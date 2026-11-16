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Οι ναύλοι στη μεταφορά ξηρού φορτίου κινήθηκαν ανοδικά την εβδομάδα έως τις 13 Νοεμβρίου, με τον δείκτη Baltic Dry Index να ενισχύεται κατά 10,2% στις 3.020 μονάδες, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ναυλομεσιτικού οίκου WeberSeas (Hellas). Τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των κατηγοριών που παρακολουθεί η έκθεση σημείωσαν τα Capesize, μεγάλα πλοία που μεταφέρουν κυρίως σιδηρομετάλλευμα και άνθρακα. Τα μέσα ημερήσια έσοδά τους στις διαδρομές αναφοράς αυξήθηκαν κατά 18%, στα 43.860 δολάρια.

Από το 2025 έχουν καταγραφεί σχεδόν 150 επιβεβαιωμένες παραγγελίες για μεγάλα πλοία ξηρού φορτίου, καθώς και περισσότερα από 25 δικαιώματα για παραγγελία επιπλέον πλοίων. Οι Κινέζοι αγοραστές βρίσκονται στην πρώτη θέση με 71 επιβεβαιωμένες παραγγελίες, περίπου τις μισές του συνόλου. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ακολουθούν με περίπου 30, με έμφαση στα Capesize και τα μεγαλύτερα Newcastlemax.

Τα Newcastlemax συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με 82 επιβεβαιωμένες παραγγελίες. Από αυτές, οι 32 προέρχονται από την COSCO. Τη μερίδα του λέοντος στις ναυπηγήσεις έχουν τα κινεζικά ναυπηγεία, με τα Qingdao Beihai και Hengli να έχουν εξασφαλίσει μαζί 70 επιβεβαιωμένες παραγγελίες. Η έκθεση καταγράφει επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον για πλοία που θα μπορούν μελλοντικά να χρησιμοποιούν καύσιμα όπως η μεθανόλη και η αμμωνία.

Στα δεξαμενόπλοια, οι ναύλοι των πολύ μεγάλων πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC) στη διαδρομή από τον Κόλπο των ΗΠΑ προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 34,2% σε μία εβδομάδα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση για τα Suezmax στη διαδρομή από τη Δυτική Αφρική προς τη Βρετανία και την ηπειρωτική Ευρώπη, όπου η υποχώρηση έφτασε το 43,8%. Οι αποτιμήσεις των μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων παρέμειναν υψηλές σε σύγκριση με την τελευταία πενταετία. Η WeberSeas αποτιμά ένα VLCC ηλικίας δέκα ετών στα 193 εκατ. δολάρια, έναντι μέσης τιμής 84 εκατ. δολαρίων στην πενταετία.

Στα εμπορευματοκιβώτια, ο δείκτης ναύλων της Σαγκάης (SCFI) υποχώρησε κατά 1,7% σε εβδομαδιαία βάση. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η Hapag-Lloyd αναθεώρησε προς τα πάνω για τρίτη φορά μέσα στο 2026 την πρόβλεψή της για τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων. Η εταιρεία τα εκτιμά πλέον σε 4,6 έως 5 δισ. δολάρια, καθώς οι επιδόσεις της στο τέταρτο τρίμηνο ήταν καλύτερες από τις αναμενόμενες.