Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι χρήστες του Netflix παρακολουθούν λιγότερο περιεχόμενο σε σχέση με το παρελθόν, γεγονός που αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η πολυτιμότερη εταιρεία ψυχαγωγίας στον κόσμο στη διατήρηση του ενδιαφέροντος των συνδρομητών της, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Οι πελάτες δεν ανοίγουν την εφαρμογή τόσες ημέρες τον μήνα όσες πριν από μερικά χρόνια, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς τα στοιχεία είναι εμπιστευτικά. Η εταιρεία χρησιμοποιεί έναν δείκτη γνωστό ως QPD, ή «qualified play days», για να μετρά πόσο συχνά οι πελάτες χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Ο μέσος πελάτης αφιερώνει επίσης λιγότερο χρόνο στην παρακολούθηση περιεχομένου. Παρότι ο συνολικός χρόνος χρήσης της εφαρμογής αυξήθηκε κατά μερικές ποσοστιαίες μονάδες το πρώτο εξάμηνο του έτους, αυτό οφείλεται στην προσθήκη περισσότερων πελατών. Κάθε χρήστης ξεχωριστά παρακολουθεί λιγότερο περιεχόμενο.

Η υποχώρηση αυτών των δεικτών έχει προκαλέσει ανησυχία στη διοίκηση του Netflix. Η τάση αυτή εμφανίστηκε μετά την απόφαση της εταιρείας να περιορίσει την κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης το 2022. Αρχικά, τα στελέχη του Netflix εκτιμούσαν ότι η μείωση θα ήταν προσωρινή, καθώς πλέον λιγότερα άτομα χρησιμοποιούσαν τον ίδιο λογαριασμό. Ωστόσο, η τάση συνεχίζεται, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι οι χρήστες ενδέχεται να θεωρούν πως η υπηρεσία δεν τους προσφέρει πλέον την ίδια αξία ή ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες.

Το Netflix έχει αυξήσει τον προϋπολογισμό του για το πρόγραμμα περιεχομένου και επεκτείνεται σε νέες κατηγορίες, όπως τα podcasts και οι ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις, προκειμένου να προσελκύσει νέους πελάτες και να διατηρήσει τους υφιστάμενους.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος Τεντ Σαράντος δήλωσε σε αναλυτές, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης αυτή την εβδομάδα, ότι η τηλεθέαση, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, «απλώς δεν αυξάνεται τόσο γρήγορα όσο θα μπορούσε ή όσο θα θέλαμε». Ωστόσο, τόσο ο ίδιος όσο και ο έτερος συνδιευθύνων σύμβουλος, Γκρεγκ Πίτερς, δήλωσαν επίσης ότι η εταιρεία καταγράφει καλές επιδόσεις εκτός ΗΠΑ και διαθέτει ένα ιδιαίτερα υγιές επιχειρηματικό μοντέλο.

Η μείωση της χρήσης είναι περιορισμένη και δεν έχει οδηγήσει σε μαζικές ακυρώσεις συνδρομών. Το ποσοστό αποχώρησης συνδρομητών της εταιρείας στις ΗΠΑ έχει παραμείνει σταθερό στο 2% και είναι το χαμηλότερο στον κλάδο, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Antenna. Το Netflix δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι αυξήσεις των τιμών δεν έχουν προκαλέσει ασυνήθιστες εξάρσεις στις ακυρώσεις συνδρομών.

Η μετοχή του Netflix έχει υποχωρήσει περίπου 29% φέτος, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την επιβράδυνση της ανάπτυξης της εταιρείας. Το συνολικό μερίδιο του Netflix στην τηλεθέαση στις ΗΠΑ έχει παραμείνει στάσιμο, καθώς οι χρήστες στρέφονται σε δωρεάν υπηρεσίες όπως το YouTube. Η εταιρεία ανακοίνωσε το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο επιβράδυνσης της αύξησης των εσόδων της και προέβλεψε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα επιβραδυνθεί εκ νέου το τρέχον τρίμηνο. Το Netflix ανέφερε ότι οι φετινές διαφημιστικές πωλήσεις θα υπολείπονται κατά περίπου 300 εκατ. δολάρια των προηγούμενων προβλέψεών του, γεγονός που απέδωσε στη βραδύτερη διάθεση νέων προϊόντων.

Το Netflix δεν έχει παρουσιάσει τόσες νέες επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες όσες τα προηγούμενα χρόνια, ενώ δυσκολεύεται να προσελκύσει θεατές στη δεύτερη και τρίτη σεζόν υφιστάμενων τίτλων. Τα στελέχη της εταιρείας έχουν εντοπίσει πολλές πιθανές αιτίες για τη μείωση της χρήσης, μεταξύ των οποίων ένα νέο περιβάλλον χρήσης της εφαρμογής, ο εντονότερος ανταγωνισμός, η υποβάθμιση του προγράμματος περιεχομένου και η έλλειψη προώθησης εκτός της ίδιας της υπηρεσίας.

Η Apptopia, εταιρεία που παρακολουθεί τη χρήση εφαρμογών για κινητά, έχει καταγράψει ενδείξεις ότι οι συνδρομητές του Netflix αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην υπηρεσία. Το ποσοστό των συνδρομητών στις ΗΠΑ που δεν άνοιξαν την εφαρμογή αυξήθηκε κατά 16,6% το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Apptopia.

Ο Σαράντος και ο Πίτερς έχουν επιχειρήσει να καθησυχάσουν τις αυξανόμενες ανησυχίες των επενδυτών, δηλώνοντας ότι η εταιρεία επιτυγχάνει τους στόχους της ως προς τους δείκτες απόδοσης και προβάλλοντας το ισχυρό πρόγραμμα περιεχομένου που αναμένεται το επόμενο διάστημα. «Δύο πράγματα μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα», δήλωσε ο Πίτερς σε συνάντηση με τους εργαζομένους αυτή την εβδομάδα. «Έχουμε μια αξιοζήλευτη επιχείρηση που αναπτύσσεται και είναι κερδοφόρα. Και ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ανάπτυξη».

Η εταιρεία αντιμετώπισε την υποτονική επίδοσή της στις ΗΠΑ προχωρώντας σε αλλαγές στην ηγεσία της. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Netflix απέλυσε την επικεφαλής περιεχομένου Μπέλα Μπατζάρια, καθώς και τον επικεφαλής κινηματογραφικών παραγωγών Νταν Λιν, ενώ μείωσε το προσωπικό του κατά 6%. Ο Πίτερ Ράις, βετεράνος της Walt Disney Co. και της 21st Century Fox, θα αναλάβει πλέον την ηγεσία της στρατηγικής περιεχομένου της εταιρείας.