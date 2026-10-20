Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Για έκτη διαδοχική ημέρα υποχωρούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καλαμποκιού στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφοντας το μεγαλύτερο πτωτικό σερί από τον Μάρτιο του 2025, καθώς οι πιέσεις από την περίοδο συγκομιδής και η αδύναμη εξαγωγική ζήτηση οδηγούν τα hedge funds σε ταχείες ρευστοποιήσεις θέσεων.

Το πιο ενεργό συμβόλαιο καλαμποκιού στο Χρηματιστήριο του Σικάγου σημείωσε απώλειες έως 0,5%, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 12 Αυγούστου.

Η πτώση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθεωρήσεις φορτίων καλαμποκιού προς εξαγωγή μειώθηκαν σχεδόν κατά 50% σε εβδομαδιαία βάση, φθάνοντας τους 672.500 τόνους την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, οι συνολικές πωλήσεις για το τρέχον εμπορικό έτος εμφανίζονται μειωμένες κατά 2,3% σε ετήσια βάση.

Η συγκομιδή αυξάνει την προσφορά και πιέζει τις τιμές

Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας (USDA), έχει ήδη ολοκληρωθεί η συγκομιδή του 44% της καλλιέργειας καλαμποκιού στις ΗΠΑ.

Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα του προϊόντος ενισχύει την προσφορά στην αγορά, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις τιμές.

Ο συνδυασμός της μεγάλης παραγωγής με τη μειωμένη εξαγωγική δραστηριότητα διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τα συμβόλαια καλαμποκιού, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη πτώση τους από το 2025.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν αρχίσει να περιορίζουν με γρήγορους ρυθμούς την έκθεσή τους στις αγορές αγροτικών προϊόντων.

Η καθαρή θετική θέση (net-long position) των διαχειριστών κεφαλαίων στο καλαμπόκι υποχώρησε σε χαμηλό δύο μηνών την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Οκτωβρίου.

Τα επενδυτικά κεφάλαια προχώρησαν σε πωλήσεις θέσεων που είχαν δημιουργηθεί με την προσδοκία ανόδου των τιμών, όχι μόνο στο καλαμπόκι αλλά και στην ευρύτερη αγορά σιτηρών.

Οι ρευστοποιήσεις συνεχίζονται παρά την αβεβαιότητα για τις αγροτικές προμήθειες από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και την απειλή ενός ιδιαίτερα ισχυρού κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο.

«Ολόκληρη η αγορά — καλαμπόκι, σόγια και μαλακό κόκκινο χειμερινό σιτάρι — είχε ιστορικά μεγάλες ανοδικές θέσεις μόλις πριν από πέντε εβδομάδες και τελευταία έχουμε αρχίσει να βλέπουμε αυτές τις θέσεις να περιορίζονται», δήλωσε ο Μπεν Μπράουν (Ben Brown), οικονομολόγος αγροτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου του Μιζούρι.

Ο Μπράουν έκανε τις δηλώσεις αυτές τη Δευτέρα, στην εκπομπή Closing Market Report του WillAg.Org.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη πτώση αντανακλά τη σταδιακή αποχώρηση επενδυτικών κεφαλαίων από θέσεις που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα, όταν οι προσδοκίες για υψηλότερες τιμές ήταν ιδιαίτερα έντονες.

Βραχυπρόθεσμη απαισιοδοξία, αλλά ανησυχίες για τη μελλοντική παραγωγή

Παρά την αρνητική βραχυπρόθεσμη εκτίμησή του για το καλαμπόκι, ο Μπράουν εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της προσφοράς.

Όπως εξήγησε, αναμένει μείωση της παραγωγής σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, ιδιαίτερα στις χώρες του Νότιου Ημισφαιρίου.

Η εκτίμηση αυτή υποδηλώνει ότι, αν και η σημερινή αυξημένη προσφορά στις ΗΠΑ πιέζει τις τιμές, οι συνθήκες στην παγκόσμια αγορά καλαμποκιού ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για περιορισμό της παραγωγής.