θα προσδιοριστεί τον Νοέμβριο, με τις προβλέψεις του τελικού Προϋπολογισμού.

Η ηλικία καθορίζει τους δικαιούχους των 400 ευρώ

Στην ετήσια ενίσχυση, η βασική μεταβολή είναι η κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τους συνταξιούχους γήρατος που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος. Το εισόδημα και η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα αποτελούν πλέον περιορισμό για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης όσοι είναι άνω των 60 ετών και λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και παροχών, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Αντίθετα, η λήψη σύνταξης γήρατος πριν από τα 65 δεν αρκεί από μόνη της για την ένταξη στο μέτρο. Χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος να υπάγεται σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες.

Η διεύρυνση προσθέτει περίπου 270.000 συνταξιούχους στην περίμετρο της παροχής. Συνολικά, η πληρωμή αφορά περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες, με δημοσιονομικό κόστος 879 εκατ. ευρώ.

Μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση, διαφορετική μηνιαία παροχή

Τα 400 ευρώ καθαρά είναι αυξημένα κατά 150 ευρώ ή 60% σε σχέση με τα 250 ευρώ του Νοεμβρίου 2025. Ενδιάμεσα είχε προβλεφθεί αναπροσαρμογή στα 300 ευρώ για το 2026, πριν διαμορφωθεί το τελικό ποσό στα 400 ευρώ.

Για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, η πληρωμή του Νοεμβρίου θα προηγηθεί της πρώτης αυξημένης σύνταξης του 2027. Ωστόσο, η ετήσια ενίσχυση δεν προστίθεται κάθε μήνα στη σύνταξη. Η μηνιαία μεταβολή προκύπτει από την ετήσια αναπροσαρμογή, ενώ τα 400 ευρώ διατηρούν τον χαρακτήρα της ξεχωριστής, εφάπαξ ετήσιας καταβολής.