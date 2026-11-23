Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Θεαματική ανατροπή του επενδυτικού κλίματος καταγράφεται στη Wall Street, με τις αμερικανικές μετοχές να οδεύουν προς μία από τις ισχυρότερες ανοδικές αντιδράσεις των τελευταίων ετών, καθώς η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη και πυροδοτεί κύμα αγορών σε ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia να επαναφέρει τον Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας, με άμεση ισχύ, προκάλεσε εκρηκτική άνοδο 30,8% στα 164,2 δολάρια για τη μετοχή της κατασκευάστριας μικροεπεξεργαστών, προσφέροντας σημαντική ώθηση στις αμερικανικές αγορές μετά τις βαριές απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ενισχύεται κατά 6,68% στις 24.129,53 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 4,6% στις 7.228,73 μονάδες. Ο Dow Jones κερδίζει 1.273 μονάδες ή 2,64% στις 49.420,58 μονάδες, αποτυπώνοντας την απότομη μεταστροφή της επενδυτικής ψυχολογίας.

Η αλλαγή κλίματος είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς μόλις την Παρασκευή και οι τρεις βασικοί αμερικανικοί δείκτες είχαν ολοκληρώσει τη συνεδρίαση σε περιοχή τεχνικής διόρθωσης, έχοντας υποχωρήσει περισσότερο από 10% από τα πρόσφατα υψηλά τους.

Η επιστροφή Χουάνγκ πυροδοτεί το ράλι

Η επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ αποτελεί καθοριστική εξέλιξη για τη Nvidia, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο της πρόσφατης αναταραχής στις τεχνολογικές μετοχές.

Το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι, πριν καταλήξει στην απόφασή του, έλαβε πληροφορίες και αξιολογήσεις από υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του Χουάνγκ δεν δημιουργεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο ίδιος, στην πρώτη του δήλωση μετά την επαναφορά του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή στην ηγεσία της εταιρείας.

«Είναι τιμή μου να επιστρέφω στη Nvidia και να ηγούμαι μιας από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο, στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναλαμβάνει εκ νέου την ευθύνη με ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση.

Η μετοχή της Nvidia ενισχυόταν έως και 35% πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ανακτώντας σημαντικό μέρος των απωλειών που είχε καταγράψει την προηγούμενη εβδομάδα, όταν σημείωσε τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή της από το 2008.

Η απομάκρυνση του Χουάνγκ από τη διοίκηση είχε κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης βρισκόταν ήδη υπό πίεση λόγω των ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις και τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI.

Τραμπ: «Η Nvidia έλαβε τη σωστή απόφαση»

Την επαναφορά του Χουάνγκ χαιρέτισε δημόσια και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia «σωστή και ενδεδειγμένη».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αμερικανική οικονομία χρειάζεται την ηγεσία του Χουάνγκ στη Nvidia, προκειμένου να διασφαλιστούν η ανάπτυξη και η ευημερία τόσο της εταιρείας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει ενδείξεις πως η επιστροφή του Χουάνγκ συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει επιβεβαιώσει πως η κυβέρνηση δεν διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για συμμετοχή του Χουάνγκ σε παράνομες ενέργειες.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η Nvidia θα πρέπει να συνεχίσει την εσωτερική έρευνα που αφορά στη συμμόρφωσή της με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τον Χουάνγκ «μεγάλο πατριώτη» και «εθνικό θησαυρό», αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση στον ρόλο της Nvidia για την τεχνολογική και οικονομική ισχύ των ΗΠΑ.

Ράλι σε όλο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης

Η εντυπωσιακή αντίδραση της Nvidia συμπαρασύρει ανοδικά και άλλες εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αντιστρέφοντας την εικόνα της προηγούμενης εβδομάδας.

Η Micron Technology καταγράφει άνοδο 15%, ενώ η CoreWeave εκτινάσσεται κατά 30%, καθώς οι επενδυτές επέστρεφαν δυναμικά στις μετοχές που είχαν δεχθεί τις εντονότερες πιέσεις κατά το πρόσφατο sell off.

Παράλληλα, η AMD ενισχύεται κατά 7%, επιβεβαιώνοντας ότι η βελτίωση του κλίματος δεν περιορίζεται στη Nvidia, αλλά επεκτείνεται σε ευρύτερο φάσμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους ημιαγωγούς και στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανάκαμψη έρχεται μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη εβδομάδα για τη Wall Street, κατά την οποία οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις τεχνολογικών μετοχών.

Ο Nasdaq Composite και ο Dow Jones είχαν καταγράψει τη χειρότερη εβδομαδιαία πτώση τους εδώ και περισσότερα από έξι χρόνια, ενώ ο S&P 500 εμφάνισε τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από τον Απρίλιο του 2025.

Μάλιστα, ο Nasdaq είχε περάσει σε αρνητικό έδαφος από την αρχή του έτους, ενώ ο Nasdaq είχε βρεθεί ενδοσυνεδριακά σε περιοχή bear market την Παρασκευή, καταγράφοντας πτώση τουλάχιστον 20% από τα υψηλά του. Με βάση, πάντως, το κλείσιμο της συνεδρίασης, παρέμενε οριακά εκτός της συγκεκριμένης περιοχής.

Η επιστροφή του Χουάνγκ δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή τεχνική αντίδραση, με τους επενδυτές να επαναξιολογούν τις προοπτικές των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Morgan Stanley: «Αυτή είναι η ευκαιρία που περιμέναμε»

Την αισιοδοξία για ανάκαμψη των αμερικανικών μετοχών ενισχύουν και οι αναλυτές της Morgan Stanley, οι οποίοι θεωρούν ότι οι πρόσφατες μεγάλες απώλειες έχουν δημιουργήσει ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Η ομάδα στρατηγικής της αμερικανικής τράπεζας, με επικεφαλής τον Μάικλ Γουίλσον, επισημαίνει ότι τόσο οι εταιρικές επιδόσεις όσο και οι αποτιμήσεις συνηγορούν υπέρ μιας ανοδικής αντίδρασης μετά τη βίαιη διόρθωση της προηγούμενης εβδομάδας.

«Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία που περιμέναμε υπομονετικά και δεν πρόκειται να την αφήσουμε να περάσει», ανέφεραν οι αναλυτές σε σημείωμά τους τη Δευτέρα.

Όπως εξήγησαν, οι αγορές συνήθως διαμορφώνουν πυθμένα σε περιόδους αρνητικών ειδήσεων και απομόχλευσης, δύο χαρακτηριστικά που κυριάρχησαν κατά το πρόσφατο sell off.

Η Morgan Stanley εμφανίζεται πλέον πιο αισιόδοξη για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των αμερικανικών μετοχών σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τις αρχές Απριλίου, θεωρώντας ότι η υποχώρηση των αποτιμήσεων δημιουργεί περιθώρια ανάκαμψης.

Πιέσεις στα ομόλογα και υποχώρηση του πετρελαίου

Η στροφή των επενδυτών προς τις μετοχές συνοδεύεται από πιέσεις στην αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς περιορίζεται η ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Οι τιμές των ομολόγων υποχωρούν, με τους επενδυτές να αναιρούν μέρος των τοποθετήσεων που είχαν πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της πρόσφατης χρηματιστηριακής αναταραχής.

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης στις διεθνείς εντάσεις.

Πρόσθετες πιέσεις στις τιμές του αργού ασκούν οι ενδείξεις για ισχυρές εξαγωγές πετρελαίου, οι οποίες ενισχύουν τις προσδοκίες για επαρκή προσφορά στην παγκόσμια αγορά.

Στο επίκεντρο και η SpaceX

Θετική ήταν και η αντίδραση της SpaceX, με τη μετοχή να ενισχύεται σχεδόν κατά 3%, μετά την έναρξη κάλυψης από τη Jefferies με σύσταση αγοράς.

Η επενδυτική εταιρεία έθεσε τιμή-στόχο τα 210 δολάρια, η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 64% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο.

Η αναλύτρια, Σίλα Καχιάογλου, επισήμανε ότι η τεχνολογική υπεροχή της SpaceX έχει επιτρέψει στην εταιρεία να αποκτήσει κυρίαρχη θέση στις εκτοξεύσεις φορτίων σε γήινη τροχιά.

Κατά την εκτίμησή της, αυτή η τεχνολογική βάση μπορεί να στηρίξει μακροπρόθεσμα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στους τομείς του Διαστήματος και της συνδεσιμότητας, καθώς και σημαντικές προοπτικές στον τομέα της υπερνοημοσύνης.

Η εβδομάδα στη Wall Street θα είναι συντομότερη λόγω της αμερικανικής εορτής των Ευχαριστιών. Οι αγορές θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ενώ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί νωρίτερα, στις 20:00 ώρα Ελλάδος.