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Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πρώτη έκδοση ομολόγων της Meta Platforms εδώ και έξι μήνες, με τον τεχνολογικό κολοσσό να προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις προκειμένου να προσελκύσει αγοραστές, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι αμφιβολίες για το τεράστιο επενδυτικό στοίχημα των εταιρειών τεχνολογίας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, οι προσφορές των επενδυτών για την έκδοση ομολόγων σε δολάρια έχουν φτάσει έως τα 58 δισ. δολάρια, τη στιγμή που η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει τουλάχιστον 15 δισ. δολάρια.

Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση καλύπτει περίπου τέσσερις φορές το ύψος της προσφοράς, έναντι μέσου μέγιστου δείκτη υπερκάλυψης 3,8 φορές για τις μεγάλες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων τεχνολογικών επιχειρήσεων σε δολάρια κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η έκδοση αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου άντλησης κεφαλαίων από διαφορετικές αγορές, το οποίο αναμένεται να φτάσει συνολικά τουλάχιστον τα 20 δισ. δολάρια.

Όπως ανέφεραν πηγές με γνώση της διαδικασίας, που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους επειδή δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια, η Meta σχεδιάζει επίσης να προχωρήσει στην πρώτη της έκδοση ομολόγων σε ευρώ, ενδεχομένως ήδη από την Τετάρτη.

Υψηλότερο κόστος δανεισμού για τους τεχνολογικούς κολοσσούς

Η νέα συναλλαγή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι οι μεγαλύτερες τεχνολογικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ αναγκάζονται πλέον να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις προκειμένου να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές χρέους.

Από το περασμένο έτος, οι εταιρείες του κλάδου έχουν εκδώσει παγκοσμίως επενδυτικής βαθμίδας ομόλογα συνολικής αξίας σχεδόν 430 δισ. δολαρίων, καθώς επιταχύνουν τις δαπάνες τους για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Στην περίπτωση της Meta, η τιμολόγηση των ομολόγων που λήγουν το 2056, δηλαδή της μεγαλύτερης διάρκειας από τις πέντε σειρές της νέας έκδοσης, διαμορφώθηκε με περιθώριο απόδοσης 2,2 ποσοστιαίων μονάδων πάνω από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Το συγκεκριμένο περιθώριο μειώθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης, αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση.

Παρόλα αυτά, παραμένει σχεδόν 0,9 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο από το αντίστοιχο περιθώριο ομολόγου που είχε εκδώσει η Meta τον Απρίλιο.

Η διαφορά αυτή αναδεικνύει την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης, ακόμη και για επιχειρήσεις με ισχυρή πιστοληπτική αξιολόγηση και σημαντική παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Ομολογιακός πυρετός από Oracle, Alphabet και Microsoft

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται έντονη κινητικότητα στις αγορές εταιρικού χρέους, με αρκετούς από τους βασικούς πρωταγωνιστές της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη να αναζητούν νέα κεφάλαια.

Η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται παράλληλα με την αυξανόμενη ανησυχία των διαχειριστών κεφαλαίων για την πρωτοφανή κλίμακα των σχεδιαζόμενων δαπανών.

Τη Δευτέρα, η Oracle άντλησε 10 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων, ενώ η Alphabet συγκέντρωσε 6 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 6,73 δισ. δολάρια, μέσω ομολογιακής έκδοσης σε ευρώ.

Και οι δύο εταιρείες υποχρεώθηκαν να προσφέρουν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις προκειμένου να προσελκύσουν επενδυτές.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Microsoft πραγματοποίησε έκδοση ομολόγων ύψους 25 δισ. δολαρίων, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο σχεδόν τριών μηνών χωρίς νέες εκδόσεις από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους.

Η μαζική προσφυγή των εταιρειών στις αγορές χρέους έχει αρχίσει να μεταβάλλει αισθητά τις συνθήκες χρηματοδότησης για ολόκληρο τον κλάδο.

Τα ομόλογα των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών διαπραγματεύονται πλέον με το υψηλότερο πρόσθετο περιθώριο απόδοσης έναντι άλλων εταιρικών τίτλων επενδυτικής βαθμίδας από το 2003.

Πρόκειται για σημαντική ανατροπή σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν οι συγκεκριμένες εταιρείες δανείζονταν συνήθως με χαμηλότερα περιθώρια από άλλους μεγάλους εταιρικούς εκδότες.

Παράλληλα, το κόστος ασφάλισης έναντι αθέτησης πληρωμών για το χρέος αρκετών αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αποτυπώνοντας την αυξημένη ανησυχία των επενδυτών.

Επενδύσεις 4,5 τρισ. δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg Intelligence, μια ομάδα μεγάλων παρόχων υπολογιστικών υποδομών, γνωστών ως hyperscalers, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εξειδικευμένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, των λεγόμενων neocloud, αναμένεται να επενδύσει σχεδόν 4,5 τρισ. δολάρια μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Μόνο η Meta εκτιμάται ότι θα πραγματοποιήσει δαπάνες άνω των 740 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα το Muse Wonder, ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που αναμενόταν εδώ και καιρό και το οποίο, σύμφωνα με τη διοίκησή της, διαθέτει ιδιαίτερα προηγμένες δυνατότητες.

Τα στελέχη της Meta υποστηρίζουν ότι το νέο μοντέλο μπορεί να συγκριθεί με το ChatGPT της OpenAI και το Claude της Anthropic σε εργασίες όπως ο προγραμματισμός και η επίλυση σύνθετων οικονομικών ή νομικών ζητημάτων.

Meta: Άντληση δισεκατομμυρίων και από την αγορά μετοχών

Παράλληλα με τον δανεισμό μέσω ομολόγων, η Meta προχωρεί και σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις άντλησης κεφαλαίων μέσω μετοχών στην ιστορία, στο πλαίσιο της προσπάθειας χρηματοδότησης των φιλοδοξιών της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η εταιρεία ολοκλήρωσε την τιμολόγηση έκδοσης κοινών μετοχών αξίας 25 δισ. δολαρίων, ενώ άντλησε επιπλέον 12,5 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης προνομιούχων μετοχών.

Σχεδιάζει επίσης να συγκεντρώσει έως 60 δισ. δολάρια μέσω προγράμματος σταδιακής διάθεσης μετοχών στην αγορά (at-the-market offering), το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες να πωλούν μετοχές ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.

Η τελευταία παρουσία της Meta στην αγορά ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, όταν άντλησε 25 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης που είχε προσελκύσει, στο αποκορύφωμα της διαδικασίας, επενδυτική ζήτηση ύψους 96 δισ. δολαρίων.

Τη διαχείριση της νέας έκδοσης έχουν αναλάβει οι Citigroup και Morgan Stanley.

Προειδοποίηση από την S&P για τον ισολογισμό

Η νέα προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της S&P Global Ratings να υποβαθμίσει τις προοπτικές της Meta, επικαλούμενη τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται ο ισολογισμός της εταιρείας εξαιτίας των ιδιαίτερα υψηλών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα προβληματισμού για τους επενδυτές, οι οποίοι καλούνται να αξιολογήσουν κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών θα δημιουργήσουν επαρκείς αποδόσεις ώστε να δικαιολογήσουν το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησής τους.

Παρά την επιτυχία της έκδοσης ως προς το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε, το υψηλότερο κόστος δανεισμού αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα για τις Big Tech, οι οποίες συνεχίζουν να αντλούν τεράστια κεφάλαια για την τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που οι αγορές ζητούν ολοένα μεγαλύτερη ανταμοιβή για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν.