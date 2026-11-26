Σημαντική άνοδο κατέγραψε αυτή την εβδομάδα ένας από τους βασικούς δείκτες ναύλων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, καθώς οι εξαγωγείς ανταγωνίζονται για ολοένα λιγότερα διαθέσιμα πλοία, σε μια περίοδο κατά την οποία η προσφορά μεταφορικής δυναμικότητας είναι εποχικά περιορισμένη.

Ο Baltic Dry Index (BDI) έχει ενισχυθεί περισσότερο από 7% από τη Δευτέρα, κυρίως λόγω της ανόδου κατά σχεδόν 13% στην κατηγορία των Capesize, των μεγαλύτερων πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, τα οποία μεταφέρουν σιδηρομετάλλευμα και άνθρακα.

Οι ναύλοι στη διαδρομή αναφοράς από την Αυστραλία προς την Κίνα εκτινάχθηκαν, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και εκείνοι στη διαδρομή από τη Βραζιλία προς την Κίνα.

Το νέο ράλι έρχεται να προστεθεί στις ήδη ισχυρές φετινές επιδόσεις της ναυτιλίας ξηρού φορτίου. Ο δείκτης έχει ενισχυθεί περισσότερο από 65% από τις αρχές του έτους, χάρη στην ισχυρή ζήτηση και στις διαταραχές των εμπορικών διαδρομών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Αυξημένα φορτία και λιγότερα διαθέσιμα πλοία στον Ειρηνικό

Οι μεταφορές φορτίων με πλοία Capesize από την Αυστραλία αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε σχεδόν 18 εκατ. τόνους, από 15,2 εκατ. τόνους στα τέλη Οκτωβρίου, καταγράφοντας τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδο, καθώς οι αγοραστές ενίσχυσαν τα αποθέματά τους ενόψει του χειμώνα, σύμφωνα με την BRS Shipbrokers, η οποία επικαλείται στοιχεία της AXSMarine.

Κατά την ίδια περίοδο, ο αριθμός των πλοίων που ταξίδευαν υπό έρμα για να παραλάβουν φορτία στον Ειρηνικό –ένας δείκτης της διαθεσιμότητας πλοίων– μειώθηκε σε περίπου 445, από 500 προηγουμένως.

«Ο ανταγωνισμός περισσότερων φορτίων για λιγότερα πλοία εξηγεί εν μέρει την εκτίναξη των ναύλων στη διαδρομή C5», δήλωσε ο επικεφαλής έρευνας για τη ναυτιλία ξηρού φορτίου της BRS στη Σιγκαπούρη, Γουίλσον Γουιραγουάν, αναφερόμενος στη διαδρομή Αυστραλίας-Κίνας.

Στενότητα στην προσφορά πλοίων και στον Ατλαντικό

Περιορισμένη παραμένει η διαθεσιμότητα πλοίων και στον Ατλαντικό. Ο αριθμός των διαθέσιμων Capesize για τη διαδρομή από τη Βραζιλία προς την Κίνα κατά τις επόμενες 20 ημέρες ανέρχεται σε 138 πλοία, περίπου 27% χαμηλότερα από τον εποχικό μέσο όρο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων The Signal Group.

«Η διατήρηση του ράλι έως το τέλος του έτους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα νέα αιτήματα μεταφοράς φορτίων στον Ατλαντικό σε σχέση με τη μεταφορική δυναμικότητα των εισερχόμενων πλοίων υπό έρμα», δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια αγοράς της The Signal Group, Μαρία Μπερτζελέτου.

Η Γουινέα, η οποία εξάγει βωξίτη και καταγράφει αυξανόμενες αποστολές σιδηρομεταλλεύματος λόγω της σταδιακής ενίσχυσης της παραγωγής του μεταλλευτικού έργου Simandou, έχει φορτώσει σχεδόν 60% περισσότερα φορτία σε πλοία Capesize τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με την BRS.

Η χρονική συγκυρία συμβαδίζει με την εποχική τάση, καθώς κατά τα τελευταία τρία χρόνια μεγαλύτερο ποσοστό του στόλου των Capesize μετέφερε φορτία στα τέλη Νοεμβρίου, όπως επισήμανε η ναυλομεσιτική εταιρεία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σιδηρομεταλλεύματος στη Σιγκαπούρη ενισχύθηκαν κατά 1%, στα 89,15 δολάρια ανά τόνο, στις 11:12 π.μ. τοπική ώρα, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές του σιδηρομεταλλεύματος και του μεταλλουργικού άνθρακα στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων της Νταλιάν.