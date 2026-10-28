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Στα 150.000 δολάρια ημερησίως διαμορφώθηκε, σύμφωνα με αναφερόμενη συμφωνία που περιλαμβάνει η εβδομαδιαία έκθεση της WeberSeas (Hellas) SA, η ετήσια χρονοναύλωση ενός δεξαμενόπλοιου Suezmax ηλικίας δέκα ετών. Η συμφωνία αναδεικνύει τα υψηλά επίπεδα της αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία η άνοδος των αξιών των πλοίων συνοδεύεται από έντονη δραστηριότητα αγοραπωλησιών.

Σε απλή αναγωγή 365 ημερών, το ημερήσιο ναύλο αντιστοιχεί σε περίπου 54,75 εκατ. δολάρια ακαθάριστων ναυλωτικών εσόδων, πριν από λειτουργικές δαπάνες, προμήθειες και τυχόν διαστήματα εκτός ναύλωσης. Πρόκειται για υπολογισμό βάσει του αναφερόμενου ναύλου και όχι για εκτίμηση καθαρής κερδοφορίας. Η έκθεση δεν παραθέτει το όνομα του πλοίου, τον ναυλωτή ή τους αναλυτικούς όρους της συμφωνίας.

Η δυνατότητα εξασφάλισης υψηλού ημερήσιου ναύλου για έναν χρόνο αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια αγορά με μεγάλες εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Στον πίνακα της WeberSeas, τα ημερήσια έσοδα των Suezmax στη διαδρομή από τη Δυτική Αφρική προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την ηπειρωτική Ευρώπη καταγράφονται στα 406.874 δολάρια, μειωμένα κατά 27,01% σε εβδομαδιαία βάση.

Το συγκεκριμένο μέγεθος αφορά επιμέρους διαδρομή και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο με μια ετήσια χρονοναύλωση. Αποτυπώνει, ωστόσο, την ένταση των μεταβολών στη βραχυπρόθεσμη αγορά, ακόμη και όταν τα έσοδα παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, οι Έλληνες πλοιοκτήτες αξιοποιούν την ισχυρή αγορά για πωλήσεις Suezmax. Από τον Σεπτέμβριο, όταν σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο άρχισε η σημαντική ενίσχυση της αγοράς δεξαμενόπλοιων, έχουν αναφερθεί 26 πωλήσεις πλοίων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Οι 12 αφορούν πλοία ελληνικών συμφερόντων, αντιστοιχώντας σε περίπου 46% του συνόλου.

Το ποσοστό υπερβαίνει το αντίστοιχο μερίδιο των ελληνόκτητων πλοίων στις συνολικές αναφερόμενες πωλήσεις δεξαμενόπλοιων αργού, το οποίο προσεγγίζει το 40%.

Η εικόνα που προκύπτει για τα Suezmax συνδυάζει υψηλές αποδόσεις από την απασχόληση των πλοίων με ευκαιρίες πώλησης σε ενισχυμένες αποτιμήσεις. Η αναφερόμενη ετήσια ναύλωση στα 150.000 δολάρια αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της δυναμικής αυτής, χωρίς να αρκεί από μόνη της για να προσδιορίσει το επίπεδο ναύλωσης ολόκληρου του στόλου.