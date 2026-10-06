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Η Moonshot AI, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο ιδιωτικής χρηματοδότησης με αποτίμηση περίπου 50 δισ. δολαρίων και προετοιμάζεται για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στο Χονγκ Κονγκ το πρώτο τρίμηνο του 2027, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζει το έδαφος για την εισαγωγή της, σχεδιάζοντας προκαταρκτικές συναντήσεις με επενδυτές ακόμη και από τον Οκτώβριο, προκειμένου να διερευνήσει το ενδιαφέρον της αγοράς.

Η Moonshot συγκαταλέγεται πλέον στα μεγαλύτερα ονόματα της κινεζικής βιομηχανίας AI. Η διεθνής προβολή της ενισχύθηκε σημαντικά τον Ιούλιο, όταν παρουσίασε το Kimi K3, ένα ανοικτό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο, σε ορισμένους δείκτες απόδοσης, εμφανίζεται ανταγωνιστικό απέναντι σε κορυφαίες πλατφόρμες εταιρειών όπως η OpenAI και η Anthropic.

Στόχος άντλησης έως 5 δισ. δολαρίων

Η σχεδιαζόμενη εισαγωγή της Moonshot θεωρείται μία από τις πλέον αναμενόμενες συμφωνίες στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, όπου η έκρηξη επενδύσεων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει οδηγήσει τη δραστηριότητα άντλησης κεφαλαίων σε νέα υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να αντλήσει έως και 5 δισ. δολάρια μέσω του IPO.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές κατά πόσο η αποτίμηση και το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής θα επηρεαστούν από την αυστηρότερη εποπτεία που ασκούν οι κινεζικές αρχές στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για ζητήματα ασφάλειας δεδομένων που αφορά στις DeepSeek και Moonshot, εντείνοντας τις ανησυχίες γύρω από την εταιρική διακυβέρνηση και την ασφάλεια των συστημάτων AI.

Οι συζητήσεις για την εισαγωγή συνεχίζονται και το χρονοδιάγραμμα μπορεί ακόμη να μεταβληθεί. Εκπρόσωποι της Moonshot δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο λόγω δημόσιας αργίας στην Κίνα.

Από τα 31,5 στα 50 δισ. δολάρια

Η αποτίμηση της Moonshot έχει αυξηθεί με εντυπωσιακή ταχύτητα μέσα από διαδοχικούς γύρους χρηματοδότησης. Σε προηγούμενο γύρο το καλοκαίρι, η εταιρεία είχε αποτιμηθεί στα 31,5 δισ. δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε λίγους μήνες η αξία της αυξήθηκε κατά σχεδόν 59%.

Παράλληλα, ισχυρή άνοδο εμφανίζουν και τα λειτουργικά της μεγέθη. Τα ετησιοποιημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) αναμένεται να φτάσουν τα 2 δισ. δολάρια έως τον Δεκέμβριο, έναντι περίπου 1 δισ. δολαρίων σήμερα. Τον Ιούνιο το αντίστοιχο μέγεθος βρισκόταν μόλις στα 300 εκατ. δολάρια.

Η επιτάχυνση αυτή αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επενδυτική ιστορία που θα επιχειρήσει να παρουσιάσει η Moonshot ενόψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Οι μεγάλες τράπεζες πίσω από το IPO

Η εταιρεία, με έδρα το Πεκίνο, έχει ήδη προσθέσει την Bank of America ως γενικό συντονιστή της συναλλαγής. Στην προετοιμασία του IPO συμμετέχουν επίσης ως ανάδοχοι οι China International Capital Corp., Deutsche Bank και Goldman Sachs.

Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, η Moonshot έχει ήδη προχωρήσει σε εμπιστευτική κατάθεση των εγγράφων για την εισαγωγή της.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις αρχές του 2023 από τον Γιανγκ Ζιλίν, πρώην καθηγητή του Πανεπιστημίου Τσινγκχουά, ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν στη Meta και στην Google της Alphabet.

Στους επενδυτές που έχουν στηρίξει τη Moonshot περιλαμβάνονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της κινεζικής τεχνολογίας και των επενδύσεων, μεταξύ των οποίων οι Alibaba, Tencent και 5Y Capital.

Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει σύμφωνα με το σημερινό χρονοδιάγραμμα, η εισαγωγή της Moonshot στις αρχές του 2027 θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα τεστ της επενδυτικής ζήτησης για τις κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποτιμήσεις του κλάδου αυξάνονται με ταχύτητα, αλλά παράλληλα ενισχύεται και η ρυθμιστική εποπτεία.

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