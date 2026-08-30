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Το διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman της NASA, αξίας 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκτοξεύθηκε με επιτυχία στο διάστημα την Κυριακή, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πολυαναμενόμενης αποστολής διάρκειας πέντε έως δέκα ετών. Τοποθετημένο στην κορυφή του ισχυρού πυραύλου Falcon Heavy της SpaceX, το τηλεσκόπιο απογειώθηκε στις 7:26 π.μ. τοπική ώρα από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα.

Το διαστημικό σκάφος βρίσκεται πλέον σε τροχιά προς τον τελικό του προορισμό, ένα σημείο περίπου 1 εκατομμύριο μίλια μακριά από τη Γη, όπου αναμένεται να ξεκινήσει τις πρώτες του παρατηρήσεις ήδη από τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Η αποστολή για τη σκοτεινή ύλη και τους εξωπλανήτες

Το τηλεσκόπιο σχεδιάστηκε ειδικά για να διερευνήσει ορισμένες από τις πιο μυστηριώδεις δυνάμεις του σύμπαντος, όπως τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια. Παρά το γεγονός ότι πιστεύεται πως διαπερνούν τη δομή του κόσμου, οι επιστήμονες δεν έχουν καταφέρει να τις παρατηρήσουν άμεσα. Το Roman θα καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι αόρατες δυνάμεις διαμορφώνουν τα μακρινά άστρα και τους γαλαξίες, βοηθώντας στην κατανόηση της διαστολής του σύμπαντος.

Παράλληλα, το σκάφος είναι εξοπλισμένο για την αναζήτηση εξωπλανητών εκτός του ηλιακού μας συστήματος, με την προσδοκία να εντοπίσει κόσμους που μοιάζουν με τη Γη και να διαπιστώσει αν θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ζωή.

Τεχνολογική υπεροχή και φόρος τιμής στη «Μητέρα του Hubble»

Η αποστολή πήρε το όνομά της από την Αμερικανίδα αστρονόμο Nancy Grace Roman, γνωστή ως «Μητέρα του Hubble», η οποία υπήρξε η πρώτη επικεφαλής αστρονόμος της NASA και η πρώτη γυναίκα σε εκτελεστική θέση στην υπηρεσία.

Αν και διαθέτει καθρέφτη παρόμοιου μεγέθους με αυτόν του Hubble, το Roman φέρει μια επαναστατική κάμερα ευρείας οπτικής γωνίας, η οποία προσφέρει 100 φορές μεγαλύτερο οπτικό πεδίο. Το νέο τηλεσκόπιο μπορεί να χαρτογραφήσει τον ουρανό 1.000 φορές πιο γρήγορα, συλλέγοντας μέσα σε μόλις 10 μήνες τον όγκο δεδομένων που το Hubble θα συγκέντρωνε σε 1.000 χρόνια. Σε αντίθεση με το Hubble, το Roman καταγράφει κυρίως υπέρυθρο φως, ενώ διαθέτει και έναν πρωτοποριακό κορονογράφο που αποκλείει το φως των άστρων για να φωτογραφίζει αμυδρούς πλανήτες.

Το χρονοδιάγραμμα και η πολυτάραχη ιστορία του έργου

Τους επόμενους τρεις μήνες, οι επιστήμονες θα πραγματοποιήσουν εξονυχιστικούς ελέγχους για να βεβαιωθούν ότι όλα τα όργανα λειτουργούν στην εντέλεια, πριν ξεκινήσει το αμιγώς επιστημονικό έργο. Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι πρώτες εικόνες αναμένεται να φτάσουν στη Γη το 2027.

Η διαδρομή μέχρι την εξέδρα εκτόξευσης υπήρξε μακρά και γεμάτη εμπόδια. Η ιδέα που γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010 ήρθε αντιμέτωπη με υπερβάσεις προϋπολογισμού, ενώ το 2018 η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να ακυρώσει την αποστολή, απόφαση που μπλοκαρίστηκε από το Κογκρέσο. Παρά τις αρχικές περικοπές που προτάθηκαν εκ νέου στο αίτημα προϋπολογισμού του 2025, η χρηματοδότηση τελικά εξασφαλίστηκε, επιτρέποντας στο ιστορικό αυτό εγχείρημα να λάβει σάρκα και οστά.

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